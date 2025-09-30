newspaper
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 13:10
Σεισμός στην Πύλο
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 11:50
Γιατί θα ηχήσουν την Τετάρτη οι σειρήνες σε όλη τη χώρα
Αγώνας με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο σχολείο που κατέρρευσε στην Ινδονησία
Κόσμος 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:06

Αγώνας με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο σχολείο που κατέρρευσε στην Ινδονησία

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδονησία η κατάρρευση ισλαμικού σχολείου, με δεκάδες άτομα να αγνοούνται

Σύνταξη
Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την Ανατολική Ιάβα στην Ινδονησία, όπου διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν 38 άτομα που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια ενός ισλαμικού σχολείου.

Το διώροφο οικοτροφείο κατέρρευσε τη Δευτέρα, την ώρα της μεσημεριανής προσευχής, παρασύροντας δεκάδες μαθητές και εργαζομένους.

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Σιάφι, επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ενώ 99 άτομα διασώθηκαν ζωντανά από τα χαλάσματα του οικοτροφείου Αλ Κοζίνι, που βρίσκεται στην πόλη Σιντοάρτζο, περίπου 780 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτα.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι έφηβοι μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από δύσκολες συνθήκες, ελπίζοντας να βρουν επιζώντες.

Αναζητώντας τα αίτια

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η κατάρρευση σχετίζεται με σοβαρές κατασκευαστικές αδυναμίες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Αμπντούλ Μουχάρι, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες για την προσθήκη επιπλέον ορόφων. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θεμέλια του διώροφου κτιρίου ήταν ασταθή και αδυνατούσαν να υποστηρίξουν το βάρος της νέας κατασκευής.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών επιβεβαίωσε ότι τα θεμέλια δεν μπορούσαν να αντέξουν το φορτίο του τέταρτου ορόφου, γεγονός που πιθανότατα οδήγησε στην αιφνίδια κατάρρευση.

Επιχείρηση διάσωσης

Οι διασώστες χρησιμοποιούν μηχανήματα όπως εκσκαφείς και γερανούς για να απομακρύνουν τα μπάζα.

«Η κατάρρευση προκάλεσε την πτώση βαριών δομικών στοιχείων πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζομένους», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο διάσωσης Νανάνγκ Σιτζίτ, λόγω του μεγάλου αριθμού αγνοουμένων, οι αρχές ενεργούν με μεγάλη προσοχή. Ο φόβος νέας κατάρρευσης έχει οδηγήσει στην περιορισμένη χρήση βαρέος εξοπλισμού, ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές πιθανών επιζώντων.

Σχεδόν 80 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία, ενώ δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο επιστάτης του οικοτροφείου, Αμπντούς Σαλάμ Μουτζίμπ, ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί λίγο πριν από την προσευχή.

Παραδέχθηκε όμως ότι τα θεμέλια του κτιρίου δεν ήταν επαρκή για να στηρίξουν την πρόσθετη κατασκευή. Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας και αν υπήρξε αμέλεια κατά τη διαδικασία ανέγερσης των νέων ορόφων.

Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των κατασκευών

Η τραγωδία αυτή αναμένεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Παρότι το αρχιπέλαγος βρίσκεται σε σεισμικά ενεργή ζώνη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάρρευση σχετίζεται με σεισμική δραστηριότητα.

Αντιθέτως, φαίνεται να πρόκειται για ζήτημα πλημμελών κατασκευών και ελλιπούς εποπτείας, ένα πρόβλημα που έχει προκαλέσει παρόμοια περιστατικά και στο παρελθόν.

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρεμιέρα του ομολόγου στα 149α γενέθλια του ΧΑ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Stream newspaper
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»
Αναιρεί; 30.09.25

Ο Νετανιάχου ξαναχτυπά: «Δεν συμφωνήσαμε με Τραμπ για δημιουργία παλαιστινιακού κράτους»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αμφισβητεί ότι αναφέρεται στη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ η δημιουργία παλαιστινιακής κρατικής οντότητας.

Σύνταξη
Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; – Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς
Αδιάψευστα στατιστικά 30.09.25

Είναι η «άκρα αριστερά» πιο βίαιη από την ακροδεξιά; - Αμερικανική έκθεση εκθέτει Βανς

Επίσημα αμερικανική έκθεση κατέγραψε 227 περιστατικά από το 1990 μέχρι το 2024 και τα ευρήματά της έρχονται να διαψεύσουν τον αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ
Δημοσκόπηση NYT 30.09.25

Ιστορική πτώση της εικόνας του Ισραήλ στις ΗΠΑ

Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, η αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ έχει υποστεί μια δραματική αναστροφή, σύμφωνα με έρευνα των New York Times

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών – Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Εκκωφαντική σιωπή 30.09.25

Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα

Οι Ταλιμπάν προχώρησαν σε ακόμη ένα μέτρο εις βάρος της ελευθερίας των πολιτών του Αφγανιστάν, διακόπτοντας την σύνδεση στο διαδίκτυο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 30.09.25

Από τον πόλεμο στο Ιράκ, συνηγεμόνας με τον Τραμπ στη Γάζα – Ο Τόνι Μπλερ σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή

Με φόντο τον σκοτεινό ρόλο του στην εισβολή στο Ιράκ το 2003 και το αμφιλεγόμενο ιστορικό του στη Μέση Ανατολή, ο Τόνι Μπλερ γίνεται πρόσωπο «κλειδί» στα θολά σχέδια Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Σημανδράκος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μου έλεγε ότι ο Γιώργος (φραπές) έπρεπε να πληρωθεί» – Όσα είπε για Αυγενάκη αλλά και τη συνάντηση στο Μαξίμου

Ο κ. Σημανδράκος σχολίασε επίσης και τις υποθέσεις των δεσμευμένων ΑΦΜ και απάντησε στις αιχμές των προηγούμενων προέδρων του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της τότε διευθύντριας κ. Τυχεροπούλου.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream
Κόσμος 30.09.25

Σύλληψη στην Πολωνία αναζωπυρώνει τις έρευνες για το σαμποτάζ του αγωγού Nord Stream

Η σύλληψη ενός Ουκρανού πολίτη στην Πολωνία φέρνει νέα δεδομένα στην πολύκροτη υπόθεση των εκρήξεων που κατέστρεψαν τους αγωγούς Nord Stream το 2022, προκαλώντας γεωπολιτικούς τριγμούς στην Ευρώπη

Σύνταξη
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…
Κόσμος 30.09.25

Νιώθετε ότι βαλτώσατε στη δουλειά σας, αλλά δεν μπορείτε να παραιτηθείτε; Ίσως και να αλλάζει αυτό…

Όλοι οι εργαζόμενοι σε κάποιες φάσεις τη ζωής τους βρίσκονται αντιμέτωποι με στασιμότητα στη δουλειά τους, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα να παραιτηθούν. Αλλάζει αυτό;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει
Κόκκινο φεγγάρι 30.09.25

Πώς η Γη κάνει τη Σελήνη να σκουριάζει

Αέρια που διαφεύγουν από τη γήινη ατμόσφαιρα φτάνουν μέχρι τη Σελήνη και προκαλούν χημικές αντιδράσεις στην επιφάνεια.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Υπουργικό – Μητσοτάκης: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ – «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ
Υπουργικό συμβούλιο 30.09.25

Ξαναζεσταμένο φαγητό από Μητσοτάκη: Επανέλαβε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ - «Είδε» fake news για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ

Η προβολή των μέτρων που είχε ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τα οποία στις δημοσκοπήσεις παίρνουν χαμηλό βαθμό, βασική στόχευση του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων
Πολιτική 30.09.25

Πόθεν έσχες: «Πλουσιότεροι» και «φτωχότεροι»- Ακίνητα, καταθέσεις και αγορές επενδυτικών προϊόντων

Καταγράφηκαν μεταβολές περιουσιακών στοιχείων και αγοραπωλησίες. Τα πόθεν έσχες έδειξαν εντυπωσιακά εισοδήματα, επενδυτικά χαρτοφυλάκια και αρκετά ακίνητα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
