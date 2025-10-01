Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Ο Ολυμπιακός Κ19 πέτυχε μιαν ακόμα μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη, επικρατώντας αυτή την φορά της Άρσεναλ στο Λονδίνο με 2-1, πιστοποιώντας με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο δύο σημαντικά γεγονότα.

Το πρώτο έχει να κάνει με την εδραίωση των νέων παιδιών του Ολυμπιακού στην ελίτ της Ευρώπης σε ότι αφορά το επίπεδο ακαδημιών και το δεύτερο αφορά την εξέλιξη ενός πρότζεκτ, στο οποίο πόνταρε πολλά από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος των «ερυθρόλευκων», Βαγγέλης Μαρινάκης.

Ο Ολυμπιακός έχει λοιπόν πολλούς λόγους να υπερηφανεύεται για τον τρόπο λειτουργία των τμημάτων υποδομής και η κατάκτηση του Youth League πριν από δύο χρόνια, είναι ασφαλώς το «πετράδι στο στέμμα».

Υπάρχουν στοιχεία τα οποία φανερώνουν πως τέτοιες μεγάλες νίκες δεν λογίζονται πλέον ως έκπληξη, όταν μιλά κάποιος για τον Ολυμπιακό. Όταν τα νέα παιδιά του συλλόγου έχουν καταφέρει να «λυγίσουν» ομάδες όπως η Ίντερ, η Μίλαν, η Μπάγερν και σήμερα η Άρσεναλ, τότε κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για έκπληξη.

Αντιθέτως, μπορεί να κάνει λόγο για συνθήκες κανονικότητας κι αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα κέρδη της τεράστιας επένδυσης που έχουν κάνει οι «ερυθρόλευκοι».

Αυτές οι μεγαλειώδεις πορείες που φτάνουν μέχρι την κατάκτηση ευρωπαϊκής κορυφής, αυτές οι σπουδαίες νίκες που γιγαντώνουν το όνομα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη δεν «χτίστηκαν» σε μια μέρα.

Υπήρξε δουλειά και προσήλωση στον στόχο και γι’ αυτό μπορεί εύκολα κάποιος να διακρίνει μια εξαιρετική συνέχεια στην Κ19 των «ερυθρόλευκων», καθώς ο Ολυμπιακός παρουσιάζει κάθε χρόνο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, μια ομάδα που είναι ικανή να φτάσει μέχρι το «τέλος του δρόμου». Τούτο μάλιστα το αναγνωρίζουν πρώτα απ’ όλους οι αντίπαλοι των πειραιωτών.

Κι αυτό ισχύει φυσικά και για την φετινή διοργάνωση, με τα όσα έλεγαν μετά το τέλος του αγώνα οι ιθύνοντες της Άρσεναλ, να είναι ενδεικτικά όχι μόνο της δυναμικότητας, αλλά και της δουλειάς που γίνεται στο Ρέντη.

Εδώ μάλιστε θα πρέπει να τονίσουμε πως δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερος «καθρέπτης» γι’ αυτή την δουλειά, από την παρουσία του Τζολάκη, του Ρέτσου, του Μουζακίτη, του Πνευμονίδη, του Καλογερόπουλου και του Κουράκλη, στην αποστολή της πρώτης ομάδας των πειραιωτών για τον αποψινό μεγάλο αγώνα με την Άρσεναλ στο Emirates.

Και να μη ξεχνάμε βεβαίως τον Μπάμπη Κωστούλα, ο οποίος έγινε το περασμένο καλοκαίρι η πιο ακριβή πώληση παίκτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και τόσους ακόμα παίκτες που «βγήκαν» από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου.

Το πρότζεκτ εξελίσσεται και ο Ολυμπιακός φροντίζει κάθε χρόνο να δημιουργεί νέες σταθερές στο παιχνίδι του, βελτιώνοντας διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο.

Είναι μάλιστα προφανές πως βαδίζει στον δρόμο που βαδίζουν και τα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ. Κι εδώ βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε κάτι σπουδαίο. Όχι απλά βαδίζει, αλλά ηγείται κι αυτό τα λέει όλα.