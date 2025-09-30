Αναχώρησε για Λονδίνο ο Ολυμπιακός – «Πέταξε» και η Κ19 για το ματς του Youth League (pics)

Το πρωί της Τρίτης (30/9) ο Ολυμπιακός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» για το Λονδίνο, εκεί όπου το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στην 22μελή αποστολή των Πειραιωτών δεν είναι ο Ροντινέι, όπως και ο τραυματίας Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Αντίθετα, στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα είναι ο Σιπιόνι, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα μετά το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρσία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Να σημειωθεί πως με την πρώτη ομάδα ταξιδεύει και η Κ19, για το ματς του Youth League με την αντίστοιχη ομάδα των «κανονιέρηδων» το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10, 15:00), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase.