Αναχώρησε για Λονδίνο ο Ολυμπιακός – «Πέταξε» και η Κ19 για το ματς του Youth League (pics)
Ο Ολυμπιακός «πέταξε» την Τρίτη (30/9) από το «Ελ. Βενιζέλος» για το Λονδίνο, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ – Αναχώρησε και η Κ19 για το ματς του Youth League...
Το πρωί της Τρίτης (30/9) ο Ολυμπιακός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» για το Λονδίνο, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Στην 22μελή αποστολή των Πειραιωτών δεν είναι ο Ροντινέι, όπως και ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αντίθετα, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι ο Σιπιόνι, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Δείτε εικόνες από την αναχώρηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Να σημειωθεί πως με την πρώτη ομάδα ταξιδεύει και η Κ19, για το ματς του Youth League με την αντίστοιχη ομάδα των «κανονιέρηδων» το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10, 15:00), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase.
- «Είναι Κύπριος ήρωας»: Ο Κομπανί και οι γνώσεις του για τον Παλληκαρίδη
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9): Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στη Euroleague και… Champions League
- Αναχώρησε για Λονδίνο ο Ολυμπιακός – «Πέταξε» και η Κ19 για το ματς του Youth League (pics)
- Αντετοκούνμπο: «Θέλω πάντα να παίζω σε ομάδα που διεκδικεί τον τίτλο και να είμαι ανάμεσα στους καλύτερους»
- Ολυμπιακός: Η αποστολή για το σπουδαίο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (pic)
- Euroleague: Πρεμιέρα με Μπασκόνια ο Ολυμπιακός, υποδέχεται την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις