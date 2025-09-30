magazin
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;
Go Fun 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:20

10 χρόνια Baby Shark: O πιτσιρικάς ενηλικιώθηκε, το viral φαινόμενο των 16 δισ. ακόμη «δαγκώνει» το YouTube. Γιατί;

Με αφορμή τη 10η επέτειο από το πιο viral βίντεο όλων των εποχών στο YouTube, ο επίσημος λογαριασμός του Baby Shark αποκάλυψε τον 17χρονο πλέον ήρωα του πιο viral case study στην ιστορία της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Spotlight

Ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, το αγοράκι που πρωταγωνίστησε στο αρχικό μουσικό βίντεο του Baby Shark όταν ήταν μόλις έξι ετών, είναι πλέον ένας 17χρονος έφηβος.

Η εμφάνισή του σε ένα νέο κλιπ για τον εορτασμό της 10ης επετείου του βίντεο έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για το πόσο γρήγορα πέρασε ο χρόνος.

Το αρχικό βίντεο του Baby Shark, το οποίο ανέβηκε στο YouTube τον Ιούνιο του 2016 από την εκπαιδευτική μάρκα Pinkfong της Νότιας Κορέας, παραμένει το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην πλατφόρμα, ξεπερνώντας τα 16 δισεκατομμύρια views -και συνεχίζει.

Πρωταγωνιστές στο δίλεπτο, απόλυτα viral κλιπ ήταν ένα κορίτσι και ένα αγοράκι, ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, ο οποίος τότε μιμούνταν τα πτερύγια καρχαρία με τα χέρια του, φορώντας ένα σωσίβιο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 아기상어 (@babyshark.kr)

«Θυμάστε το αγόρι του Baby Shark; 👀», γράφει η λεζάντα της ανάρτησης που είναι συνεπής στο φαινόμενο Baby Shark. Έγινε viral.

«Περίμενε, περίμενε, περίμενε… μεγάλωσα τόσο;» έγραψε χρήστης με το σχόλιο να έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες likes.

Ο ίδιος ο Παρκ Γκέον-ρουγκ, στην περιγραφή του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, συστήνεται ως Babyshark Boy, με ημερομηνία γέννησής την 1η Σεπτεμβρίου 2008.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 박건령 geonroung (@geonroung)

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στο παγκοσμίως γνωστό βίντεο, ο Παρκ συνέχισε την καριέρα του στον χώρο του θεάματος, πρωταγωνιστώντας στην K-pop παιδική ομάδα Play With Me Club, η οποία έκανε το ντεμπούτο της τον Δεκέμβριο του 2020 με το πρώτο της single, Let’s Play.

Παγκόσμιο φαινόμενο «καταπίνει» το YouTube

Αδιαμφισβήτητος βασιλιάς του YouTube, ένα φαινόμενο που έχει ξεπεράσει τα 16 δισεκατομμύρια προβολές, αφήνοντας πίσω του κάθε ρεκόρ, το Baby Shark Dance είναι ένα απλό, επαναληπτικό τραγούδι της νοτιοκορεάτικης Pinkfong που έγινε κάτι πολύ περισσότερο από μια παιδική μελωδία.

Παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο που διείσδυσε βαθιά στην ποπ κουλτούρα και τον ψηφιακό κόσμο, προκαλώντας το ενδιαφέρον αναλυτών και ειδικών, το Baby Shark απέδειξε ότι τον αλγόριθμο μπορείς να τον «καταπιείς» -εάν και εφόσον έχεις σετάρει μια έξυπνη, πολυεπίπεδη στρατηγική για να εκμεταλλευτείς πλήρως τη δυναμική των ψηφιακών πλατφορμών.

Το κλιπ, που ανέβηκε το 2016, κατάφερε να συνδυάσει την απλότητα με την επαναληπτικότητα – δύο στοιχεία κλειδιά για την παιδική διασκέδαση και εκμάθηση.

Απλή συνταγή, εμμονική λούπα, τεράστια κέρδη

Η πιασάρικη (και συχνά εφιαλτική για ενήλικα αυτιά) μελωδία, σε συνδυασμό με την εύκολη χορογραφία των χεριών που μιμούνται τα σαγόνια, μετατράπηκε άμεσα σε ένα παγκόσμιο challenge, το οποίο ενθάρρυνε τη συμμετοχή των παιδιών και των γονέων.

Η οικογενειακή θεματολογία (Baby, Mommy, Daddy, Grandma, Grandpa Shark) τού προσέδωσε έναν οικουμενικό χαρακτήρα, ενώ η διαρκής προβολή του από τους αλγορίθμους του YouTube το εκτόξευσε σε δυσθεώρητα ύψη.

Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός τεράστιου οικονομικού οικοσυστήματος, που περιλαμβάνει τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, συναυλίες, και ένα ατελείωτο merchandising, μετατρέποντας το τραγούδι σε μια πολυεθνική επιχείρηση δισεκατομμυρίων.

Ψηφιακά σαγόνια

Οι αναλυτές των media και οι παιδοψυχολόγοι έχουν μελετήσει εκτενώς το φαινόμενο, επισημαίνοντας συγκεκριμένους παράγοντες.

Πολλοί ειδικοί τονίζουν ότι η επιτυχία του Baby Shark αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο αλγόριθμος του YouTube «επιβραβεύει» την επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση.

Όσο περισσότερο παρακολουθούν τα παιδιά ένα βίντεο, τόσο πιο συχνά το προτείνει η πλατφόρμα, δημιουργώντας έναν ατέρμονο κύκλο κυριαρχίας.

YouTube thumbnail

Από την ψυχολογική πλευρά, ειδικοί όπως η Δρ. Μπέτι Ράις, επισημαίνουν ότι ο επαναλαμβανόμενος ρυθμός και οι απλές, συλλαβικές δομές είναι ιδανικές για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Η επανάληψη βοηθά στην ανάπτυξη της γλώσσας, στη μνήμη και προσφέρει ένα αίσθημα προβλεψιμότητας και ασφάλειας.

Επιπλέον, μουσικοί αναλυτές εξηγούν ότι οι υψηλές συχνότητες της παιδικής φωνής και ο γρήγορος ρυθμός του τραγουδιού λειτουργούν ως ισχυρά ηχητικά ερεθίσματα που τραβούν αμέσως την προσοχή των μικρών παιδιών.

Τέλος, αναλυτές της κουλτούρας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης υπογραμμίζουν ότι η επιτυχία έγκειται στην ενεργό συμμετοχή, καθώς το να μιμείσαι τον χορό δεν είναι απλώς θέαμα, αλλά μία «παιγνιώδης αλληλεπίδραση που διατηρεί τη δέσμευση του θεατή».

Το Baby Shark έδειξε τα σαγόνια του στο YouTube και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει από τα δόντια αυτής της πλέον επιδραστικής case study στη σύγχρονη ιστορία των ψηφιακών μέσων.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Συνήθεια ή επιλογή: Τελικά ζούμε… «στον αυτόματο»;

Τράπεζες
Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

Εθνική Τράπεζα: Συμφωνίες για πώληση «κόκκινων» δανείων 200 εκατ. ευρώ

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού
Για καλό σκοπό 30.09.25

Όσα καταγράψαμε καρέ καρέ στο «Race for the Cure» – Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού

Μια ακόμα χρονιά που χιλιάδες γυναίκες, άντρες και μικρά παιδιά έδωσαν δυναμικά το παρών στο «Race for the Cure». Με την κάμερα του in καταγράψαμε καρέ καρέ τη διαδρομή μέχρι τον τερματισμό.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock
Παράδοξο της μόδας 30.09.25

Καθόλου σέξι, πολύ άνετα, πανταχού παρόντα – Το μυστικό της άκομψης γοητείας των Birkenstock

Όταν δύο αδέλφια, ο Johannes και ο Johann Adam Birkenstock, άρχισαν να κατασκευάζουν παπούτσια σε ένα μικρό χωριουδάκι κοντά στη Φρανκφούρτη τη δεκαετία του 1770, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι ξεκινούσαν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» – Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν
Διαζύγιο 30.09.25

«Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό» - Το timeline της σχέσης Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν

Το άλμπουμ του Κιθ Έρμπαν Graffiti U του 2018 ήταν αφιερωμένο στην Κίντμαν. Στο τραγούδι «Gemini» — που πήρε το όνομά του από το ζώδιο της Κίντμαν — τραγουδάει: «Είναι μανιακή στο κρεβάτι και έξυπνη στο μυαλό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε
Ουπς 30.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποστάρει βίντεο με τον AI εαυτό του να στηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας – 12 ώρες μετά κατάλαβε τι έκανε

Ένα AI βίντεο με τον Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται σε ένα ψεύτικο Fox News και να υπόσχεται στους Αμερικανούς κάτι σαν την αιώνια ζωή, ανέβασε στα social media ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Μετά από 12 ώρες το κατέβασε.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου
Φαπ 30.09.25

«Το πάλεψε, δεν το ήθελε αυτό»: Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν χώρισαν μετά από 19 χρόνια γάμου

Σαν βόμβα έσκασε το βράδυ της Δευτέρας στο Χόλιγουντ πως η σταρ Νικόλ Κίντμαν και ο μουσικός Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα
Κρίσιμη Ώρα 30.09.25

Ανησυχία για επιθέσεις στο Global Sumud Flotilla στην τελική ευθεία για τη Γάζα

Ενώ εισέρχεται στη «ζώνη επικινδυνότητας», η Πρεσβεία του Ισραήλ κατηγορεί τον Στόλο για διασυνδέσεις με τη Χαμάς - τι δηλώνει το ιταλικό ΥΠΕΞ στο in για τις ιταλικές φρεγάτες που συνοδεύουν

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Το μάθημα του Βαλέρι στους Κατσικογιάννη-Κολλιάκο και η στροφή 180 μοιρών με τον Ζαμπαλά

Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ εξήγησε πως οι Κατσικογιάννης-Κολλιάκος μπορούσαν να ακυρώσουν άμεσα το γκολ στο Καραϊσκάκη. Σε ποιους άλλους διαιτητές έκανε παρατηρήσεις ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ

LIVE: Μαρσέιγ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μαρσέιγ – Άγιαξ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)
Champions League 30.09.25

Ξέσπασε στην Καϊράτ η Ρεάλ με χατ-τρικ Εμπαπέ (0-5)

«Πάρτι» στο Αλμάτι από την Ρεάλ (0-5) με τον Εμπαπέ να κάνει χατ-τρικ και την βασίλισσα να κάνει το 2 στα 2 στο Τσάμπιονς Λιγκ, παίρνοντας «ανάσα» μετά την βαριά ήττα από την Ατλέτικο στην Ισπανία.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας

LIVE: Ίντερ – Σλάβια Πράγας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Σλάβια Πράγας για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 30.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα

LIVE: Τσέλσι – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπενφίκα για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ
Champions League 30.09.25

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ

LIVE: Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπόντο/Γκλιμτ – Τότεναμ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 30.09.25

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Πάφος – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Μπάγερν Μονάχου για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 30.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός

LIVE: Μπασκόνια – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπασκόνια – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου – Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 30.09.25

Βγήκαν τα «μαχαίρια» μετά την κατάθεση Σημανδράκου - Με το «όπλο παρά πόδα» ο Αυγενάκης

Η κατάθεση Σημανδράκου στην εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκάλεσε την αντίδραση Αυγενάκη. Καλά κρατεί η κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου
Μπάσκετ 30.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπάγερν Μονάχου για την 1η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Νέα Σμύρνη: «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» – Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του
Με ψαλίδι 30.09.25

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη

Από τις φυλακές νέων του Αυλώνα, μιλάει για το έγκλημα που συντάραξε τη χώρα. Για πρώτη φορά περιγράφει τη δολοφονία του αδελφού του με ένα ψαλίδι, μέσα στο σπίτι που έμεναν στη Νέα Σμύρνη.

Σύνταξη
Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy
«Φρικαλεότητες» 30.09.25

Η Cassie εξομολογείται ότι έχει φύγει από τη Νέα Υόρκη φοβούμενη για «άμεση εκδίκηση» από τον Diddy

«Εξακολουθώ να έχω εφιάλτες σε καθημερινή βάση και συνεχίζω να χρειάζομαι ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσω το παρελθόν μου», ανέφερε η Cassie σε επιστολή της προς ομοσπονδιακό δικαστή της Νέας Υόρκης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)
Champions League 30.09.25

Ποντένσε ενόψει Άρσεναλ: «Είναι τεράστια ομάδα αλλά ο Ολυμπιακός παίζει πάντα για τη νίκη» (vid)

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει το μεγάλο ματς για τη 2η αγωνιστική του Champions League κόντρα στην Άρσεναλ όπως κάθε άλλο, παίζοντας με στόχο τη νίκη, όπως τόνισε ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Στους παίκτες αρέσει να παίζουν σε τέτοια παιχνίδια – Μεγάλο το κίνητρό μας» (vid)

Όσα είπε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Άρσεναλ (1/10, 22:00) στο Λονδίνο για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο