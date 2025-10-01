Τέλος στα κακογραμμένα παραπεμπτικά των γιατρών έβαλε η Ινδία – «Ούτε ένα γράμμα δεν ήταν ευανάγνωστο»

Τα αστεία για το φημισμένο κακό γραφικό χαρακτήρα πολλών γιατρών, το οποίο μόνο οι φαρμακοποιοί μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν, είναι συνηθισμένα στην Ινδία, όπως και σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, η τελευταία απόφαση που τονίζει τη μεγάλη σημασία του ξεκάθαρου χειρόγραφου παραπεμπτικού εκδόθηκε πρόσφατα από το Ανώτατο Δικαστήριο του Παντζάμπ και της Χαρυάνα, το οποίο δήλωσε ότι «η ευανάγνωστη ιατρική συνταγή είναι θεμελιώδες δικαίωμα», καθώς μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.

Η υπόθεση που οδήγησε στην απόφαση στην Ινδία

Η δικαστική απόφαση ήταν αποτέλεσμα μιας υπόθεσης που δεν είχε καμία σχέση με το γραπτό λόγο. Αφορούσε κατηγορίες για βιασμό, εξαπάτηση και πλαστογραφία από μια γυναίκα και ο δικαστής Τζασγκουρπρέετ Σινγκ Πουρί εξέταζε την αίτηση του άνδρα για αποφυλάκιση, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC.

Η γυναίκα είχε ισχυριστεί ότι ο άνδρας της είχε πάρει χρήματα υποσχόμενος της μια θέση στο δημόσιο, είχε πραγματοποιήσει ψεύτικες συνεντεύξεις μαζί της και την είχε εκμεταλλευτεί σεξουαλικά.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες – είπε ότι είχαν συναινετική σχέση και ότι η υπόθεση ξεκίνησε λόγω διαφωνίας για χρήματα.

Ο δικαστής Πουρί είπε ότι όταν εξέτασε την ιατροδικαστική έκθεση – που είχε συνταχθεί από έναν κυβερνητικό γιατρό που είχε εξετάσει τη γυναίκα – τη βρήκε ακατανόητη.

«Ήταν σοκαριστικό για το δικαστήριο, καθώς ούτε μια λέξη ή ένα γράμμα δεν ήταν ευανάγνωστα», έγραψε στην απόφαση.

«Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι υπολογιστές είναι εύκολα προσβάσιμοι, είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι οι γιατροί του δημοσίου εξακολουθούν να γράφουν συνταγές με το χέρι, οι οποίες δεν μπορούν να διαβαστούν από κανέναν εκτός ίσως από μερικούς φαρμακοποιούς», έγραψε ο δικαστής Πουρί.

Το δικαστήριο ζήτησε από την κυβέρνηση να συμπεριλάβει μαθήματα γραφής στο πρόγραμμα σπουδών της ιατρικής σχολής και έθεσε προθεσμία δύο ετών για την εφαρμογή των ψηφιακών συνταγών.

Μέχρι να συμβεί αυτό, όλοι οι γιατροί πρέπει να γράφουν τις συνταγές με κεφαλαία γράμματα, είπε ο δικαστής Πουρί.

Γνωστό το πρόβλημα του δυσνόητου γραφικού χαρακτήρα

Ο Δρ Ντιλίπ Μπανουσάλι, πρόεδρος της Ινδικής Ιατρικής Ένωσης, η οποία έχει περισσότερα από 330.000 μέλη, δήλωσε στο BBC ότι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν στην εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα.

Στις πόλεις και τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, λέει, οι γιατροί έχουν περάσει στις ψηφιακές συνταγές, αλλά στις αγροτικές περιοχές και τις μικρές πόλεις είναι πολύ δύσκολο να βρεις συνταγές που να είναι ευανάγνωστες.

«Είναι γνωστό ότι πολλοί γιατροί έχουν κακό γραφικό χαρακτήρα, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι ιατροί είναι πολύ απασχολημένοι, ειδικά στα υπερπλήρη κρατικά νοσοκομεία», δήλωσε.

«Έχουμε συστήσει στα μέλη μας να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές της κυβέρνησης και να γράφουν τις συνταγές με έντονα γράμματα, ώστε να είναι ευανάγνωστες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φαρμακοποιούς. Ένας γιατρός που εξετάζει επτά ασθενείς την ημέρα μπορεί να το κάνει, αλλά αν εξετάζεις 70 ασθενείς την ημέρα, δεν μπορείς», προσθέτει.

Όπως αναφέρει το BBC, δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ινδικό δικαστήριο επισημαίνει την ακατάστατη γραφή των γιατρών. Παλαιότερες περιπτώσεις περιλαμβάνουν το ανώτατο δικαστήριο της πολιτείας Οντίσα, το οποίο επισήμανε «το στυλ γραφής των γιατρών που κάνει ζιγκ-ζαγκ», και τους δικαστές του ανώτατου δικαστηρίου της Αλλαχάμπαντ, οι οποίοι παραπονέθηκαν για «γνωματεύσεις γραμμένες με τόσο δυσνόητη γραφή που είναι αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν».

Ωστόσο, μελέτες δεν έχουν καταφέρει να υποστηρίξουν την παραδοσιακή άποψη ότι η γραφή των γιατρών είναι χειρότερη από αυτή των άλλων.

Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι η έμφαση στη γραφή τους δεν έχει να κάνει με την αισθητική ή την ευκολία, αλλά με το γεγονός ότι μια ιατρική συνταγή που αφήνει περιθώρια για αμφισημία ή παρερμηνεία μπορεί να έχει σοβαρές, ακόμη και τραγικές, συνέπειες.

Οι σοβαρές συνέπειες μίας κακογραμμένης συνταγής

Σύμφωνα με μια έκθεση του 1999 του Ινστιτούτου Ιατρικής (IoM), τα ιατρικά λάθη προκάλεσαν τουλάχιστον 44.000 θανάτους ετησίως στις ΗΠΑ, εκ των οποίων οι 7.000 αποδόθηκαν στην ακατανόητη γραφή.

Πιο πρόσφατα, στη Σκωτία, μια γυναίκα υπέστη χημικά τραύματα μετά από λάθος χορήγηση κρέμας για τη στυτική δυσλειτουργία για μια πάθηση ξηροφθαλμίας.

Οι υγειονομικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν παραδεχτεί ότι «τα σφάλματα στη χορήγηση φαρμάκων προκάλεσαν τρομακτικά επίπεδα βλάβης και θανάτων» και πρόσθεσαν ότι «η εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων συνταγογράφησης σε περισσότερα νοσοκομεία θα μπορούσε να μειώσει τα σφάλματα κατά 50%».

Η Ινδία δεν διαθέτει αξιόπιστα στοιχεία για τις βλάβες που προκαλεί η κακή γραφή, αλλά στην πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου, η λανθασμένη ανάγνωση συνταγών στο παρελθόν έχει οδηγήσει σε επείγοντα περιστατικά υγείας και πολλούς θανάτους.

Υπάρχει μια πολύ γνωστή περίπτωση μιας γυναίκας που υπέστη σπασμούς μετά τη λήψη ενός φαρμάκου για τον διαβήτη, το οποίο είχε παρόμοιο όνομα με ένα αναλγητικό που της είχε συνταγογραφηθεί.

Ο Τσιλουκούρι Παραμάθαμα, ο οποίος διευθύνει ένα φαρμακείο στην πόλη Ναλγκόντα της νότιας ινδικής πολιτείας Τελανγκάνα, δήλωσε στο BBC ότι το 2014 υπέβαλε μια αίτηση δημόσιου συμφέροντος στο ανώτατο δικαστήριο του Χαϊντέραμπαντ, αφού διάβασε δημοσιεύματα σχετικά με ένα τρίχρονο κορίτσι που πέθανε στην πόλη Νόιντα, μετά τη χορήγηση λανθασμένης ένεσης για τον πυρετό.

Η εκστρατεία του, με στόχο την πλήρη απαγόρευση των χειρόγραφων συνταγών, απέδωσε καρπούς όταν το 2016 το Ιατρικό Συμβούλιο της Ινδίας διέταξε ότι «κάθε γιατρός πρέπει να συνταγογραφεί φάρμακα με γενικές ονομασίες, ευανάγνωστα και κατά προτίμηση με κεφαλαία γράμματα».

Το 2020, ο υφυπουργός Υγείας της Ινδίας, Ασγουίνι Κουμάρ Σουμπέι, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι οι ιατρικές αρχές των πολιτειών «έχουν εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνουν πειθαρχικά μέτρα εναντίον γιατρών που παραβιάζουν τη διάταξη».

Ωστόσο, σχεδόν μια δεκαετία αργότερα, ο κ. Τσιλουκούρι και άλλοι φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι συνεχίζουν να λαμβάνουν στα φαρμακεία τους συνταγές που είναι κακογραμμένες.