newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Επίθεση» Τραμπ στους BRICS με εξοντωτικούς δασμούς
Διεθνής Οικονομία 08 Αυγούστου 2025 | 06:00

«Επίθεση» Τραμπ στους BRICS με εξοντωτικούς δασμούς

Πίσω από την επιβολή υψηλών δασμών στους BRICS υπάρχουν και σαφείς πολιτικοί λόγοι – Η αντανακλαστική αντίδραση

ΡεπορτάζΑλέξανδρος Σιουτζούκης
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Η επιβολή πρόσθετων δασμών στην Ινδία από τον Τραμπ, που οδηγεί σε αθροιστικούς δασμούς 50%, δημιουργούν για τους BRICS νέες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο και συνολικά την παγκόσμια οικονομία καθώς θέτουν σε πορεία «σύγκρουσης» δύο μεγάλες οικονομίες: Την πρώτη οικονομική δύναμη του κόσμου, τις ΗΠΑ και την Ινδία που φιλοδοξεί και αρκετοί αναλυτές διαβλέπουν ότι θα κατακτήσει τη θέση της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας.

Παράλληλα, επειδή η απόφαση του Αμερικανού προέδρου ακολουθεί μια ανάλογη στάση εναντίον της Βραζιλίας (50%) και της Νότιας Αφρικής (30%), δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τη συμμετοχή των τριών χωρών στην ομάδα των BRICS και συνιστά μια «επίθεση» που θέτει σε κίνδυνο το παγκόσμιο εμπόριο καθώς κανείς δεν αγνοεί ότι η Ινδία είναι μια χώρα με εκατοντάδες εκατομμύρια καταναλωτών που σε πιέσεις και περιορισμούς θα αναζητήσει διεξόδους και άλλες επιλογές.

Η κίνηση «σωφρονισμού» και τιμωρίας του Νέου Δελχί απηχεί μια συγκεκριμένη πολιτική στάση του Αμερικανού προέδρου

Πολιτικοί λόγοι και στους BRICS 

Βέβαια, πίσω από την επιβολή υψηλών δασμών, σε Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική, υπάρχουν και σαφείς πολιτικοί λόγοι.

Η Ινδία τιμωρήθηκε, μόλις χθες, με πρόσθετους δασμούς 25% επειδή η χώρα συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και η απόφαση αυτή ανεβάζει αθροιστικά τους δασμούς που αντιμετωπίζουν τα ινδικά προϊόντα στο 50%, το υψηλότερο ποσοστό που επιβάλει η Ουάσινγκτον στους εμπορικούς της εταίρους.

Μάλιστα, αυτή η κίνηση «σωφρονισμού» και τιμωρίας του Νέου Δελχί απηχεί μια συγκεκριμένη πολιτική στάση του Αμερικανού προέδρου που αφενός αντανακλά στο σύνθημα και δόγμα «America First» («Πρώτα η Αμερική») και αφετέρου την τακτική του να αξιοποιεί κάθε μέσο και μοχλό πίεσης  προκειμένου να φτάσει στο στόχο του.

Στην περίπτωση της Βραζιλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει σε μια «επιθετική» στάση που δυναμιτίζει μια βασική σταθερά και πρακτική των διεθνών σχέσεων, αυτή της μη εμπλοκής στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζοντας τον φίλο και πολιτικό του σύμμαχο, κατήγγειλε ανοικτά την βραζιλιάνικη κυβέρνηση για «κυνήγι μαγισσών» στην υπόθεση του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου – ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία για πραξικόπημα στο Ανώτατο Δικαστήριο – και μάλιστα απαίτησε να σταματήσει η δίωξή του!

Η Νότια Αφρική βρίσκεται ήδη σε διπλωματική «απομόνωση» από την Ουάσιγκτον, σχεδόν από την έναρξη της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ. Λίγο αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε να παραστεί στην υπουργική σύνοδο των G20 – στην «οικοδέσποινα» Νότια Αφρική – τον περασμένο Μάρτιο και μόλις τον περασμένο Ιούλιο στην ανάλογη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών τραπεζών των 20 πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου στο Ντέρμπαν, οι ΗΠΑ δεν εκπροσωπήθηκαν από τον αρμόδιο υπουργό Σκότ Μπέσεντ αλλά από τον υφυπουργό Οικονομικών, Μάικλ Κάπλαν, σε μια ακόμα απόδειξη «περιφρόνησης».

Επιπλέον, η επιθετική στάση των ΗΠΑ εναντίον της κυβέρνησης του προέδρου Σιρίλ Ραμαφόσα ήταν έκδηλη στην επίσκεψη του Νοτιοαφρικανού ηγέτη στο Λευκό Οίκο,  στη διάρκεια της οποίας ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποδεχθεί τον ΣιρΊλ Ραμαφόζα με (αμφιλεγόμενους) ισχυρισμούς περί «γενοκτονίας των λευκών» και κατασχέσεων γης. Η συνάντηση ήταν σχεδόν «εχθρική», γεγονός που έκανε αρκετούς να τη συγκρίνουν με την επεισοδιακή «υποδοχή» του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί -αντανακλαστικά- τους BRICS σε ανάλογες αντιδράσεις

Το ρίσκο Τραμπ

Βέβαια, η απόφαση Τραμπ είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου γιατί πλήττει άμεσα τα συμφέροντα μεγάλων κρατών και οικονομιών όπως η Ινδία και η Βραζιλία, που έχουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, συμμετέχουν σε πολυμερείς θεσμούς και οργανισμούς όπως η ομάδα των G20 (των 20 μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου) και έχουν σχεδόν «δεσπόζουσα θέση» σε βασικά αγαθά (commodities) όπως η Βραζιλία στην παραγωγή και στις εξαγωγές σόγιας και καφέ.

Η Ινδία έχει κομβικό ρόλο στην παραγωγή φαρμάκων (γενόσημα) με εξαγωγές που πλησιάζουν τα 30 δισ. ευρώ. Η Ινδία, επίσης,  κυριαρχεί στην παραγωγή και στις αποστολές smartphone: Σχεδόν το 44% των συσκευών -μεταξύ των οποίων και αυτές της Apple- που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατασκευάζονται στην Ινδία !

Όμως αυτή η «ασταθής» πολιτική Τραμπ που φεύγει από τη διαπραγμάτευση ονομάζεται TACO trade ή TACO policy (Trump Always Chickens Out)  και σχηματικά αναφέρεται στο μοτίβο εξαγγελίας απειλών και υποχώρησης (στους δασμούς), δεν μπορεί να αποδώσει πάντα.

Ειδικά στην περίπτωση της Ινδίας, που εξαρχής έδειξε να καταβάλει προσπάθειες προσέγγισης αρκετά έγκαιρα: Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι ήταν μεταξύ των πρώτων που πέρασαν το κατώφλι της προεδρικής κατοικίας στην Ουάσιγκτον, για την ακρίβεια ο δεύτερος μετά τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Εξάλλου, η συνολικά θετική εικόνα – για την εξέλιξη των διμερών εμπορικών συναλλαγών –  που δημιουργήθηκε και από την συνάντηση του πρωθυπουργού της Ινδίας με τον στενό (εκείνη την περίοδο) συνεργάτη του Αμερικανού προέδρου, Έλον Μάσκ,  ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την επίσκεψη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βάνς στην Ινδία τον περασμένο Απρίλιο.

Ήδη, το Νέο Δελχί σχεδιάζει τον τρόπο που θα αντιδράσει απέναντι στην «αδικαιολόγητη» απόφαση Τραμπ και «θα λάβει, όπως κάθε μεγάλη οικονομία, όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει τα εθνικά της συμφέροντα και την οικονομική της ασφάλεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση του ινδικού υπουργείου Εξωτερικών που εκ παραλλήλου «καυτηρίαζε» την Ουάσιγκτον για τις συνεχιζόμενες εισαγωγές πρώτων υλών, όπως ουράνιο και χημικά, από τη Ρωσία.

Κίνηση «μπούμερανγκ»

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αντεπιτέθηκε στις απειλές Τραμπ κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» και υποστηρίζοντας ότι αυτές δεν έχουν κανένα νόημα, όπως και οποιαδήποτε συνομιλία για τους δασμούς. «Την ημέρα που η διαίσθησή μου λέει ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να μιλήσει, δεν θα διστάσω να τον καλέσω», δήλωσε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος σε αποκλειστική συνέντευξη του στο πρακτορείο Reuters. «Αλλά σήμερα η διαίσθησή μου λέει ότι δεν θέλει να μιλήσει. Και δεν θα ταπεινώσω τον εαυτό μου».

Ο ίδιος ο πρόεδρος Λούλα κάλεσε τα κράτη των BRICS σε κοινή στάση απέναντι στους αμερικανικούς δασμούς κάτι που δεν ακούγεται για πρώτη φορά. Όπως επίσης και η επιδίωξη αρκετών μελών της ομάδας του «Παγκόσμιου Νότου» να απαντήσουν με ενιαίο τρόπο σε αυτό που ο Βραζιλιάνος πρόεδρος χαρακτηρίζει «αυτοκρατορική συμπεριφορά».

Τον περασμένο Δεκέμβριο στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Καζάν της Ρωσίας, η ρωσική προεδρία απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι θα επιβάλει δασμούς στις χώρες της ομάδας των BRICS εάν δημιουργήσουν το δικό τους νόμισμα, έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην Ουάσιγκτον διευκρινίζοντας  ότι οποιαδήποτε προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν τις χώρες να χρησιμοποιούν το δολάριο θα γυρίσει «μπούμερανγκ».

Σε κάθε περίπτωση, η πίεση που ασκεί ο Ντόναλντ Τραμπ οδηγεί -αντανακλαστικά- σε ανάλογες αντιδράσεις και ενισχύει την απόφασή τους -αρχικά τουλάχιστον των τριών κρατών- να απαντήσουν ενιαία στους υψηλούς δασμούς.

Η επίσκεψη του Ινδού πρωθυπουργού στην Κίνα εντός του Αυγούστου είναι μια ευκαιρία για να εξεταστούν οι δυνατότητες αλλά και τα όρια των μέτρων που μπορεί να ληφθούν. Το ταξίδι του Ναρέντρα Μόντι στο Πεκίνο, μετά από επτά χρόνια που εν πολλοίς «ομαλοποιεί» τις σχέσεις των δύο πολυπληθέστερων κρατών του πλανήτη, μπορεί να είναι μια ένδειξη…

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

MSCI Greece: Παραμένει με εννιά μετοχές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΠΑ: Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ
Λόγω περικοπών 07.08.25

Η υπηρεσία δεδομένων εργασίας των ΗΠΑ ήταν σε αδιέξοδο και πριν από τον Τραμπ

Οι περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού είχαν παρεμποδίσει την ικανότητα της Υπηρεσίας Δεδομένων Εργασίας να συγκεντρώνει ζωτικής σημασίας αναφορές - Και πριν από τον Τραμπ

Σύνταξη
Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας
Μοιράζομαι σημαίνει νοιάζομαι 07.08.25

Και εγένετο «φιλικός σοσιαλισμός» – Το κοινωνικό φαινόμενο κατά της ακρίβειας και υπέρ της ψυχαγωγίας

Πολλοί είναι οι φίλοι που μοιράζονται μεταξύ τους λογαριασμούς για πλατφόρμες μουσικής και ταινιών, δημιουργώντας κάτι που θα μπορούσε να βαπτιστεί ως «φιλικός σοσιαλισμός»

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;
Από G7 σε D7 07.08.25

Είναι η «μητέρα όλων των κρίσεων» στον ορίζοντα; Ποιες χώρες έχουν χρέος πάνω από το 100% του ΑΕΠ τους;

Επτά από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο έχουν χρέος μεγαλύτερο από το 100% του ΑΕΠ. Τι χωρίζει την παγκόσμια οικονομία από ένα νέο ντόμινο χρεωκοπίας;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέο χτύπημα από την Κίνα
Νέα δεδομένα στην παράδοση 06.08.25

Νέο χτύπημα από την Κίνα

Η εξαγορά-μαμούθ της Ceconomy από τον κινεζικό κολοσσό JD.com φέρνει επανάσταση στο ευρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο, πιέζοντας την Amazon

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70
Ο στόχος του Μερτς 08.08.25

Η Γερμανία συζητά τη σύνταξη στα 70

Η μετάβαση στη σύνταξη στα 67 που θα ολοκληρωθεί το 2029 δεν αρκεί για την υπουργό Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για το ηλικιακό όριο

Γιώργος Παππάς
Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας
Διάστημα 08.08.25

Πυρηνικός αντιδραστήρας στη Σελήνη – Αυτή είναι η νέα «κούρσα» Ρωσίας – ΗΠΑ – Κίνας

Ο νέος ψυχρός πόλεμος ξαναβάζει τον πλανήτη σε ανταγωνισμούς του παρελθόντος, με τη Ρωσία, της ΗΠΑ και την Κίνα να εντείνουν μετά από δεκαετίες την κόντρα για την κατάκτηση της Σελήνης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο
Ανησυχούν οι κάτοικοι 08.08.25

Αντιδράσεις μετά το «πράσινο» για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε έργο ύψους 13,5 δισ. ευρώ για τη σύνδεση της Σικελίας με την ηπειρωτική χώρα - Γιατί απορρίπτεται από την ΕΕ ο χαρακτηρισμός της ως «γέφυρα στρατηγικής σημασίας»

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Μεταβιβάσεις: Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ – Το κρίσιμο πιστοποιητικό
Μεταβιβάσεις Ακινήτων 08.08.25

Από ελεγκτικό κόσκινο χιλιάδες συμβόλαια για απλήρωτο ΕΝΦΙΑ - Το κρίσιμο πιστοποιητικό

Οι συμβολαιογράφοι και οι προϊστάμενοι των κτηματολογικών γραφείων που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις ως προς τις μεταβιβάσεις υπόκεινται σε πρόστιμο ανά συμβολαιογραφική πράξη

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση
Δρόμοι, άγγελοι, νοσταλγία 08.08.25

Nα χάνεσαι, για να μπορείς να δεις: Ο Βιμ Βέντερς γιορτάζει τα 80α γενέθλιά του με μια νέα έκθεση

Ο Γερμανός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας Βιμ Βέντερς γίνεται 80 χρονών και το γιορτάζει με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα φιλμ του, αλλά και στα φωτογραφικά, εικαστικά και λογοτεχνικά του έργα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας
Εξόντωση των Παλαιστινίων 08.08.25 Upd: 06:45

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας - Λευκή επιταγή από Τραμπ

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας εγκρίθηκε παρά τις διαφωνίες του στρατού του Ισραήλ - Ο Τραμπ φέρεται να μην αντιτίθεται στα σχέδια του Νετανιάχου

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Αξιολύπητη» και «γελοία» η αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο
Βενεζουέλα 08.08.25

«Αξιολύπητη» και «γελοία» η επικήρυξη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Η αξιολύπητη ‘αμοιβή’ που δίνει η Πάμελα Μπόντι είναι το πιο γελοίο παραπέτασμα καπνού που έχουμε δει ποτέ», αναφέρει το Καράκας για την αύξηση από τις ΗΠΑ του ποσού της επικήρυξης για τον Μαδούρο.

Σύνταξη
Σουδάν: Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν σε έναν χρόνο
Σουδάν 08.08.25

Σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας σε έναν χρόνο

«Στο Σουδάν, η ακατάπαυστη βία προκάλεσε λιμό, επιδημίες και γενικευμένα δεινά» για τους αμάχους, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ενώ καταγράφηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα χολέρας μέσα σ' έναν χρόνο.

Σύνταξη
Κύπρος: Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο
Πρωτότυπες ανακοινώσεις 08.08.25

Διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο στην Κύπρο

Σαράντα πανεπιστημιακοί και άλλοι μελετητές θα συμμετάσχουν με πρωτότυπες ανακοινώσεις τους στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο για τον Γιάννη Ρίτσο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο