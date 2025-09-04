Τα σίγουρα χέρια του Τζολάκη και η κουβέντα για τα γκολπόστ στο Μάντσεστερ

Οι παλιοί έλεγαν πως αν θέλεις να «χτίσεις» μεγάλη ομάδα ξεκίνα απ’ τον καλό τερματοφύλακα και η συγκεκριμένη ατάκα απέκτησε έννοια «αξιώματος» στο ποδόσφαιρο.

Όσα χρόνια κι αν περάσουν ένα παραμένει σίγουρο. Ομάδα που έχει καλό τερματοφύλακα, είναι σε θέση να πάει μπροστά κι αυτό έχει αποδειχθεί σε αμέτρητες περιπτώσεις.

Θυμηθείτε απλά την κατάκτηση του περσινού Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν και εστιάστε στον κομβικό ρόλο που είχε ο Τζίτζι Ντοναρούμα.

Θα έπαιρνε η Παρί τον τίτλο με άλλον τερματοφύλακα στα γκολπόστ; Δύσκολο να πει κάποιος ναι με σιγουριά.

Έχει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος στην κουβέντα που έχει ξεκινήσει στην Ευρώπη από την αρχή του καλοκαιριού, για την θέση του τερματοφύλακα, σε πολλές ευρωπαϊκές ομάδες.

Κι επίσης αξίζει μια ιδιαίτερη αναφορά στον Ολυμπιακό και τον Κωνσταντίνο Τζολάκη, καθώς ο διεθνής πορτιέρε της ομάδας του λιμανιού είναι ένα μεγάλο «όπλο» και για την πιο απαιτητική σεζόν των τελευταίων χρόνων.

Στην Αγγλία και πιο συγκεκριμένα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ γίνεται ο… κακός χαμός με την απόφαση του συλλόγου να πάρει (στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου) τον 23χρονο Λάμενς από την βελγική Αντβέρπ.

Τα σχόλια των οπαδών του αγγλικού συλλόγου για την επιλογή της διοίκησης της Γιουνάιτεντ είναι ενδεικτικά του προβληματισμού που υπάρχει στο Ολντ Τράφορντ, καθώς υπήρξαν ανησυχίες ακόμα και για… υποβιβασμό.

Στην Μάντσεστερ Σίτι έγινε σίριαλ το θέμα απόκτησης γκολκίπερ κι όταν ο Γκουαρντιόλα κατάλαβε πως η κατάσταση είχε φτάσει σε δύσκολα «μονοπάτια», ζήτησε από την διοίκηση της ομάδας του, να πάρει τον Ντοναρούμα από την Παρί.

Κι έτσι ακριβώς έγινε, καθώς υπήρξαν έντονες πιέσεις και από πολλούς οπαδούς του συλλόγου, με αμέτρητα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως και οι δύο αγγλικές ομάδες άργησαν πολύ για να κάνουν τις τελικές τους επιλογές και ασκήθηκε σκληρή κριτική και για το χρονοδιάγραμμα που ακολούθησαν.

Η αναφορά στις δύο μεγάλες αγγλικές ομάδες και τα όσα έγιναν στο θέμα απόκτησης γκολκίπερ, φανερώνουν πόσο μεγάλη υπόθεση είναι για τον Ολυμπιακό, η παρουσία του Τζολάκη στην ερυθρόλευκη εστία.

Ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει θέση στο top 10 της Ευρώπης και αναμένεται να έχει καθοριστικό ρόλο στην και στην φετινή σεζόν των «ερυθρόλευκων», καθώς ο Τζολάκης είναι ένα από τα μεγάλα «όπλα» των πρωταθλητών Ελλάδος.

Όταν λοιπόν «χτίζεις» την ομάδα από τα γκολπόστ, τότε έχεις κάνει το πρώτο (και πολύ σημαντικό βήμα) για την επιτυχία και ο Ολυμπιακός έχει το… κεφάλι του ήσυχο με τον Τζολάκη να υπερασπίζεται την εστία του.