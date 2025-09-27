newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
27 Σεπτεμβρίου 2025

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Το πρώτο ομόλογο σε ινδική ρουπία σχεδιάζει να εκδώσει η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης (NDB), ο οργανισμός που λειτουργεί στα πρότυπα της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες μέλη της ομάδας BRICS.

Η έκδοση, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters αναμένεται πριν από τα τέλη Μαρτίου του 2026 καθώς οι συζητήσεις με την κεντρική τράπεζα της Ινδίας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Στόχος είναι η άντληση κεφαλαίων μεταξύ 400-500 εκατ. δολαρίων ενώ εξετάζεται αν οι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 3 ή 5 ετών.

«Η NDB συνεργάζεται με την κυβέρνηση της Ινδίας και τις ρυθμιστικές αρχές για να διερευνήσει την άντληση κεφαλαίων στις τοπικές αγορές, ώστε να παρέχει χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα για ινδικά έργα» είπε στο Reuters ο Monale Ratsoma, Οικονομικός Διευθυντής της τράπεζας.

Οι τελικές εγκρίσεις για την έκδοση εκκρεμούν στην Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας, δήλωσαν δύο άλλες πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Η NDB σχεδίαζε να αξιοποιήσει την αγορά ομολόγων σε ινδική ρουπία πριν από δύο χρόνια, αλλά οι εγκρίσεις από την κυβέρνηση και την κεντρική τράπεζα δεν υλοποιήθηκαν τότε.

Τα οφέλη της έκδοσης

Πολυμερείς οργανισμοί, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, έχουν εκδώσει στο παρελθόν ομόλογα σε ρουπίες στις υπερπόντιες και τοπικές αγορές προσελκύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η έκδοση θα ενισχύσει την ρευστότητα και την ποικιλομορφία της τοπικής αγοράς ομολόγων, σύμφωνα με τις πηγές. Η εγχώρια αγορά έχει μεγαλύτερο βάθος και θα βοηθήσει στην καλύτερη ανακάλυψη τιμών, προσθέτει.

«Η έκδοση θα προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός τμήματος επενδυτών, ιδίως εκείνων που επικεντρώνονται στις αναδυόμενες αγορές και ενδιαφέρονται για την τάση αποδολαριοποίησης» εκτιμά ο Vivek Rajpal, στρατηγικός αναλυτής Ασίας στην εταιρεία επενδυτικών συμβουλών JB Drax Honore, προσθέτοντας ότι μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα βήμα προς την κατεύθυνση της διεθνοποίησης της ρουπίας.

Η πρόσφατη αδυναμία της ινδικής ρουπίας, η οποία έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο εν μέσω πιέσεων από τις εμπορικές και δασμολογικές πολιτικές των ΗΠΑ, δεν θα αποτελέσει μεγάλο εμπόδιο για τους επενδυτές, καταλήγει ο Rajpal.

Κίνα και Ινδία στοχεύουν στη μεγαλύτερη διεθνή αποδοχή των νομισμάτων τους ενώ οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις και αποδόσεις που θα διαφοροποιούνται από τις ανεπτυγμένες αγορές.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Κίνα έθεσε σε εφαρμογή μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης ομολόγων σε γιουάν στο Χονγκ Κονγκ και τους τελευταίους μήνες η κεντρική τράπεζα της Ινδίας ανακοίνωσε βήματα για να επιτρέψει ευρύτερες επενδυτικές επιλογές για ξένα κεφάλαια που τηρούνται σε ινδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Η Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης

Ιδρυμένη το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, η NDB έχει στο ενεργητικό της περίπου το ένα τρίτο των ομολογιακών εκδόσεων ύψους 11 δισ. δολαρίων σε τοπικά νομίσματα, κυρίως γιουάν και νοτιοαφρικανικό ράντ. Στα σχέδια της εντάσσονται οι εκδόσεις και σε άλλα νομίσματα μελών της ομάδας BRICS.

Η NDB έχει θέσει ως στόχο να παρέχει το 30% των συνολικών χρηματοδοτικών της υποχρεώσεων κατά την πενταετή περίοδο στρατηγικής σε εθνικά νομίσματα των χωρών μελών, ανέφερε η τράπεζα στην έκθεση στρατηγικής της για το 2022-26.

Σε παλιότερη συνέντευξη στους Financial Times η πρόεδρος της Ντίλμα Ρούσεφ είπε ότι ο δανεισμός σε τοπικό νόμισμα θα επιτρέψει στους δανειολήπτες των χωρών-μελών να αποφύγουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τις διακυμάνσεις στα επιτόκια των ΗΠΑ.

«Τα τοπικά νομίσματα δεν είναι εναλλακτικές στο δολάριο», είπε. «Είναι εναλλακτικές σε ένα σύστημα. Μέχρι στιγμής το σύστημα ήταν μονοπολικό. . . πρόκειται να αντικατασταθεί από ένα πιο πολυπολικό σύστημα».

Το πιστωτικό ίδρυμα εμπνευσμένο από την Παγκόσμια Τράπεζα, το οποίο έχει εγκρίνει δάνεια ύψους σχεδόν 33 δισ. δολαρίων από τότε που άρχισε να λειτουργεί, κυρίως για έργα ύδρευσης, μεταφορών και άλλων υποδομών. Συγκριτικά, η Παγκόσμια Τράπεζα δέσμευσε 117,5 δισ. δολάρια σε χώρες εταίρους κατά το οικονομικό έτος 2024.

Ωστόσο η τράπεζα των BRICS διαφοροποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, καθώς δεν θέτει προϋποθέσεις με πολιτικούς όρους για τα δάνεια. «Αποκηρύσσουμε κάθε είδους προϋποθέσεις», λέει με ρητό τρόπο η πρόεδρος της. «Συχνά ένα δάνειο δίνεται με την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται ορισμένες πολιτικές. Δεν το κάνουμε αυτό. Σεβόμαστε τις πολιτικές κάθε χώρας».

Γιατί είναι ελκυστικό το χρέος των αναδυόμενων χωρών

Πρόσφατο ρεπορτάζ του Bloomberg ανέφερε ότι οι επενδυτές αναζητούν εναλλακτικές πηγές αποκόμισης κερδών μετά τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και τις ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική που θέτουν υπό αμφισβήτηση τις προοπτικές της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο.

Οι διαχειριστές κεφαλαίων και οι στρατηγικοί αναλυτές αναμένουν τη μεγαλύτερη άνοδο των ομολόγων των αναδυόμενων αγορών λόγω του κύκλου αποκλιμάκωσης των επιτοκίων από την Fed.

Ρωσία γουάν

To χρέος των αναπτυσσόμενων χωρών φέτος έχει ήδη προσφέρει στους επενδυτές απόδοση 15% σε όρους δολαρίου, θέτοντάς την σε τροχιά για την καλύτερη χρονιά από τουλάχιστον το 2017.

«Υπάρχει σίγουρα σαφές ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι θέλουν να επενδύσουν σε κάτι που δεν είναι σε δολάρια» σημειώνει ο Patrick Campbell, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Morgan Stanley Investment Management. «Έχουμε δει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ορισμένες από τις στρατηγικές μας που είναι πιο ευαίσθητες σε δείκτες αναφοράς, όπως οι τοπικές αναδυόμενες αγορές, κάτι που ειλικρινά έχουμε να το δούμε από το 2012»

Πηγή: ΟΤ

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Κλιματική φτώχεια 25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon
Προβλέψιμη ποικιλία... 25.09.25

Πού θα φτάσει ο κατήφορος της Lululemon

Τα ακριβά αθλητικά ρούχα δεν έχουν πεθάνει, μόνο τα βαρετά αθλητικά – Τι σημαίνει αυτό για τη Lululemon

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας
Ο δείκτης Buffett «φουσκώνει» 25.09.25

Wall Street: Το «άλογο» που τρέχει ανεξέλεγκτα και η απειλή μιας νέας φούσκας

Η ξέφρενη άνοδος των αμερικανικών μετοχών τροφοδοτεί ανησυχίες για νέα χρηματιστηριακή φούσκα, με τα ιστορικά υψηλά σε Buffett και Shiller P/E να προμηνύουν κίνδυνο απότομης διόρθωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο
Οικονομία 27.09.25

Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία: Συντριπτικά ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

Κόκκινη κάρτα στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο έδειξε το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας, απορρίπτοντας κατά πλειοψηφία την εισήγηση του υφυπουργού Εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27.09.25

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
