Στη «μάχη» του Youth League ο Ολυμπιακός Κ19: Δοκιμασία στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός στο Champions League απόψε (22:00) στους άνδρες. Άρσεναλ – Ολυμπιακός και στους Νέους (15:00), καθώς η Κ19 των Πειραιωτών θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα των Λονδρέζων στην Αγγλία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Meadow Park» του Μποουρχάμγουντ, ένα γήπεδο με 4.500 θέσεις που άνοιξε τις πόρτες του το 1963. Μέχρι τις μέρες μάς έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης το 1999, το 2014, αλλά και το 2019 για να πάρει τη σημερινή του μορφή.

Εκεί συνήθιζε να δίνει τους αγώνες της η ομάδα γυναικών των «κανονιέρηδων», πριν αποχωρήσει. Πλέον η ομάδα Νέων της Άρσεναλ το μοιράζεται με την Μπόουρχαμ Γουντ, ομάδα της πέμπτης της τάξει κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία εντυπωσιακή νίκη στην πρεμιέρα στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε της Πάφου στον Ρέντη με το ευρύ 4-0 και έχει ήδη τρεις βαθμούς στο «σακούλι» του. Και φυσικά ευελπιστεί στην επίτευξη της υπέρβασης σήμερα για να τους αυξήσει.

Οι παίκτες που έχουν ταξιδέψει στο Λονδίνο για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός:

Αλαφάκης, Ρολάκης, Λιατσικούρας, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Σιώζιος, Φράγκος, Μίλισιτς, Καμπαγιοβάνης, Τζαμαλής, Φίλης, Βασιλακόπουλος, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Χριστοδουλόπουλος, Λάνα, Κορτές, Τρικαλιώτης, Νουχάι, Γεωργακόπουλος, Αβραμούλης, Κότσαλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Άρσεναλ άρχισε με ήττα (1-3 στο Μπιλμπάο από την Αθλέτικ) και θα έχει νέο προπονητή, τον Ντέιβιντ Χόρσμαν, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης του Μίκελ Αρτέτα και πρωτεργάτης των συστημάτων που ακολουθεί η αγγλική ομάδα στις στατικές φάσεις για να τις αξιοποιεί με θεαματική ευκολία.