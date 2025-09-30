Αγώνας με τον χρόνο για τον εντοπισμό αγνοουμένων στο σχολείο που κατέρρευσε στην Ινδονησία

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την Ανατολική Ιάβα στην Ινδονησία, όπου διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν 38 άτομα που παραμένουν παγιδευμένα στα συντρίμμια ενός ισλαμικού σχολείου.

Το διώροφο οικοτροφείο κατέρρευσε τη Δευτέρα, την ώρα της μεσημεριανής προσευχής, παρασύροντας δεκάδες μαθητές και εργαζομένους.

Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες

Σύμφωνα με τον Μοχάμεντ Σιάφι, επικεφαλής της ινδονησιακής υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης, τρεις άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί, ενώ 99 άτομα διασώθηκαν ζωντανά από τα χαλάσματα του οικοτροφείου Αλ Κοζίνι, που βρίσκεται στην πόλη Σιντοάρτζο, περίπου 780 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτα.

Πολλοί από τους αγνοούμενους είναι έφηβοι μαθητές που είχαν συγκεντρωθεί για προσευχή τη στιγμή που κατέρρευσε το κτίριο.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες κάτω από δύσκολες συνθήκες, ελπίζοντας να βρουν επιζώντες.

Αναζητώντας τα αίτια

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η κατάρρευση σχετίζεται με σοβαρές κατασκευαστικές αδυναμίες.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, Αμπντούλ Μουχάρι, εκείνη την ώρα πραγματοποιούνταν οικοδομικές εργασίες για την προσθήκη επιπλέον ορόφων. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα θεμέλια του διώροφου κτιρίου ήταν ασταθή και αδυνατούσαν να υποστηρίξουν το βάρος της νέας κατασκευής.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών επιβεβαίωσε ότι τα θεμέλια δεν μπορούσαν να αντέξουν το φορτίο του τέταρτου ορόφου, γεγονός που πιθανότατα οδήγησε στην αιφνίδια κατάρρευση.

Επιχείρηση διάσωσης

Οι διασώστες χρησιμοποιούν μηχανήματα όπως εκσκαφείς και γερανούς για να απομακρύνουν τα μπάζα.

«Η κατάρρευση προκάλεσε την πτώση βαριών δομικών στοιχείων πάνω σε δεκάδες μαθητές και εργαζομένους», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο διάσωσης Νανάνγκ Σιτζίτ, λόγω του μεγάλου αριθμού αγνοουμένων, οι αρχές ενεργούν με μεγάλη προσοχή. Ο φόβος νέας κατάρρευσης έχει οδηγήσει στην περιορισμένη χρήση βαρέος εξοπλισμού, ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές πιθανών επιζώντων.

Σχεδόν 80 τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής για νοσηλεία, ενώ δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο επιστάτης του οικοτροφείου, Αμπντούς Σαλάμ Μουτζίμπ, ανέφερε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara ότι οι οικοδομικές εργασίες είχαν ολοκληρωθεί λίγο πριν από την προσευχή.

Παραδέχθηκε όμως ότι τα θεμέλια του κτιρίου δεν ήταν επαρκή για να στηρίξουν την πρόσθετη κατασκευή. Οι δηλώσεις αυτές εντείνουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες ασφάλειας και αν υπήρξε αμέλεια κατά τη διαδικασία ανέγερσης των νέων ορόφων.

Νέες ανησυχίες για την ασφάλεια των κατασκευών

Η τραγωδία αυτή αναμένεται να αναζωπυρώσει τη δημόσια συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία.

Παρότι το αρχιπέλαγος βρίσκεται σε σεισμικά ενεργή ζώνη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατάρρευση σχετίζεται με σεισμική δραστηριότητα.

Αντιθέτως, φαίνεται να πρόκειται για ζήτημα πλημμελών κατασκευών και ελλιπούς εποπτείας, ένα πρόβλημα που έχει προκαλέσει παρόμοια περιστατικά και στο παρελθόν.