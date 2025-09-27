BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Το πρώτο ομόλογο σε ινδική ρουπία σχεδιάζει να εκδώσει η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης (NDB), ο οργανισμός που λειτουργεί στα πρότυπα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες μέλη της ομάδας BRICS.

Η έκδοση, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters αναμένεται πριν από τα τέλη Μαρτίου του 2026 καθώς οι συζητήσεις με την κεντρική τράπεζα της Ινδίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων μεταξύ 400-500 εκατ. δολαρίων ενώ εξετάζεται αν οι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 3 ή 5 ετών.

«Η NDB συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Ινδίας και τις ρυθμιστικές αρχές για να διερευνήσει την άντληση κεφαλαίων στις τοπικές αγορές, ώστε να παρέχει χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα για ινδικά έργα» είπε στο Reuters ο Monale Ratsoma, Οικονομικός Διευθυντής της τράπεζας.

Οι τελικές εγκρίσεις για την έκδοση εκκρεμούν στην Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, δήλωσαν δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η NDB σχεδίαζε να αξιοποιήσει την αγορά ομολόγων σε ινδική ρουπία πριν από δύο χρόνια, αλλά οι εγκρίσεις από την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα δεν υλοποιήθηκαν τότε.

Τα οφέλη της έκδοσης

Πολυμερείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν εκδώσει στο παρελθόν ομόλογα σε ρουπίες στις υπερπόντιες και τοπικές αγορές προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η έκδοση θα ενισχύσει την ρευστότητα και την ποικιλομορφία της τοπικής αγοράς ομολόγων, σύμφωνα με τις πηγές. Η εγχώρια αγορά έχει μεγαλύτερο βάθος και θα βοηθήσει στην καλύτερη ανακάλυψη τιμών, προσθέτει.

«Η έκδοση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τμήματος επενδυτών, ιδίως εκείνων που επικεντρώνονται στις αναδυόμενες αγορές και ενδιαφέρονται για την τάση αποδολαριοποίησης» εκτιμά ο Vivek Rajpal, στρατηγικός αναλυτής Ασίας στην εταιρεία επενδυτικών συμβουλών JB Drax Honore, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης της ρουπίας.

Η πρόσφατη αδυναμία της ινδικής ρουπίας, η οποία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο εν μέσω πιέσεων από τις εμπορικές και δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ, δεν θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για τους επενδυτές, καταλήγει ο Rajpal.

Κίνα και Ινδία στοχεύουν στη μεγαλύτερη διεθνή αποδοχή των νομισμάτων τους ενώ οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις και αποδόσεις που θα διαφοροποιούνται από τις ανεπτυγμένες αγορές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης ομολόγων σε γιουάν στο Χονγκ Κονγκ και τους τελευταίους μήνες η κεντρική τράπεζα της Ινδίας ανακοίνωσε βήματα για να επιτρέψει ευρύτερες επενδυτικές επιλογές για ξένα κεφάλαια που τηρούνται σε ινδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης

Ιδρυμένη το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, η NDB έχει στο ενεργητικό της περίπου το ένα τρίτο των ομολογιακών εκδόσεων ύψους 11 δισ. δολαρίων σε τοπικά νομίσματα, κυρίως γιουάν και νοτιοαφρικανικό ράντ. Στα σχέδια της εντάσσονται οι εκδόσεις και σε άλλα νομίσματα μελών της ομάδας BRICS.

Η NDB έχει θέσει ως στόχο να παρέχει το 30% των συνολικών χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων κατά την πενταετή περίοδο στρατηγικής σε εθνικά νομίσματα των χωρών μελών, ανέφερε η τράπεζα στην έκθεση στρατηγικής της για το 2022-26.

Σε παλιότερη συνέντευξη στους Financial Times η πρόεδρος της Ντίλμα Ρούσεφ είπε ότι ο δανεισμός σε τοπικό νόμισμα θα επιτρέψει στους δανειολήπτες των χωρών-μελών να αποφύγουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τις διακυμάνσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ.

«Τα τοπικά νομίσματα δεν είναι εναλλακτικές στο δολάριο», είπε. «Είναι εναλλακτικές σε ένα σύστημα. Μέχρι στιγμής το σύστημα ήταν μονοπολικό. . . πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα πιο πολυπολικό σύστημα».

Το πιστωτικό ίδρυμα εμπνευσμένο από την Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο έχει εγκρίνει δάνεια ύψους σχεδόν 33 δισ. δολαρίων από τότε που άρχισε να λειτουργεί, κυρίως για έργα ύδρευσης, μεταφορών και άλλων υποδομών. Συγκριτικά, η Παγκόσμια Τράπεζα δέσμευσε 117,5 δισ. δολάρια σε χώρες εταίρους κατά το οικονομικό έτος 2024.

Ωστόσο η τράπεζα των BRICS διαφοροποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, καθώς δεν θέτει προϋποθέσεις με πολιτικούς όρους για τα δάνεια. «Αποκηρύσσουμε κάθε είδους προϋποθέσεις», λέει με ρητό τρόπο η πρόεδρος της. «Συχνά ένα δάνειο δίνεται με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται ορισμένες πολιτικές. Δεν το κάνουμε αυτό. Σεβόμαστε τις πολιτικές κάθε χώρας».

Γιατί είναι ελκυστικό το χρέος των αναδυόμενων χωρών

Πρόσφατο ρεπορτάζ του Bloomberg ανέφερε ότι οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές πηγές αποκόμισης κερδών μετά τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και τις ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι στρατηγικοί αναλυτές αναμένουν τη μεγαλύτερη άνοδο των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών λόγω του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων από την Fed.

To χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών φέτος έχει ήδη προσφέρει στους επενδυτές απόδοση 15% σε όρους δολαρίου, θέτοντάς την σε τροχιά για την καλύτερη χρονιά από τουλάχιστον το 2017.

«Υπάρχει σίγουρα σαφές ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι θέλουν να επενδύσουν σε κάτι που δεν είναι σε δολάρια» σημειώνει ο Patrick Campbell, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Morgan Stanley Investment Management. «Έχουμε δει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ορισμένες από τις στρατηγικές μας που είναι πιο ευαίσθητες σε δείκτες αναφοράς, όπως οι τοπικές αναδυόμενες αγορές, κάτι που ειλικρινά έχουμε να το δούμε από το 2012»

Πηγή: ΟΤ