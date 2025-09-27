Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
Μια μικρή Αλεπού εντοπίστηκε σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα να «ζητιανεύει» για λίγο φαγητό και δεν προκαλούσε καμία ανησυχία
Μια απρόσμενη «επισκέπτρια» εντοπίστηκε σε γνωστό εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, καθώς, όπως φαίνεται στο βίντεο, μια αλεπού εμφανίστηκε με… φιλικές διαθέσεις προς τους θαμώνες.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αλεπού πλησίαζε τα τραπέζια «ζητώντας» τροφή και αποχωρούσε ήσυχα χωρίς να προκαλεί ανησυχία.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η εν λόγω αλεπού είχε γεννήσει πρόσφατα σε ξέφωτο κοντά στο ξενοδοχείο και κυκλοφορεί στην περιοχή μαζί με τα οκτώ μικρά της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου, όταν μια αλεπού εντοπίστηκε το απόγευμα να κινείται ανάμεσα σε σπίτια και δρόμους της περιοχής, πριν εξαφανιστεί προς τον κοντινό λόφο.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι συνεχείς εμφανίσεις άγριων ζώων στον αστικό ιστό, από σκαντζόχοιρους μέχρι αγριογούρουνα, οφείλονται στην έλλειψη φυσικών πόρων και στη διεύρυνση της δόμησης σε περιοχές που αποτελούσαν παλαιότερα το φυσικό τους περιβάλλον.
Η αναζήτηση εύκολης τροφής από κάδους και υπολείμματα φαγητού οδηγεί τις αλεπούδες και άλλα ζώα πιο κοντά στις κατοικημένες περιοχές.
Αν και οι αλεπούδες δεν θεωρούνται επικίνδυνες για τον άνθρωπο, οι ειδικοί συνιστούν να αποφεύγεται η σίτισή τους ώστε να μην εξοικειώνονται υπερβολικά με την ανθρώπινη παρουσία και να μπορούν να επιστρέφουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
