Ο Κικίλιας είδε και τον Κατσιματίδη στη Νέα Υόρκη

Συνεχίζει τις επαφές στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος συναντήθηκε στο γραφείο του με τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδης.

Ο Κατσιματίδης, γεννημένος στη Νίσυρο και μετανάστης στις ΗΠΑ από βρέφος, έχει εξελιχθεί σε αυτοδημιούργητο δισεκατομμυριούχο, ιδιοκτήτη του ομίλου Red Apple Group με δραστηριότητες σε supermarkets, ενέργεια, ακίνητα και αερομεταφορές, ενώ διαθέτει και τις αλυσίδες Gristedes και D’Agostino.

Από το 2017 η γνωριμία Κικίλια – Κατσιματίδη

Οι δύο άνδρες δεν γνωρίστηκαν τώρα, αφού το 2017 ο Κικίλιας είχε παραβρεθεί σε fund-raiser στο σπίτι του Catsimatidis, στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης Ρεπουμπλικανού πολιτικού. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Κικίλιας στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει εξίσου καλές σχέσεις και με τους Ρεπουμπλικάνους και με τους Δημοκρατικούς.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κικίλιας ανέφερε «συναντήθηκα παρουσία της Γενικής Προξένου της Ελλάδας στη NY, κας Ιφιγένειας Καναρά, με τον John A. Catsimatidis. Έναν σπουδαίο Έλληνα, αυτοδημιούργητο επιχειρηματία που κατόρθωσε να φτάσει στην κορυφή διατηρώντας παράλληλα τις ελληνικές αξίες και την ελληνική παράδοση. Τον ευχαρίστησα γιατί ποτέ δεν ξέχασε τις ελληνικές ρίζες του και βοήθησε και βοηθάει στην εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων».