Στο πλαίσιο της κυβερνητικής καταστολής της «ΛΟΑΤKI προπαγάνδας», όπως την αποκαλεί, η αστυνομία στη Ρωσία πραγματοποίησε επιδρομή σε πολλά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Μόσχα και συνέλαβε έναν διευθυντή ταξιδιωτικού πρακτορείου, σύμφωνα με το αγγλόφωνο τμήμα της DW.

Η ρωσική αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο σε πολλά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Μόσχα νωρίς το Σάββατο βάσει νόμων που ποινικοποιούν την «προπαγάνδα των ΛΟΑΤKI», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια των επιδρομών κατασχέθηκαν smartphones, φορητοί υπολογιστές και βιντεοκάμερες, ενώ οι αστυνομικοί έλεγξαν τα έγγραφά τους στους επισκέπτες των κλαμπ, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Πλάνα που μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν τους θαμώνες των πάρτι να διατάσσονται από την αστυνομία να ξαπλώσουν στο πάτωμα καθώς οι αστυνομικοί κινούνταν στο νυχτερινό κέντρο Arma στη Μόσχα.

🚨 Russia: Putin regime enforcers raided 3 largest Moscow nightclubs on Friday night —

Simachev, Mutabor/ARMA and Mono.

Many men taken to the military conscription offices.

Women eventually released after their passports were photographed.

Raids with police K9s lasted for hours. pic.twitter.com/T4oeVZEDQE — Igor Sushko (@igorsushko) November 30, 2024

Τους κατηγορούν ως «υποστηρικτές των μη παραδοσιακών σεξουαλικών αξιών»

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε ανθρώπους να συνοδεύονται έξω από το δημοφιλές γκέι κλαμπ Mono στο κέντρο της Μόσχας με τα χέρια πάνω από τα κεφάλια τους, καθώς ένα αστυνομικό φορτηγάκι στάθμευε απ’ έξω.

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι η αστυνομία πραγματοποίησε επίσης έφοδο σε ένα μη κατονομαζόμενο νυχτερινό κέντρο στην οδό Skladochnaya που «προπαγάνδιζε την ιδεολογία του απαγορευμένου κινήματος ΛΟΑΤΚΙ».

Η αστυνομία συνέλαβε επίσης τον επικεφαλής του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Men Travel» βάσει των νόμων κατά των ΛΟΑΤΚΙ, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ο 48χρονος ήταν ύποπτος για την προετοιμασία ενός ταξιδιού για «υποστηρικτές των μη παραδοσιακών σεξουαλικών αξιών» στην Αίγυπτο κατά τη διάρκεια των ρωσικών διακοπών της Πρωτοχρονιάς.

Moscow, Russia: Putin regime raids 4 largest Moscow nightclubs on Friday night

Simachev, Mutabor/ARMA and Mono.

Men taken to the military conscription offices for the war front in Ukraine.

Women released after their passports were photographed.#BreakingNews #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/dNEZd5FDqb — Trent Cannon News 4 Dummies (@TheNews4Dummies) November 30, 2024

Επέτειος της απαγόρευσης του «διεθνούς ΛΟΑΤΚΙ κινήματος

Οι επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στην επέτειο ενός έτους από την απαγόρευση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσίας του «διεθνούς κινήματος ΛΟΑΤ» ως «εξτρεμιστικής οργάνωσης», ανοίγοντας το δρόμο για συλλήψεις και διώξεις της ήδη καταπιεσμένης ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της χώρας.

Η απόφαση αυτή αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας καταστολής των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ στη Ρωσία, όπου ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προβάλει αυτό που αποκαλεί «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες» ως ακρογωνιαίο λίθο του τέταρτου αιώνα της εξουσίας του.

Από την έναρξη της στρατιωτικής επίθεσης στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρία χρόνια, το Κρεμλίνο έχει αυξήσει τη συντηρητική ρητορική του. Έχει πλαισιώσει τη σύγκρουση ως μάχη κατά της Δύσης και των αξιών της.

В бывшем гей-клубе Mono также прошли задержания. По данным «Осторожно, новости», силовики вручали некоторым посетителям повестки и спрашивали, какое отношение они имеют к ЛГБТ. Видео: соцсети pic.twitter.com/tqsQ6YkVul — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 30, 2024

Άλλες πηγές αναφέρουν πως τα στοιχεία των ατόμων πήγαν κατευθείαν στη στρατολογία

Άλλοι πρόσφατοι νόμοι στη Ρωσία έχουν επίσης χρησιμεύσει για να ασκήσουν πίεση σε όσους η κυβέρνηση πιστεύει ότι δεν συμμορφώνονται με τις «παραδοσιακές αξίες» της χώρας. Στις 23 Νοεμβρίου, ο Πούτιν υπέγραψε σε νόμο ένα νομοσχέδιο που απαγορεύει την υιοθεσία παιδιών από πολίτες χωρών όπου η αλλαγή ταυτότητας φύλου είναι νόμιμη.

Ο ηγέτης του Κρεμλίνου ενέκρινε επίσης νόμο που απαγορεύει τη διανομή υλικού που ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μην κάνουν παιδιά. Ρωσόφωνες πηγές στα κοινωνικά δίκτυα αναφέρουν πως ορισμένα άτομα οδηγήθηκαν στη στρατολογία.

Αντίστοιχα στην Ουκρανία όπου η φιλοσοφία είναι παραπλήσια με τη Ρωσία, οι τρανς γυναίκες 18-60 ετών θεωρούνται άντρες και οδηγούνται στην στρατολογία και το μέτωπο ή αν δεν έχει επιστρατευτεί η σειρά τους, απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα.