Άγιον Όρος: Εκοιμήθη ο μητροπολίτης Ροδοστόλου Χρυσόστομος
Εκοιμήθη, σήμερα Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου, στο Άγιον Όρος, σε ηλικία 92 ετών, ο μητροπολίτης Ροδοστόλου, Χρυσόστομος, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, διατελέσας κατά το παρελθόν και σχολάρχης της Αθωνιάδας Ακαδημίας.
Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, στις 13:00, στη Μονή Μεγίστης Λαύρας.
Τον Οικουμενικό Πατριάρχη θα εκπροσωπήσει στην τελετή ο Μητροπολίτης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος.
Ποιος ήταν ο μητροπολίτης Ροδοστόλου, Χρυσόστομος
Ο κατά κόσμον Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αναγέννηση Σερρών το 1933. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Χάλκης το 1962.
Το 1950 μετέβη στο Άγιον Όρος όπου εκάρη μοναχός. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1960 και Πρεσβύτερος το 1965 από τον Μητροπολίτη Μιλητουπόλεως Ναθαναήλ.
Υπηρέτησε ως Καθηγητής της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής (1963-1967) και ως Σχολάρχης της ίδιας Σχολής (1967-1988).
Στις 22 Απριλίου 1978 χειροτονήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι της Κωνσταντινουπόλεως τιτουλάριος Επίσκοπος Ροδοστόλου.
Τη χειροτονία τέλεσε ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, συμπαραστατούμενος από τους Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομο, Κολωνείας Γαβριήλ, Λύστρων Καλλίνικο και Φιλαδελφείας Βαρθολομαίο.
Στις 10 Ιανουαρίου 2023 προήχθη σε εν ενεργεία Μητροπολίτη με τον ίδιο τίτλο.
