Λάνα Ντελ Ρέι: Γιορτάζει την πρώτη επέτειο γάμου της με αδημοσίευτες φωτογραφίες

Η Λάνα Ντελ Ρέι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2024. Με αφορμή την πρώτη επέτειο του ζευγαριού, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσιεύει φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της.

Η ανάρτηση της Λάνα Ντελ Ρέι

Στις φωτογραφίες βλέπουμε την τραγουδίστρια ευτυχισμένη στο πλευρό του αγαπημένου της, με ένα πανέμορφο νυφικό. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους στη σχέση του.

Ο γάμος

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους δίπλα στο Des Allemandes της Λουιζιάνα, εκεί που πραγματοποιεί τις δημοφιλείς εκδρομές του ο σύζυγός της.

Η τραγουδίστρια, η περιουσία της οποίας ανέρχεται στα 30 εκατ. δολάρια- έδειχνε λαμπερή με το λευκό νυφικό της, ενώ είχε τα μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε μια σγουρή αλογοουρά που έπεφτε στον έναν ώμο.

Πρόκειται για τον πρώτο γάμο της Lana Del Rey και τον δεύτερο του Dufrene. Η τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα δύο παιδιών το 2019, προτού εντοπιστεί να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί του στις 25 Αυγούστου στην Αγγλία.

Η ανάρτηση και το σχόλιο πριν την πρώτη επέτειο

Λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη επέτειο του νεόνυμφου ζευγαριού, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία αδημοσίευτη – μέχρι πριν από λίγες ώρες – φωτογραφία από τη στιγμή του μυστηρίου.

«Είθε 12 άγγελοι να σε φυλάνε ενώ κηρύττεις απόψε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αισθαντική ερμηνεύτρια.