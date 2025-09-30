Σεισμός τώρα στην Πύλο
16 χιλιόμετρα δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου το επίκεντρο της δόνησης
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ανοιχτά της Πύλου.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 16 Χλμ. δυτικά νοτιοδυτικά της Πύλου.
Το εστιακό βάθος είναι 16 χλμ.
