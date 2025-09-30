Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»
Το YouTube συμφώνησε να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή που υπέβαλε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την αναστολή του λογαριασμού του στην πλατφόρμα το 2021, σύμφωνα με έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο και έχει περιέλθει εις γνώσιν του CNN.com.
Αυτό καθιστά το YouTube, που ανήκει στην Alphabet, την τελευταία από τις τρεις μεγάλες εταιρείες κοινωνικών μέσων που μηνύθηκαν από τον Τραμπ — μεταξύ των οποίων η Meta και η Twitter, που τώρα ονομάζεται X — για να διευθετήσουν την αγωγή του για την απομάκρυνσή του από τις πλατφόρμες τους.
Το YouTube θα πληρώσει 22 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει τις αξιώσεις του Τραμπ προς τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Trust for the National Mall, ο οποίος «αφιερώνεται στην αποκατάσταση, τη διατήρηση και την αναβάθμιση του National Mall, για να υποστηρίξει την κατασκευή της αίθουσας χορού του Λευκού Οίκου», σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο.
Η εταιρεία κοινωνικών μέσων θα πληρώσει επίσης 2,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την υπόθεση με άλλους ενάγοντες, όπως ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός American Conservative Union.
Δεν συμβιβάστηκε μόνο το YouTube
Η Meta συμφώνησε να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ τον Ιανουάριο με 25 εκατομμύρια δολάρια. Η διευθέτηση της X τον Φεβρουάριο περιελάμβανε πληρωμή περίπου 10 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.
Όταν ανέστειλαν τους λογαριασμούς του, οι πλατφόρμες δήλωσαν ότι οι αναρτήσεις του Τραμπ σχετικά με τις ταραχές ενέχουν τον κίνδυνο να υποκινήσουν περαιτέρω βία. Την εποχή εκείνη, νομικοί εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι παρόμοιες αγωγές είχαν απορριφθεί, επειδή οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις πλατφόρμες τους όπως κρίνουν σκόπιμο.
Ωστόσο, οι διακανονισμοί έρχονται σε μια περίοδο που οι γίγαντες της τεχνολογίας έχουν υιοθετήσει μια πιο συμβιβαστική, αν όχι υποστηρικτική στάση απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ. Αφού ο Έλον Μασκ εξαγόρασε την X στα τέλη του 2022, επανέφερε τον λογαριασμό του Τραμπ. Η Meta ακολούθησε το παράδειγμά του τον Φεβρουάριο του 2023 και το YouTube τον επόμενο μήνα.
Ο Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ και ο διευθύνων σύμβουλος της Alphabet Σουντάρ Πιτσάι κάθισαν όλοι στην πρώτη σειρά κατά την ορκωμοσία του Τραμπ, ενώ η πλατφόρμα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης αναίρεσε τις προσπάθειες ελέγχου του περιεχομένου που οι Ρεπουμπλικανοί χρήστες είχαν παρομοιάσει με λογοκρισία.
Το YouTube εκτιμά… ακόμα και τις προσπάθειες παραπληροφόρησης
Μόλις την περασμένη εβδομάδα, το YouTube ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει ορισμένους λογαριασμούς που είχαν απαγορευτεί για παραβίαση των πλέον καταργημένων κανόνων που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της επαναλαμβανόμενης δημοσίευσης παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των εκλογών του 2020.
Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία δήλωσε ότι «εκτιμά τις συντηρητικές φωνές στην πλατφόρμα της και αναγνωρίζει ότι αυτοί οι δημιουργοί έχουν μεγάλη εμβέλεια και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον δημόσιο διάλογο».
