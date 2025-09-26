Σοκ στην Αργεντινή – Σε ζωντανή μετάδοση η φρικτή δολοφονία τριών κοριτσιών, μετά τον βασανισμό τους

Η δολοφονία τριών νεαρών γυναικών στην Αργεντινή, των οποίων τα βασανιστήρια από ύποπτους εμπόρους ναρκωτικών μεταδόθηκαν ζωντανά σε μια ιδιωτική ομάδα στο Instagram, προκάλεσε σοκ σε μια χώρα που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια ακραία επίπεδα βίας σχετικής με τα ναρκωτικά.

Πώς αιχμαλωτίστηκαν και δολοφονήθηκαν οι γυναίκες στην Αργεντινή

Η Μπρέντα ντελ Καστίγιο, 20 ετών, η Μορένα Βέρντι, 20 ετών, και η Λάρα Γκουτιέρες, 15 ετών, εξαφανίστηκαν την Παρασκευή, αφού παρασύρθηκαν σε ένα σπίτι στα προάστια του Μπουένος Άιρες με την υπόσχεση ότι θα πληρωθούν 300 δολάρια για να συμμετάσχουν σε ένα «σεξ πάρτι».

Αντ’ αυτού, σύμφωνα με τις αρχές, αιχμαλωτίστηκαν και βασανίστηκαν από τους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι μετέδωσαν ζωντανά την κακοποίηση σε 45 άτομα μέσω μιας κλειστής ομάδας στο Instagram, πριν τις σκοτώσουν και τις θάψουν σε πλαστικές σακούλες έξω από το σπίτι.

Με βάση αστυνομικές πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα, οι δράστες φέρεται να έκοψαν τα δάχτυλα της Γκουτιέρες, σκότωσαν την Βέρντι βάζοντας της μια σακούλα στο κεφάλι για να προκαλέσουν ασφυξία, ενώ η ντελ Καστίγιο βρέθηκε νεκρή με κάταγμα στο κρανίο και ανοιγμένο το στομάχι της.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι έμποροι ναρκωτικών σχεδίασαν τους φόνους ως τιμωρία και εκδίκηση, αφού μία από τις γυναίκες έκλεψε ένα πακέτο κοκαΐνης από έναν από τους εμπόρους, τον φερόμενο ως αρχηγό μιας εγκληματικής ομάδας σε μια περιθωριοποιημένη γειτονιά γνωστή ως Villa 1-11-14, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

«Προσπαθούσαν να στείλουν ένα μήνυμα: αυτό συμβαίνει σε όσους κλέβουν ναρκωτικά από μένα», δήλωσε ο Χαβιέρ Αλόνσο, υπουργός Ασφάλειας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες, σε συνέντευξη Τύπου.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν συλλάβει δύο άνδρες και δύο γυναίκες. Δύο από τους συλληφθέντες είχαν προσληφθεί από την εγκληματική ομάδα για να καθαρίσουν το χώρο μετά τις δολοφονίες.

Η είδηση του φρικτού εγκλήματος ώθησε τους συγγενείς των γυναικών και φεμινιστικές και ανθρωπιστικές οργανώσεις να οργανώσουν διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα, απαιτώντας δικαιοσύνη.

«Μου την πήραν και θέλω να πληρώσουν για αυτό που έκαναν», δήλωσε η μητέρα της Μπρέντα ντελ Καστίγιο στους δημοσιογράφους. «Θέλω να πληρώσουν όλοι».

Η κουλτούρα εγκληματικότητας

Το έγκλημα έχει συγκλονίσει μια χώρα που δεν είναι συνηθισμένη σε τέτοια επίπεδα βίας που σχετίζεται με τα ναρκωτικά, όπως είναι πιο συνηθισμένο σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως το Μεξικό, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

«Όταν οι ναρκομανείς χρησιμοποιούν αυτό το επίπεδο σκληρότητας – δεν επιτίθενται ο ένας στον άλλο ή στην αστυνομία, αλλά στοχεύουν ευάλωτα θύματα – αυτό σημαίνει ότι κάτι αλλάζει και ότι οι ηγέτες του εγκλήματος προσπαθούν να επιδείξουν τη δύναμή τους, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε ο Ζερμάν ντε λος Σάντος, ερευνητικός δημοσιογράφος που καλύπτει το οργανωμένο έγκλημα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, ακτιβιστές και εκκλησιαστικοί λειτουργοί στις φτωχές γειτονιές του Μπουένος Άιρες προειδοποιούν για την επέκταση των εγκληματικών οργανώσεων σε ευάλωτες περιοχές της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Λένε ότι αυτές οι ομάδες εκμεταλλεύονται την αυξανόμενη φτώχεια καθώς και τις περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες υπό τον ακροδεξιό πρόεδρο Χαβιέρ Μιλέι, για να στρατολογούν νέους που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα.

«Βλέπουμε ότι μεγάλες περιοχές έχουν αφεθεί στο έλεος μικρών και μεγάλων μαφιών ναρκωτικών, οι οποίες διείσδυσαν και κατέληξαν να κυριαρχούν στη ζωή και τη συνείδηση του λαού μας, ειδικά των παιδιών και των νέων, δημιουργώντας μια πραγματική κουλτούρα παραβατικότητας και εγκληματικότητας», ανέφερε σε δελτίο τύπου η καθολική επισκοπή του Σαν Χούστο, όπου ζούσαν οι γυναίκες.

Ανέφερε ότι «όταν το κράτος απουσιάζει», επιτρέπει σε μια «κουλτούρα καταστροφής και θανάτου να αναπτυχθεί και να προχωρήσει ανεξέλεγκτα».

Ακτιβιστές σε ένα συσσίτιο κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκαν οι γυναίκες δήλωσαν ότι είχαν παρατηρήσει την επέκταση των ομάδων διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Ανέφεραν ότι, λόγω των περικοπών στη δημόσια χρηματοδότηση, αγωνίζονται να προσφέρουν στους νέους της περιοχής ένα ασφαλές περιβάλλον, μακριά από τις τοπικές συμμορίες ναρκωτικών.

«Χωρίς πόρους, είναι πολύ δύσκολο να ανταγωνιστούμε αυτό που προσφέρουν οι ναρκομανείς», δήλωσε ένας ακτιβιστής, ο οποίος ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος για λόγους ασφαλείας.