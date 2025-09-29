«’Εχετε δει το Bibi Files;» – Ανελέητο σφυροκόπημα του Τζον Όλιβερ στον Μπενιαμίν Νετανιάχου – «Ο Νονός»

Ο βραβευμένος με Emmy Τζον Όλιβερ αφιέρωσε το πιο πρόσφατο επεισόδιο της εκπομπής Last Week Tonight στην κρίσιμη ανάλυση του ρόλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου, εστιάζοντας στις κατηγορίες διαφθοράς που τον βαραίνουν και στον αντίκτυπο των αποφάσεών του στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα.

Ο Όλιβερ, κατά τη διάρκεια του επεισοδίο του, είχε πολλές αναφορές και παραπομπές στο ντοκιμαντέρ που ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προσπάθησε να απαγορεύσει – το Bibi Files.

Το ντοκιμαντέρ Bibi Files (Οι Φάκελοι Μπίμπι), είναι το δημοσιογραφικό «χτύπημα» των Αλέξις Μπλουμ και Άλεξ Γκίμπνεϊ στον ιχυρό άντρα του Ισραήλ καθώς αποκαλύπτει πώς η διαφθορά του Ισραηλινού πρωθυπουργού και η ακόρεστη δίψα του του για εξουσία συνδέονται άμεσα με τις «φρικτές» συνέπειες του πολέμου.

Στο τελευταίο επεισόδιο της πολυβραβευμένης εκπομπής Last Week Tonight with John Oliver του ΗΒΟ, ο Τζον Όλιβερ έθεσε στο στόχαστρο την κατάσταση στο Ισραήλ, εστιάζοντας στον Νετανιάχου, τις επιπτώσεις των χειρισμών του στην ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και τις μακροχρόνιες κατηγορίες διαφθοράς που τον βαραίνουν.

«Είναι αδύνατο να υπερβάλλεις για τον θάνατο και τον πόνο που προκάλεσαν οι αποφάσεις του Νετανιάχου», τόνισε ο Όλιβερ.

«Στους περισσότερους από 65.000 Παλαιστίνιους που είναι νεκροί, στα χιλιάδες παιδιά που είναι ακρωτηριασμένα και στις χιλιάδες ακόμη που λιμοκτονούν, αλλά και στους Ισραηλινούς ομήρους που είτε έχουν πεθάνει είτε εξακολουθούν να κρατούνται εξαιτίας της άρνησής του να δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια και την ελευθερία τους».

Ο Όλιβερ συνέχισε μιλώντας για την επιλογή του Νετανιάχου να ευθυγραμμιστεί με εξτρεμιστές εντός της ισραηλινής κυβέρνησης -ο διαβόητος υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, έχει πει ότι «μπορεί να είναι δίκαιο και ηθικό να λιμοκτονήσουν οι κάτοικοι της Γάζας» ανάμεσα σε άλλα- ενώ στο κλείσιμο του έθεσε ένα ερώτημα:

«Αξίζει να αναρωτηθούμε: Για ποιον ακριβώς φροντίζει πραγματικά ο Νετανιάχου; Είναι ο λαός του Ισραήλ, ο οποίος έχει τεθεί σε κίνδυνο από τον ατελείωτο πόλεμο; Ή μήπως είναι ο άνθρωπος που έχει περάσει 17 χρόνια ως πρωθυπουργός και φαίνεται πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ξεζουμίσει μερικά ακόμη;»

Ο Όλιβερ τόνισε πόσο ξεκάθαρο είναι ότι ο Νετανιάχου «είναι απελπισμένος να παραμείνει στην εξουσία – και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του».

To ντοκιμαντέρ που ο Νετανιάχου δεν θέλει να δεις

Ο Νετανιάχου προσπάθησε να σταματήσει την κυκλοφορία του The Bibi Files, όμως οι προσπάθειές του αποδείχθηκαν ανεπιτυχείς.

Το ντοκιμαντέρ έκανε παγκόσμια πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Doc NYC και κέρδισε το βραβείο Political Film of the Year [Πολιτική Ταινία της Χρονιάς] στα Cinema For Peace Awards του 2025.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε ασκήσει αγωγή, υποστηρίζοντας ότι η ταινία παραβίαζε την ισραηλινή νομοθεσία κάνοντας χρήση μη εγκεκριμένου υλικού ανακρίσεων. Ωστόσο, δικαστήριο της Ιερουσαλήμ απέρριψε την αγωγή.

Το The Bibi Files, σε σκηνοθεσία της Αλέξις Μπλουμ και παραγωγή του βραβευμένου με Όσκαρ Άλεξ Γκίμπνεϊ, κατάφερε να μπει στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.

Παρά την αναγνώριση, το ντοκιμαντέρ είναι απαγορευμένο στο Ισραήλ ενώ μέχρι να αναλάβει τη διανομή η πλατφόρμα Jolt, η ταινία είχε πρόβλημα καθώς καμία πλατφόρμα streaming δεν τολμούσε να την προγραμματίσει για προβολή.

Ο λόγος είναι προφανής: πρόκειται για μια δημοσιογραφική αποκάλυψη που, σε έναν ιδανικό κόσμο, θα έπρεπε να οδηγήσει στην πτώση του μακροβιότερου πρωθυπουργού του Ισραήλ σημειώνει το Euronews.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αδημοσίευτο βίντεο από την ανάκριση του Νετανιάχου από την αστυνομία σχετικά με τις κατηγορίες διαφθοράς που οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών το 2019.

Η ισραηλινή αστυνομία είχε καταγράψει χιλιάδες ώρες ανακρίσεων μεταξύ 2016 και 2018, υλικό το οποίο διέρρευσε στον Γκίμπνεϊ το 2023 μέσω της εφαρμογής Signal.

Το σοκαριστικό ντοκιμαντέρ χρησιμοποιεί επίσης διαρροές από τις ανακρίσεις της συζύγου του πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου, και του υιού του, Γιαΐρ, καθώς και συνεντεύξεις με σημαντικές φωνές στο Ισραήλ (δημοσιογράφους, πολιτικούς, συμπεριλαμβανομένου του πρώην πρωθυπουργού Εχούντ Όλμερτ), προκειμένου να καταδείξει την εικόνα ενός ανθρώπου τόσο εγωιστή που είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει την εξουσία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα σκληρό χρονικό που ρίχνει φως όχι μόνο στον χαρακτήρα του Νετανιάχου, αλλά αποδεικνύει πώς η αδίστακτη φύση του έχει διαμορφώσει άμεσα την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Η Μπλουμ συνθέτει το παζλ, εκθέτοντας πώς είδη πολυτελείας όπως ακριβά πούρα και σαμπάνιες επηρέασαν τις ζωές αμέτρητων οικογενειών στη Γάζα και το Ισραήλ.

To ντοκιμαντέρ δείχνει πώς η διαφθορά ενός ανθρώπου μπορεί να πυροδοτήσει ένα ντόμινο που οδηγεί σε εγκλήματα πολέμου.

«Η Χαμάς εργαλείο και ο Νονός»

Σύμφωνα με το The Bibi Files η διαφθορά του Νετανιάχου είναι τέτοια που τον έχει κάνει να υιοθετήσει την παρούσα τακτική του, να χρησιμοποιεί την αστάθεια και τον πόλεμο ως τις κύριες συνθήκες για την πολιτική του επιβίωση. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο Νετανιάχου επιμηκύνει σκόπιμα τον πόλεμο στη Γάζα για να αποφύγει την φυλάκιση λόγω των κατηγοριών διαφθοράς.

«Ένας αιώνιος πόλεμος είναι χρήσιμος για τον Νετανιάχου», αναφέρει το ντοκιμαντέρ, παραθέτοντας στοιχεία και αποδείξεις γιατί ο πόλεμος ενάντια στη Χαμάς είναι ένα ισχυρό εργαλείο για να παραμείνει αλώβητος στην εξουσία.

Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται και στην 7η Οκτωβρίου, τα συμβάντα της οποίας περιγράφει ως «ένα ακόμα εργαλείο για να παραμείνει εκτός φυλακής».

Έχοντας καθορίσει τις άμεσες συσχετίσεις μεταξύ της δίκης διαφθοράς του Νετανιάχου και της ριζοσπαστικοποίησης των πολιτικών του, η Μπλουμ ολοκληρώνει την ταινία εστιάζοντας στις επιθέσεις της Χαμάς.

Πολλοί από τους ειδικούς που παίρνουν συνέντευξη υποστηρίζουν πειστικά ότι ο Νετανιάχου διευθέτησε τακτικά η Χαμάς να λαμβάνει χρήματα μέσω του Κατάρ για να διατηρεί την αστάθεια, πιστεύοντας ότι μπορούσε να ελέγξει τις φλόγες.

Όπως λέει ο Νετανιάχου σε μία από τις διαρροές των συνεντεύξεων: «Κράτα τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς σου ακόμα πιο κοντά», μια φράση που προέρχεται από την ταινία Ο Νονός και που, όπως σημειώνεται, αποκαλύπτει πολλά για τον ίδιο.

«Ο Νετανιάχου δεν δημιούργησε τη Χαμάς, αλλά την έθρεψε», δηλώνει ένας εκ των συνεντευξιαζόμενων.

Το ντοκιμαντέρ The Bibi Files μπορεί να μην ανατρέψει τον Νετανιάχου από την εξουσία, αλλά η επιτυχία της Αλέξις Μπλουμ να δημιουργήσει μια τόσο ενδελεχή και τεκμηριωμένη παρουσίαση –που δεν είναι διδακτική ή προπαγανδιστική– είναι αξιοσημείωτη.

Σε λιγότερο από δύο ώρες, η ταινία καταρρίπτει την επιχειρηματολογία που εξισώνει κάθε κριτική προς τον ηγέτη του Ισραήλ με αντισημιτισμό, αποκαλύπτοντας έναν πολιτικό που χρησιμοποιεί την υπηρεσία του στη χώρα ως μέσο για την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων.

Η ίδια η ύπαρξη του ντοκιμαντέρ, παρά τις προσπάθειες απαγόρευσης, αποτελεί έναν θρίαμβο της τέχνης και της ερευνητικής δημοσιογραφίας που αποκαλύπτει την αλήθεια στην εξουσία.