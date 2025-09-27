newspaper
Νέα εποχή προπαγάνδας: Πώς η Ρωσία λογοκρίνει ξανά τους συγγραφείς της
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Νέα εποχή προπαγάνδας: Πώς η Ρωσία λογοκρίνει ξανά τους συγγραφείς της

Ο λογοτεχνικός κόσμος στη Ρωσία βρίσκεται και πάλι υπό τη σκιά της λογοκρισίας

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ένας νόμος που υπογράφηκε στη Ρωσία από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024 απαγορεύει τα έργα ατόμων που έχουν χαρακτηριστεί ως «ξένοι πράκτορες» να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ή να υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς.

Αν και το μέτρο δεν ποινικοποιεί ρητά την πώληση τέτοιων βιβλίων, στην πράξη ασκεί πίεση στους πωλητές να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία.

Πολλά βιβλιοπωλεία, φοβούμενα τα πρόστιμα ή την απώλεια πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, έχουν απομακρύνει από τα ράφια τους τους συγγραφείς που έχουν μπει στη μαύρη λίστα.

Ανεξάρτητοι πωλητές αναφέρουν ότι οι αναγνώστες έσπευσαν να αγοράσουν αυτούς τους «απαγορευμένους» τίτλους πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν οι περιορισμοί τέθηκαν επίσημα σε ισχύ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, μέχρι το τέλος Αυγούστου, πολλά καταστήματα είχαν εξαντλήσει τα έργα συγγραφέων που χαρακτηρίστηκαν εχθροί του κράτους.

Η περίπτωση του Μπόρις Ακούνιν

Λίγα ονόματα απεικονίζουν αυτή την πολιτιστική καταστολή πιο ζωντανά από τον Μπόρις Ακούνιν, έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους σύγχρονους συγγραφείς της Ρωσίας.

Γνωστός για τη σειρά ιστορικών αστυνομικών μυθιστορημάτων με πρωταγωνιστή τον Εράστ Φαντόριν, ο Ακούνιν — το πραγματικό του όνομα είναι Γκριγκόρι Τσχαρτισβίλι — έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση. Τα μυθιστορήματά του έχουν προσαρμοστεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντική λογοτεχνική προσωπικότητα.

Ωστόσο, ο Ακούνιν έχει επίσης μπει στο στόχαστο του κράτους. Αφού επέκρινε δημοσίως την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας».

Στη συνέχεια, ένα στρατιωτικό δικαστήριο τον καταδίκασε ερήμην σε 14 χρόνια φυλάκισης για «δικαιολογία της τρομοκρατίας» — στην πραγματικότητα, για την επιβεβαίωση του δικαιώματος της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα.

Μιλώντας από το Λονδίνο, ο Ακούνιν υποβάθμισε τον ίδιο τον χαρακτηρισμό: «Η ετικέτα του «ξένου πράκτορα» είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μου. Υπάρχουν ήδη περισσότεροι από χίλιοι «ξένοι πράκτορες». Σε σύγκριση με μια ποινή φυλάκισης και την καταχώρισή μου στον διεθνή κατάλογο καταζητούμενων, δεν είναι τίποτα».

Στη Ρωσία, τα βιβλία του είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν. Οι λιανοπωλητές που κάποτε διέθεταν τα έργα του τώρα κινδυνεύουν με κρατικές κυρώσεις αν συνεχίσουν να το κάνουν. Πολλά από τα εναπομείναντα βιβλία του επιστρέφονται στους εκδότες και τα απούλητα αντίτυπα ενδέχεται να καταστραφούν.

Αναμνήσεις από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η παρούσα κατάσταση έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη Σοβιετική Ένωση, όταν η λογοκρισία καθόριζε τα όρια της σκέψης και της τέχνης.

Κλασικά έργα όπως «Ο Μάστερ και η Μαργαρίτα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ απαγορεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε αυστηρή λογοκρισία, επιβιώνοντας μόνο στην παράνομη κυκλοφορία.

Το 1993, το μετασοβιετικό σύνταγμα απαγόρευσε ρητά τη λογοκρισία, προσφέροντας στους συγγραφείς και τους αναγνώστες άνευ προηγουμένου ελευθερία.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι περιορισμοί επανήλθαν. Αρχικά, η λογοκρισία παρουσιάστηκε ως μέτρο προστασίας των παραδοσιακών αξιών.

Το 2013, ένας νόμος κατά της λεγόμενης «LGBT προπαγάνδας» απαγόρευσε τις θετικές ή ακόμη και τις ουδέτερες απεικονίσεις μη ετεροφυλόφιλων σχέσεων για παιδιά.

Μέχρι το 2022, ο νόμος είχε επεκταθεί σε όλες τις ηλικίες, με τις αρχές να φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίσουν το «διεθνές LGBT κίνημα» ως εξτρεμιστική οργάνωση.

Τώρα, η ίδια η λογοτεχνία βρίσκεται υπό αναδρομική εξέταση. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από χρόνια μπορεί να απαγορευτεί σήμερα, με εκδότες και συντάκτες να διώκονται για αποφάσεις που έλαβαν πριν από την ύπαρξη του νόμου.

Οι εκδότες στο στόχαστρο

Η αποτρεπτική επίδραση έχει φτάσει στους εκδοτικούς οίκους της Ρωσίας. Τον Μάιο του 2024, τρεις υπάλληλοι των Eksmo και Individuum συνελήφθησαν για την έκδοση το 2021 του Pioneer Summer, ενός μυθιστορήματος ενηλικίωσης για έναν ομοφυλόφιλο έφηβο στη Σοβιετική Ένωση.

Το κράτος τους κατηγόρησε για διάδοση «εξτρεμισμού» LGBT.

Ο Φίλιξ Σαντάλοφ, πρώην αρχισυντάκτης της Individuum που τώρα διευθύνει τον εξόριστο εκδοτικό οίκο StraightForward, πιστεύει ότι η δημοτικότητα του βιβλίου προκάλεσε την καταστολή. «Αφού οι πωλήσεις αυξήθηκαν, το μυθιστόρημα τράβηξε την προσοχή του κράτους», εξήγησε. Οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες που συνήθως συνδέονται με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα.

Αυτή η τιμωρητική προσέγγιση εκτείνεται πέρα από τα LGBT θέματα. Οι αστυνομικές επιδρομές σε βιβλιοπωλεία στην Αγία Πετρούπολη έχουν στοχεύσει τίτλους που υποψιάζονται ότι περιέχουν φεμινισμό, «ακολασία» ή ακόμη και αναφορές στον σατανισμό.

Μελλοντικοί νόμοι θα απαγορεύσουν την «ναρκοπροπαγάνδα», απαγορεύοντας ουδέτερες ή καλλιτεχνικές απεικονίσεις της χρήσης ναρκωτικών. Με αυτά τα πρότυπα, τα έργα του Μπουλγκάκοφ «Μορφίνη» ή «Ο Μάστερ και η Μαργαρίτα» ενδέχεται να απαγορευτούν ξανά.

Εποπτικές αρχές, αυτοδικίες και αλγόριθμοι

Η επιβολή τέτοιων ριζικών απαγορεύσεων απαιτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης. Οι αρχές βασίζονται όχι μόνο στις επιδρομές της αστυνομίας, αλλά και στις καταγγελίες πατριωτικών πολιτών και ομάδων αυτοδικίας. Οργανώσεις όπως η Ρωσική Κοινότητα καταγγέλλουν με ενθουσιασμό έργα που θεωρούν «ανήθικα» ή «αντιπατριωτικά».

Και οι εκδότες αρχίζουν να προλαμβάνουν τη λογοκρισία. Για να αποφύγουν νομικά προβλήματα, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώσουν τα χειρόγραφα και να εντοπίσουν απαγορευμένο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον Σαντάλοφ, ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen για να επισημαίνει πιθανώς παράνομο υλικό. Αν και το σύστημα δεν μπορεί πάντα να κατανοήσει τις λεπτές αποχρώσεις, επιτρέπει στους αξιωματούχους και τους εκδότες να εξετάζουν τεράστιους καταλόγους βιβλίων με πρωτοφανή ταχύτητα.

Η αυτολογοκρισία γίνεται εξίσου ορατή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκδότες έχουν κυριολεκτικά μαυρίσει προσβλητικά αποσπάσματα, αφήνοντας τις σελίδες να μοιάζουν με αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα.

Σε μια πρόσφατη βιογραφία του σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ολόκληρα τμήματα έχουν αποκρυφτεί για να αποφευχθούν κατηγορίες για «προπαγάνδα».

Στρατηγικές αντίστασης

Παρά τα εμπόδια αυτά, οι Ρώσοι συγγραφείς και εκδότες συνεχίζουν να αναζητούν παραθυράκια. Κάποιοι συγκαλύπτουν τις πολιτικές κριτικές μέσα σε επιστημονική φαντασία ή φανταστικές αφηγήσεις, ενώ άλλοι κυκλοφορούν τα έργα τους στο εξωτερικό.

Η διασπορά έχει γίνει μια σανίδα σωτηρίας για την ελεύθερη έκφραση, θυμίζοντας τη δεκαετία του 1920, όταν Ρώσοι μετανάστες στο Βερολίνο ίδρυσαν δεκάδες εκδοτικούς οίκους που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της αντιφρονούντης λογοτεχνίας, ή tamizdat.

Σήμερα, εκδότες εξόριστοι όπως ο Sandalov με το StraightForward και ο Akunin με το BAbook αναβιώνουν αυτή την παράδοση.

Τα έργα τους φτάνουν στο κοινό τόσο στο εξωτερικό όσο και στη Ρωσία, συχνά μέσω ψηφιακών καναλιών. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για όσους συλλαμβάνονται να διανέμουν αυτά τα βιβλία στη χώρα τους παραμένουν υψηλοί.

Η Ρωσία σε σταυροδρόμι

Η ευρύτερη τάση είναι αδιαμφισβήτητη: η Ρωσία μεταβαίνει από την επιλεκτική λογοκρισία σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ορίζει την πολιτιστική έκφραση με βάση την πίστη στο κράτος.

Συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες αντιμετωπίζουν ένα στενό ορίζοντα. Θέματα που κάποτε θεωρούνταν αβλαβή — queer ταυτότητες, φεμινισμός, συγκρίσεις με την ιστορία ή ακόμα και εξερευνήσεις της πνευματικότητας — αντιμετωπίζονται πλέον ως απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Για τον Ακούνιν, το συμπέρασμα είναι αυστηρό.

«Η δικτατορία και η ελευθερία του λόγου είναι ασυμβίβαστες», είπε.

«Όσο πιο ολοκληρωτικό γίνεται ένα καθεστώς, τόσο περισσότερες απαγορεύσεις εισάγει.

Η δημοκρατία είναι «ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται»· ο ολοκληρωτισμός είναι «ό,τι δεν επιτρέπεται απαγορεύεται».

Η μετάβαση της Ρωσίας από το σημείο Α στο σημείο Β έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».

World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

