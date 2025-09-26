Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία

Η Θεσσαλία μπαίνει σε φάση ανασυγκρότησης μετά τις καταστροφές της κακοκαιρίας «Daniel», με την κυβέρνηση να ενεργοποιεί νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας. Περισσότεροι από 2.100 άνεργοι θα τοποθετηθούν για οκτώ μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στους Δήμους και την Περιφέρεια. Η δράση δίνει προτεραιότητα σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και άτομα με χαμηλά προσόντα. Παράλληλα, προβλέπεται να συμβάλει στην αποκατάσταση υποδομών και στην υποστήριξη δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Ειδικότερα, πρόσκληση για ένταξη στο ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» εξέδωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Η πράξη αφορά το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Απασχόλησης Ανέργων μέσω Κοινωφελούς Εργασίας στους Δήμους και την Περιφέρεια Θεσσαλίας», με συνολική δημόσια δαπάνη ύψους 19,2 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα προβλέπει την απασχόληση 2.182 ανέργων, εγγεγραμμένων στα μητρώα της ΔΥΠΑ, με έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως μακροχρόνια άνεργοι, γυναίκες και άτομα με χαμηλά προσόντα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν για οκτώ μήνες σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Στόχος της δράσης είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για πληθυσμιακές ομάδες που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Daniel». Παράλληλα, αποσκοπεί στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων, προκειμένου να ενισχυθεί η μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας.

Σε ποιες θέσεις

Οι θέσεις απασχόλησης καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως: