Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (30/9): Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στη Euroleague και… Champions League
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (30/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με Euroleague και Champions League
Πλούσιο το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Τρίτης με πρεμιέρα Euroleague (Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό) και δράση με ματσάρες στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Παράλληλα, έχει και τένις στο Πεκίνο, ενώ το Champions League ξεκινάει με δύο ματς στις 19:45.
Euroleague και Champions League στο σημερινό (30/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
09:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γιανίκ Σίνερ – Άλεξ ντε Μινόρ 1ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λέρνερ Τιεν- Nτανίλ Μεντβέντεφ 2ος Ημιτελικός Πεκίνο
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάρλος Αλκαράθ – Τέιλορ Φριτζ Τόκιο
16:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Youth League
19:00 Novasports 3HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα Euroleague
19:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Παρτίζαν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Καϊράτ Αλμάτι – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Champions League
20:45 Novasports 6HD Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
21:00 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:00 Novasports 5HD Βενέτσια – Άρης Eurocup
21:15 Novasports 4HD Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:30 Novasports Prime Μπασκόνια – Ολυμπιακός Euroleague
21:45 Novasports 2HD Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπόντο Γκλιμτ – Τότεναμ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μαρσέιγ – Άγιαξ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ίντερ – Σλάβια Πράγας UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Πάφος – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γαλατασαράι – Λίβερπουλ UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Μπενφίκα UEFA Champions League
