10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, το αγοράκι που πρωταγωνίστησε στο αρχικό μουσικό βίντεο του Baby Shark όταν ήταν μόλις έξι ετών, είναι πλέον ένας 17χρονος έφηβος.

Η εμφάνισή του σε ένα νέο κλιπ για τον εορτασμό της 10ης επετείου του βίντεο έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για το πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος.

Το αρχικό βίντεο του Baby Shark, το οποίο ανέβηκε στο YouTube τον Ιούνιο του 2016 από την εκπαιδευτική μάρκα Pinkfong της Νότιας Κορέας, παραμένει το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα, ξεπερνώντας τα 16 δισεκατομμύρια views -και συνεχίζει.

Πρωταγωνιστές στο δίλεπτο, απόλυτα viral κλιπ ήταν ένα κορίτσι και ένα αγοράκι, ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, ο οποίος τότε μιμούνταν τα πτερύγια καρχαρία με τα χέρια του, φορώντας ένα σωσίβιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 아기상어 (@babyshark.kr)

«Θυμάστε το αγόρι του Baby Shark; 👀», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης που είναι συνεπής στο φαινόμενο Baby Shark. Έγινε viral.

«Περίμενε, περίμενε, περίμενε… μεγάλωσα τόσο;» έγραψε χρήστης με το σχόλιο να έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες likes.

Ο ίδιος ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, στην περιγραφή του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, συστήνεται ως Babyshark Boy, με ημερομηνία γέννησής την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 박건령 geonroung (@geonroung)

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο παγκοσμίως γνωστό βίντεο, ο Παρκ συνέχισε την καριέρα του στον χώρο του θεάματος, πρωταγωνιστώντας στην K-pop παιδική ομάδα Play With Me Club, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Δεκέμβριο του 2020 με το πρώτο της single, Let’s Play.

Παγκόσμιο φαινόμενο «καταπίνει» το YouTube

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 아기상어 (@babyshark.kr)

Αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του YouTube, ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει τα 16 δισεκατομμύρια προβολές, αφήνοντας πίσω του κάθε ρεκόρ, το Baby Shark Dance είναι ένα απλό, επαναληπτικό τραγούδι της νοτιοκορεάτικης Pinkfong που έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια παιδική μελωδία.

Παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που διείσδυσε βαθιά στην ποπ κουλτούρα και τον ψηφιακό κόσμο, προκαλώντας το ενδιαφέρον αναλυτών και ειδικών, το Baby Shark απέδειξε ότι τον αλγόριθμο μπορείς να τον «καταπιείς» -εάν και εφόσον έχεις σετάρει μια έξυπνη, πολυεπίπεδη στρατηγική για να εκμεταλλευτείς πλήρως τη δυναμική των ψηφιακών πλατφορμών.

Το κλιπ, που ανέβηκε το 2016, κατάφερε να συνδυάσει την απλότητα με την επαναληπτικότητα – δύο στοιχεία κλειδιά για την παιδική διασκέδαση και εκμάθηση.

Απλή συνταγή, εμμονική λούπα, τεράστια κέρδη

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 아기상어 (@babyshark.kr)

Η πιασάρικη (και συχνά εφιαλτική για ενήλικα αυτιά) μελωδία, σε συνδυασμό με την εύκολη χορογραφία των χεριών που μιμούνται τα σαγόνια, μετατράπηκε άμεσα σε ένα παγκόσμιο challenge, το οποίο ενθάρρυνε τη συμμετοχή των παιδιών και των γονέων.

Η οικογενειακή θεματολογία (Baby, Mommy, Daddy, Grandma, Grandpa Shark) τού προσέδωσε έναν οικουμενικό χαρακτήρα, ενώ η διαρκής προβολή του από τους αλγορίθμους του YouTube το εκτόξευσε σε δυσθεώρητα ύψη.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός τεράστιου οικονομικού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, συναυλίες, και ένα ατελείωτο merchandising, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια πολυεθνική επιχείρηση δισεκατομμυρίων.

Ψηφιακά σαγόνια

Οι αναλυτές των media και οι παιδοψυχολόγοι έχουν μελετήσει εκτενώς το φαινόμενο, επισημαίνοντας συγκεκριμένους παράγοντες.

Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι η επιτυχία του Baby Shark αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο αλγόριθμος του YouTube «επιβραβεύει» την επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση.

Όσο περισσότερο παρακολουθούν τα παιδιά ένα βίντεο, τόσο πιο συχνά το προτείνει η πλατφόρμα, δημιουργώντας έναν ατέρμονο κύκλο κυριαρχίας.

Από την ψυχολογική πλευρά, ειδικοί όπως η Δρ. Μπέτι Ράις, επισημαίνουν ότι ο επαναλαμβανόμενος ρυθμός και οι απλές, συλλαβικές δομές είναι ιδανικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η επανάληψη βοηθά στην ανάπτυξη της γλώσσας, στη μνήμη και προσφέρει ένα αίσθημα προβλεψιμότητας και ασφάλειας.

Επιπλέον, μουσικοί αναλυτές εξηγούν ότι οι υψηλές συχνότητες της παιδικής φωνής και ο γρήγορος ρυθμός του τραγουδιού λειτουργούν ως ισχυρά ηχητικά ερεθίσματα που τραβούν αμέσως την προσοχή των μικρών παιδιών.

Τέλος, αναλυτές της κουλτούρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία έγκειται στην ενεργό συμμετοχή, καθώς το να μιμείσαι τον χορό δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά μία «παιγνιώδης αλληλεπίδραση που διατηρεί τη δέσμευση του θεατή».

Το Baby Shark έδειξε τα σαγόνια του στο YouTube και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δόντια αυτής της πλέον επιδραστικής case study στη σύγχρονη ιστορία των ψηφιακών μέσων.