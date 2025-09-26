Ο Τζολάκης και τα… χρυσά γάντια: Ανάμεσα στους ακριβότερους γκολκίπερ εκτός των μεγάλων πρωταθλημάτων
Ο Κωνσταντής Τζολάκης βρίσκεται στη λίστα με τους 5 ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία άνοδό του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
Συνεχίζει και φέτος τις υψηλές του… πτήσεις ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τον Έλληνα κίπερ να έχει ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με την Εθνική Ελλάδος, έχοντας ήδη παίξει αγωνιστεί έξι φορές με το σύλλογό του, αλλά και με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
Ο 22χρονος τερματοφύλακας, με τις εμφανίσεις του έχει εκτοξεύσει και τη χρηματιστηριακή του αξία και πλέον είναι στην πρώτη δεκάδα ανάμεσα στους πιο ακριβούς τερματοφύλακες, εκτός των κορυφαίων πέντε ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το CIES (Ποδοσφαιρικό Παρατηρητήριο του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ), ο Τζολάκης με χρηματιστηριακή αξία στα 13,1 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στην έκτη θέση της σχετικής λίστας, με τον Τρουμπίν στην κορυφή (Μπενφίκα, 46,6 εκατ.). Από’ κει και πέρα, ο Οβούσου-Οντούρου είναι δεύτερος με 21,8 εκατ. (Άλκμααρ), τρίτος είναι ο Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο (20,5 εκατ.), τέταρτος ο Κόβαρ (Αϊντχόφεν) με 16,9 και την κορυφαία πεντάδα «κλείνει» ο Αγκάτσεφ της Κράσνονταρ (14,5).
Η λίστα του CIES – Έκτος ο Τζολάκης
Top estimated transfer values, non big-5⃣ goalkeepers
🥇 #AnatoliyTrubin 🇺🇦 €46.6m #Transfermarkt €28m
🥈 #OwusuOduro 🇳🇱 €21.8m TM €6m
🥉 #DiogoCosta 🇵🇹 €20.5m TM €40m
Top valued players per club in 6⃣6⃣ leagues 🌏 👉 https://t.co/7gBSrAr326 pic.twitter.com/BMH825FYIy
— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 26, 2025
Να σημειωθεί πως σε 4 ματς πρωταθλήματος τη σεζόν που διανύουμε, ο Τζολάκης έχει διατηρήσει 3 φορές απαραβίαστη την εστία του Ολυμπιακού και συνολικά 4 σε 6 αγώνες, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δεχθεί μόλις δύο τέρματα συνολικά.
