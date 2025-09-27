magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Λάνα Ντελ Ρέι: Γιορτάζει την πρώτη επέτειο γάμου της με αδημοσίευτες φωτογραφίες
Fizz 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:21

Λάνα Ντελ Ρέι: Γιορτάζει την πρώτη επέτειο γάμου της με αδημοσίευτες φωτογραφίες

H Λάνα Ντελ Ρέι ζει τον απόλυτο έρωτα με τον αγαπημένο σύζυγο της.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Η Λάνα Ντελ Ρέι παντρεύτηκε τον αγαπημένο της στο Ντε Αλεμάν της Λουιζιάνα στις 26 Σεπτεμβρίου 2024. Με αφορμή την πρώτη επέτειο του ζευγαριού, η διάσημη τραγουδίστρια δημοσιεύει φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου της.

Η ανάρτηση της Λάνα Ντελ Ρέι

Στις φωτογραφίες βλέπουμε την τραγουδίστρια ευτυχισμένη στο πλευρό του αγαπημένου της, με ένα πανέμορφο νυφικό. Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2019, ωστόσο κράτησε χαμηλούς τόνους στη σχέση του.

View this post on Instagram

A post shared by LANA DEL REY (@honeymoon)

Ο γάμος

Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους δίπλα στο Des Allemandes της Λουιζιάνα, εκεί που πραγματοποιεί τις δημοφιλείς εκδρομές του ο σύζυγός της.

Η τραγουδίστρια, η περιουσία της οποίας ανέρχεται στα 30 εκατ. δολάρια- έδειχνε λαμπερή με το λευκό νυφικό της, ενώ είχε τα μαλλιά της ήταν φτιαγμένα σε μια σγουρή αλογοουρά που έπεφτε στον έναν ώμο.

Πρόκειται για τον πρώτο γάμο της Lana Del Rey και τον δεύτερο του Dufrene. Η τραγουδίστρια γνώρισε για πρώτη φορά τον πατέρα δύο παιδιών το 2019, προτού εντοπιστεί να κρατιέται χέρι-χέρι μαζί του στις 25 Αυγούστου στην Αγγλία.

Η ανάρτηση και το σχόλιο πριν την πρώτη επέτειο

Λίγες εβδομάδες πριν από την πρώτη επέτειο του νεόνυμφου ζευγαριού, η τραγουδίστρια μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία αδημοσίευτη – μέχρι πριν από λίγες ώρες – φωτογραφία από τη στιγμή του μυστηρίου.

«Είθε 12 άγγελοι να σε φυλάνε ενώ κηρύττεις απόψε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αισθαντική ερμηνεύτρια.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία
18:30 στα Νένητα 27.09.25

Στη Χίο το Σάββατο ο Νίκος Ανδρουλάκης για τριήμερη περιοδεία

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, αναμένεται να φτάσει στη Χίο το απόγευμα του Σαββάτου και η περιοδεία του θα ξεκινήσει με επισκέψεις στις 18:30 το απόγευμα στα Νένητα

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Πού ξοδέψαμε περισσότερα για να ψωνίσουμε λιγότερα – Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών
ΕΛΣΤΑΤ 27.09.25

Στα ύψη η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών - Έμμεσοι φόροι και πληθωρισμός πλήττουν τους πιο αδύναμους

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σχεδόν το 56% του εισοδήματος των φτωχών νοικοκυριών πηγαίνει σε τρόφιμα και στέγαση. Πώς οι έμμεσοι φόροι πλήττουν δυσανάλογα τους οικονομικά αδύναμους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»
«Βαθύτερη επιθυμία» 27.09.25

Η Έμα Γουάτσον για τη ρήξη με την Τζ. Κ. Ρόουλινγκ – «Ελπίζω να συνεχίσω να αγαπώ αυτούς με τους οποίους διαφωνώ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ είχε αναφέρει ότι «ποτέ δεν θα συγχωρήσει» την Έμα Γουάτσον για το ότι «συμμετείχε σε ένα κίνημα που αποσκοπεί στην υπονόμευση των γυναικείων δικαιωμάτων», αφού η ηθοποιός υποστήριξε τα τρανς άτομα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα: Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ – Μπορούν να εφαρμοστούν;
Ανάλυση Guardian 27.09.25

Οι ομοιότητες και οι διαφορές των σχεδίων του ΟΗΕ και του Τραμπ για τη μεταπολεμική Γάζα - Θα εφαρμοστούν;

Τα σχέδια αναφέρονται στη μεταπολεμική Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Κανένα από τα δύο δεν δίνει ρόλο στη Χαμάς, τι απαιτούν από την Παλαιστινιακή Αρχή - Πολλά τα εμπόδια στην εφαρμογή τους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

