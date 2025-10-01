sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Στη «μάχη» του Youth League ο Ολυμπιακός Κ19: Δοκιμασία στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 01 Οκτωβρίου 2025

Στη «μάχη» του Youth League ο Ολυμπιακός Κ19: Δοκιμασία στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη το Youth League και θέλει σήμερα (1/10, 15:00) την υπέρβαση κόντρα στην Άρσεναλ στο Λονδίνο, για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης

Σύνταξη
Spotlight

Άρσεναλ – Ολυμπιακός στο Champions League απόψε (22:00) στους άνδρες. Άρσεναλ – Ολυμπιακός και στους Νέους (15:00), καθώς η Κ19 των Πειραιωτών θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα των Λονδρέζων στην Αγγλία, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «Meadow Park» του Μποουρχάμγουντ, ένα γήπεδο με 4.500 θέσεις που άνοιξε τις πόρτες του το 1963. Μέχρι τις μέρες μάς έχουν γίνει εργασίες αποκατάστασης το 1999, το 2014, αλλά και το 2019 για να πάρει τη σημερινή του μορφή.

Εκεί συνήθιζε να δίνει τους αγώνες της η ομάδα γυναικών των «κανονιέρηδων», πριν αποχωρήσει. Πλέον η ομάδα Νέων της Άρσεναλ το μοιράζεται με την Μπόουρχαμ Γουντ, ομάδα της πέμπτης της τάξει κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία εντυπωσιακή νίκη στην πρεμιέρα στη διοργάνωση, καθώς επικράτησε της Πάφου στον Ρέντη με το ευρύ 4-0 και έχει ήδη τρεις βαθμούς στο «σακούλι» του. Και φυσικά ευελπιστεί στην επίτευξη της υπέρβασης σήμερα για να τους αυξήσει.

Οι παίκτες που έχουν ταξιδέψει στο Λονδίνο για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός:

Αλαφάκης, Ρολάκης, Λιατσικούρας, Καρκατσάλης, Θεοδωρίδης, Σιώζιος, Φράγκος, Μίλισιτς, Καμπαγιοβάνης, Τζαμαλής, Φίλης, Βασιλακόπουλος, Χάμζα, Κολοκοτρώνης, Χριστοδουλόπουλος, Λάνα, Κορτές, Τρικαλιώτης, Νουχάι, Γεωργακόπουλος, Αβραμούλης, Κότσαλος.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Άρσεναλ άρχισε με ήττα (1-3 στο Μπιλμπάο από την Αθλέτικ) και θα έχει νέο προπονητή, τον Ντέιβιντ Χόρσμαν, ο οποίος είναι άμεσος συνεργάτης του Μίκελ Αρτέτα και πρωτεργάτης των συστημάτων που ακολουθεί η αγγλική ομάδα στις στατικές φάσεις για να τις αξιοποιεί με θεαματική ευκολία.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Deutsche Bank: Κράτησε τη θέση τους στις κορυφαίες επιδόσεις του 2025 το ΧΑ [γραφήματα]

Deutsche Bank: Κράτησε τη θέση τους στις κορυφαίες επιδόσεις του 2025 το ΧΑ [γραφήματα]

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Τα τρία projects και η μία συμμαχία που υπόσχονται αποδόσεις

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5, vid)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5, vid)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Υπερτουρισμός: Ο τροπικός παράδεισος του Μπαλί «διαβρώνεται» και αρχίζει να απογοητεύει
Τουρισμός 01.10.25

«Διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας» - Ο υπερτουρισμός «διαβρώνει» τον παράδεισο του Μπαλί

Η αυξανόμενη πίεση στο Μπαλί έχει προκαλέσει πολλή γκρίνια - Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τουρίστες έχουν αρχίσει να παραπονιούνται για τη «διαφορά προσδοκιών έναντι πραγματικότητας»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Ηλεκτρονικές αποδείξεις: «Κλειδί» για τη μείωση του φόρου και για τα εισοδήματα του 2026
Έξτρα έκπτωση 01.10.25

«Κλειδί» για τη μείωση του φόρου οι ηλεκτρονικές αποδείξεις και για τα εισοδήματα του 2026

Διατηρούνται τα φοροκίνητρα για ακόμα έναν χρόνο - Μπόνους για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους

Σύνταξη
Καιρός: Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη – Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος
καιρός 01.10.25

Πέφτει απότομα η θερμοκρασία την Πέμπτη - Με βροχές και αστάθεια ξεκινάει ο Οκτώβριος

Από τις αρχές Οκτωβρίου, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία παρουσιάζει σαφείς αλλαγές με σημαντικές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με το meteo - Ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από γρήγορες εναλλαγές

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου
«Με πείραξε η εγκατάλειψη» 01.10.25

Βασίλης Μπισμπίκης: «Τα αυτοκίνητα είναι διαλυμένα» – Τι λέει θύμα του τροχαίου

«Με πείραξε η εγκατάλειψη. Ο καθένας μπορεί να το πάθει αυτό, δεν το συζητώ, αλλά ο καθένας πάλι πρέπει να αντιμετωπίζει τις πράξεις του. Εμείς δεν είχαμε ιδέα περί τίνος επρόκειτο, κανένας μας».

Σύνταξη
Γαλλία: Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις – Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά
Ο «γκουρού» της φορολογίας 01.10.25

Τι είναι ο «φόρος Ζουκμάν» και γιατί προκαλεί αντιδράσεις - Ο νεαρός οικονομολόγος που ταράζει τα νερά

Ο 38χρονος Γκαμπριέλ Ζουκμάν έχει μια συνταγή για να «σώσει» τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ από την κρίση χρέους. Θα τολμήσει η κυβέρνηση να την ακολουθήσει;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρίβεια: Ασήκωτο το «καλάθι» για τα νοικοκυριά – Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων
Αυξήσεις σοκ 01.10.25

Ασήκωτο το «καλάθι» των αγορών για τα νοικοκυριά - Σε επίπεδα ρεκόρ ο πληθωρισμός τροφίμων

Σε «καύσιμη ύλη» που δίνει «τροφή» στην ακρίβεια εξελίσσονται οι τιμές των τροφίμων. Δομικοί παράγοντες συμβάλλουν στη διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σεισμός στη Ζάκυνθο: «Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» λέει ο Λέκκας
«Το παρακολουθούμε» 01.10.25

«Τα ρήγματα μπορούν να δώσουν και μεγάλο σεισμό» - Λέκκας για τα 4,5R στη Ζάκυνθο

Προσώρας δεν διαφαίνεται κίνδυνος ότι θα σημειωθεί μεγάλος σεισμός - Τα 4,5R ίσως δώσουν «κάποιες μικρές καταπτώσεις στη δυτική ακτή της Ζακύνθου, στις απότομες ακτές» δήλωσε ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες
Champions League 01.10.25

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Σπουδαίο παιχνίδι στο «Emirates» – Με οδηγό το απίθανο σερί οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός έχει σπουδαίες αναμνήσεις την τελευταία δεκαετία από το «Emirates» και θέλει απόψε (1/10, 22:00) να συνεχίσει τα μεγάλα εκτός έδρας αποτελέσματα κόντρα στην Άρσεναλ

Σύνταξη
«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ
Μπάσκετ 01.10.25

«Άλλη» ομάδα ο Ολυμπιακός με καλό Μιλουτίνοφ

Στην νίκη του Ολυμπιακού στην Βιτόρια απέναντι στην Μπασκόνια, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε τρομερή εμφάνιση και δείχνει πως όταν ο Σέρβος παίζει καλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι δύσκολο να ηττηθούν...

Σύνταξη
