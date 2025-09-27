Νέα εποχή προπαγάνδας: Πώς η Ρωσία λογοκρίνει ξανά τους συγγραφείς της

Ένας νόμος που υπογράφηκε στη Ρωσία από τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν τον Απρίλιο του 2024 απαγορεύει τα έργα ατόμων που έχουν χαρακτηριστεί ως «ξένοι πράκτορες» να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση ή να υποστηρίζονται από κρατικούς φορείς.

Αν και το μέτρο δεν ποινικοποιεί ρητά την πώληση τέτοιων βιβλίων, στην πράξη ασκεί πίεση στους πωλητές να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία.

Πολλά βιβλιοπωλεία, φοβούμενα τα πρόστιμα ή την απώλεια πρόσβασης σε δημόσιες συμβάσεις, έχουν απομακρύνει από τα ράφια τους τους συγγραφείς που έχουν μπει στη μαύρη λίστα.

Ανεξάρτητοι πωλητές αναφέρουν ότι οι αναγνώστες έσπευσαν να αγοράσουν αυτούς τους «απαγορευμένους» τίτλους πριν από την 1η Σεπτεμβρίου, όταν οι περιορισμοί τέθηκαν επίσημα σε ισχύ.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, μέχρι το τέλος Αυγούστου, πολλά καταστήματα είχαν εξαντλήσει τα έργα συγγραφέων που χαρακτηρίστηκαν εχθροί του κράτους.

Η περίπτωση του Μπόρις Ακούνιν

Λίγα ονόματα απεικονίζουν αυτή την πολιτιστική καταστολή πιο ζωντανά από τον Μπόρις Ακούνιν, έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους σύγχρονους συγγραφείς της Ρωσίας.

Γνωστός για τη σειρά ιστορικών αστυνομικών μυθιστορημάτων με πρωταγωνιστή τον Εράστ Φαντόριν, ο Ακούνιν — το πραγματικό του όνομα είναι Γκριγκόρι Τσχαρτισβίλι — έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση. Τα μυθιστορήματά του έχουν προσαρμοστεί σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, εδραιώνοντας τη φήμη του ως σημαντική λογοτεχνική προσωπικότητα.

Ωστόσο, ο Ακούνιν έχει επίσης μπει στο στόχαστο του κράτους. Αφού επέκρινε δημοσίως την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χαρακτηρίστηκε «ξένος πράκτορας».

Moscow enforces a new law banning books by “foreign agents,” pushing authors like Boris Akunin off shelves. Publishers and retailers face penalties, sparking fears of a revival of Soviet-style censorship. #Russia #BrusselsMorning #Moscow 👉 Read more: https://t.co/OYhFODGPjK pic.twitter.com/emh7PC2ohi — Brussels Morning Newspaper (@BrusselsMorning) September 26, 2025

Στη συνέχεια, ένα στρατιωτικό δικαστήριο τον καταδίκασε ερήμην σε 14 χρόνια φυλάκισης για «δικαιολογία της τρομοκρατίας» — στην πραγματικότητα, για την επιβεβαίωση του δικαιώματος της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα.

Μιλώντας από το Λονδίνο, ο Ακούνιν υποβάθμισε τον ίδιο τον χαρακτηρισμό: «Η ετικέτα του «ξένου πράκτορα» είναι το μικρότερο από τα προβλήματά μου. Υπάρχουν ήδη περισσότεροι από χίλιοι «ξένοι πράκτορες». Σε σύγκριση με μια ποινή φυλάκισης και την καταχώρισή μου στον διεθνή κατάλογο καταζητούμενων, δεν είναι τίποτα».

Στη Ρωσία, τα βιβλία του είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεθούν. Οι λιανοπωλητές που κάποτε διέθεταν τα έργα του τώρα κινδυνεύουν με κρατικές κυρώσεις αν συνεχίσουν να το κάνουν. Πολλά από τα εναπομείναντα βιβλία του επιστρέφονται στους εκδότες και τα απούλητα αντίτυπα ενδέχεται να καταστραφούν.

Αναμνήσεις από τον Ψυχρό Πόλεμο

Η παρούσα κατάσταση έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη Σοβιετική Ένωση, όταν η λογοκρισία καθόριζε τα όρια της σκέψης και της τέχνης.

Κλασικά έργα όπως «Ο Μάστερ και η Μαργαρίτα» του Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ απαγορεύτηκαν ή υποβλήθηκαν σε αυστηρή λογοκρισία, επιβιώνοντας μόνο στην παράνομη κυκλοφορία.

Το 1993, το μετασοβιετικό σύνταγμα απαγόρευσε ρητά τη λογοκρισία, προσφέροντας στους συγγραφείς και τους αναγνώστες άνευ προηγουμένου ελευθερία.

Ωστόσο, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, οι περιορισμοί επανήλθαν. Αρχικά, η λογοκρισία παρουσιάστηκε ως μέτρο προστασίας των παραδοσιακών αξιών.

Το 2013, ένας νόμος κατά της λεγόμενης «LGBT προπαγάνδας» απαγόρευσε τις θετικές ή ακόμη και τις ουδέτερες απεικονίσεις μη ετεροφυλόφιλων σχέσεων για παιδιά.

Μέχρι το 2022, ο νόμος είχε επεκταθεί σε όλες τις ηλικίες, με τις αρχές να φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίσουν το «διεθνές LGBT κίνημα» ως εξτρεμιστική οργάνωση.

Τώρα, η ίδια η λογοτεχνία βρίσκεται υπό αναδρομική εξέταση. Ένα βιβλίο που εκδόθηκε πριν από χρόνια μπορεί να απαγορευτεί σήμερα, με εκδότες και συντάκτες να διώκονται για αποφάσεις που έλαβαν πριν από την ύπαρξη του νόμου.

You can’t make this 💩 up. Popular Swedish children book Pettson och Findus is labelled foreign agent in russia and is banned 😑 pic.twitter.com/UlYl8Vs5uv — Ghost of Moscow 🔥 (@PutinsVanner) June 7, 2025

Οι εκδότες στο στόχαστρο

Η αποτρεπτική επίδραση έχει φτάσει στους εκδοτικούς οίκους της Ρωσίας. Τον Μάιο του 2024, τρεις υπάλληλοι των Eksmo και Individuum συνελήφθησαν για την έκδοση το 2021 του Pioneer Summer, ενός μυθιστορήματος ενηλικίωσης για έναν ομοφυλόφιλο έφηβο στη Σοβιετική Ένωση.

Το κράτος τους κατηγόρησε για διάδοση «εξτρεμισμού» LGBT.

Ο Φίλιξ Σαντάλοφ, πρώην αρχισυντάκτης της Individuum που τώρα διευθύνει τον εξόριστο εκδοτικό οίκο StraightForward, πιστεύει ότι η δημοτικότητα του βιβλίου προκάλεσε την καταστολή. «Αφού οι πωλήσεις αυξήθηκαν, το μυθιστόρημα τράβηξε την προσοχή του κράτους», εξήγησε. Οι συνάδελφοί του αντιμετωπίζουν τώρα κατηγορίες που συνήθως συνδέονται με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα.

Αυτή η τιμωρητική προσέγγιση εκτείνεται πέρα από τα LGBT θέματα. Οι αστυνομικές επιδρομές σε βιβλιοπωλεία στην Αγία Πετρούπολη έχουν στοχεύσει τίτλους που υποψιάζονται ότι περιέχουν φεμινισμό, «ακολασία» ή ακόμη και αναφορές στον σατανισμό.

Μελλοντικοί νόμοι θα απαγορεύσουν την «ναρκοπροπαγάνδα», απαγορεύοντας ουδέτερες ή καλλιτεχνικές απεικονίσεις της χρήσης ναρκωτικών. Με αυτά τα πρότυπα, τα έργα του Μπουλγκάκοφ «Μορφίνη» ή «Ο Μάστερ και η Μαργαρίτα» ενδέχεται να απαγορευτούν ξανά.

Εποπτικές αρχές, αυτοδικίες και αλγόριθμοι

Η επιβολή τέτοιων ριζικών απαγορεύσεων απαιτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης. Οι αρχές βασίζονται όχι μόνο στις επιδρομές της αστυνομίας, αλλά και στις καταγγελίες πατριωτικών πολιτών και ομάδων αυτοδικίας. Οργανώσεις όπως η Ρωσική Κοινότητα καταγγέλλουν με ενθουσιασμό έργα που θεωρούν «ανήθικα» ή «αντιπατριωτικά».

Και οι εκδότες αρχίζουν να προλαμβάνουν τη λογοκρισία. Για να αποφύγουν νομικά προβλήματα, χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να σαρώσουν τα χειρόγραφα και να εντοπίσουν απαγορευμένο περιεχόμενο. Σύμφωνα με τον Σαντάλοφ, ένας μεγάλος εκδοτικός οίκος έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί το κινεζικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Qwen για να επισημαίνει πιθανώς παράνομο υλικό. Αν και το σύστημα δεν μπορεί πάντα να κατανοήσει τις λεπτές αποχρώσεις, επιτρέπει στους αξιωματούχους και τους εκδότες να εξετάζουν τεράστιους καταλόγους βιβλίων με πρωτοφανή ταχύτητα.

Η αυτολογοκρισία γίνεται εξίσου ορατή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκδότες έχουν κυριολεκτικά μαυρίσει προσβλητικά αποσπάσματα, αφήνοντας τις σελίδες να μοιάζουν με αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά έγγραφα.

Σε μια πρόσφατη βιογραφία του σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι, ολόκληρα τμήματα έχουν αποκρυφτεί για να αποφευχθούν κατηγορίες για «προπαγάνδα».

Στρατηγικές αντίστασης

Παρά τα εμπόδια αυτά, οι Ρώσοι συγγραφείς και εκδότες συνεχίζουν να αναζητούν παραθυράκια. Κάποιοι συγκαλύπτουν τις πολιτικές κριτικές μέσα σε επιστημονική φαντασία ή φανταστικές αφηγήσεις, ενώ άλλοι κυκλοφορούν τα έργα τους στο εξωτερικό.

Η διασπορά έχει γίνει μια σανίδα σωτηρίας για την ελεύθερη έκφραση, θυμίζοντας τη δεκαετία του 1920, όταν Ρώσοι μετανάστες στο Βερολίνο ίδρυσαν δεκάδες εκδοτικούς οίκους που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της αντιφρονούντης λογοτεχνίας, ή tamizdat.

Σήμερα, εκδότες εξόριστοι όπως ο Sandalov με το StraightForward και ο Akunin με το BAbook αναβιώνουν αυτή την παράδοση.

Τα έργα τους φτάνουν στο κοινό τόσο στο εξωτερικό όσο και στη Ρωσία, συχνά μέσω ψηφιακών καναλιών. Ωστόσο, οι κίνδυνοι για όσους συλλαμβάνονται να διανέμουν αυτά τα βιβλία στη χώρα τους παραμένουν υψηλοί.

Moscow bookshelves today. Books by the best Russian authors are marked «FOREIGN AGENT» because the authors spoke against the war. A fascist practice that we watch live, not in a historical documentary. pic.twitter.com/CvIRENDQCr — Konstantin Sonin (@k_sonin) December 4, 2022

Η Ρωσία σε σταυροδρόμι

Η ευρύτερη τάση είναι αδιαμφισβήτητη: η Ρωσία μεταβαίνει από την επιλεκτική λογοκρισία σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα που ορίζει την πολιτιστική έκφραση με βάση την πίστη στο κράτος.

Συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες αντιμετωπίζουν ένα στενό ορίζοντα. Θέματα που κάποτε θεωρούνταν αβλαβή — queer ταυτότητες, φεμινισμός, συγκρίσεις με την ιστορία ή ακόμα και εξερευνήσεις της πνευματικότητας — αντιμετωπίζονται πλέον ως απειλές για την εθνική ασφάλεια.

Για τον Ακούνιν, το συμπέρασμα είναι αυστηρό.

«Η δικτατορία και η ελευθερία του λόγου είναι ασυμβίβαστες», είπε.

«Όσο πιο ολοκληρωτικό γίνεται ένα καθεστώς, τόσο περισσότερες απαγορεύσεις εισάγει.

Η δημοκρατία είναι «ό,τι δεν απαγορεύεται επιτρέπεται»· ο ολοκληρωτισμός είναι «ό,τι δεν επιτρέπεται απαγορεύεται».

Η μετάβαση της Ρωσίας από το σημείο Α στο σημείο Β έχει σχεδόν ολοκληρωθεί».