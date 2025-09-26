newspaper
26.09.2025 | 08:54
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:22

Χανιά: Πώς συνέβη η τραγωδία με το 4χρονο αγοράκι που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στην Κίσσαμο

Το μικρό αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο στα Χανιά - Έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι γιατροί δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή

Σύνταξη
«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

«Δεν θα κάνω τίποτα»: Τι θα αλλάξει αν σήμερα κάνεις μια παύση;

Spotlight

Στο πένθος έχουν βυθιστεί στα Χανιά, μετά την τραγική είδηση ότι ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

Οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης, αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλλι Κισσάμου, σοκάρουν καθώς το αυτοκίνητο ανήκε στην οικογένειά του και ο τραγικός πατέρας ήταν μπροστά στον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού του, το οποίο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, κινήθηκε προς τα εμπρός – άγνωστο πώς. Το σημείο ήταν κατηφορικό και προτού προλάβει ο πατέρας του παιδιού να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον τετράχρονο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του 4χρονου αγοριού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Στο νοσοκομείο το μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρότι οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν, δεν τα κατάφεραν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Τράπεζες
Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Τράπεζες: Πολλαπλά ρίσκα την ερχόμενη τριετία

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ψήφος εμπιστοσύνης» με ρεκόρ προσφορών στο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Δημόσια Εκπαίδευση 26.09.25

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΕΛ.ΑΣ: Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί – Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»
Η βασική προϋπόθεση 26.09.25

Προσλαμβάνονται 100 Ρομά ειδικοί φρουροί - Ο ρόλος τους ως «μυστικοί αστυνομικοί»

Πώς σχεδιάζονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι ειδικές προσλήψεις για τον έλεγχο της παραβατικότητας σε καταυλισμούς των δυτικών προαστίων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας - Ποιο προσόν είναι απαραίτητο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Πατέρας και γιος πίσω από την αιματηρή επίθεση στα δύο αδέρφια – Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή τους

Όλα δείχνουν ότι πίσω από το επεισόδιο βρίσκονται κτηματικές διαφορές μεταξύ των δύο οικογενειών - Σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών

Σύνταξη
Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
Ελλάδα 25.09.25

Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»

Νεκρές φάλαινες εντοπίστηκαν από το πρωί σε παραλίες της νότιας Κρήτης - Πραγματοποιούνται νεκροψίες/νεκροτομές/δειγματοληψίες για να εξιχνιαστούν οι αιτίες θανάτου

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου – Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 25.09.25

Διαψεύδει τον Μπαμπασίδη για το «ντουλάπι 12» η Τυχεροπούλου - Τι λέει για τις ιεραρχικές προσφυγές

Δεύτερη ημέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την κατάθεση του Κυριάκου Μπαμπασίδη να προκαλεί την αντίδραση της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Σύνταξη
Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του
Ελλάδα 25.09.25

Στο μικροσκόπιο και γνωστός δικηγόρος για τη μαφία της Κρήτης – Έκαναν έφοδο στο γραφείο του

Οι Αρχές έκαναν έφοδο σε δικηγορικό γραφείο προχωρώντας στην κατάσχεση εγγράφων και ψηφιακών αρχείων σχετικά με την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης και της υφαρπαγής εκκλησιαστικής περιουσίας.

Σύνταξη
«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη
Ελλάδα 25.09.25

«Εξέφρασα την οργή μου για το έγκλημα στα Τέμπη» – Τι υποστηρίζει ο 28χρονος για τα μηνύματα στον Π. Μαρινάκη

Ο νεαρός από τη Ρόδο είχε στείλει υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω Instagram στον κυβερνητικό εκπρόσωπο στις 28 Φεβρουαρίου, ημέρα των μεγάλων συλλαλητηρίων για τα Τέμπη - Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία

Σύνταξη
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Παρατείνεται για το 2026 η καθολική εφαρμογή του – Οι εξαιρέσεις
Τα πρόστιμα 26.09.25

Παρατείνεται για του χρόνου η καθολική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής - Οι εξαιρέσεις

Η δεύτερη φάση για το ψηφιακό δελτίο αποστολής προβλέπει την υποχρεωτική ένταξη όλων των επιχειρήσεων στο μέτρο και την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διαδικασίας

Σύνταξη
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη
Πολιτική 26.09.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον Μυλωνάκη

«Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή», τονίζει, στην ανακοίνωση της, η Χαριλάου Τρικούπ

Σύνταξη
Μητρόπολη Πειραιώς: Διοργανώνει μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο
Παρασκευή στις 20:00 26.09.25

Μουσική βραδιά προσφοράς και αλληλεγγύης στο Βεάκειο Θέατρο διοργανώνει η Μητρόπολη Πειραιώς

Η φιλανθρωπική συναυλία γίνεται σήμερα στις 20:00 - «Είμαι χαρούμενος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, γνωστή για το έργο της η Μητρόπολη Πειραιώς», δήλωσε ο δημοφιλής καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρρης

Σύνταξη
Σαρκοζί: Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας – Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη
Θα ασκήσει έφεση 26.09.25

Πώς έφτασε να καταδικαστεί ο Σαρκοζί, οι σχέσεις με τον Καντάφι - Το έγγραφο «φωτιά» που δεν λήφθηκε υπόψη

Η φυλάκιση του Νικολάς Σαρκοζί πρέπει να ξεκινήσει εντός τεσσάρων μηνών το πολύ - Πώς αντέδρασε στην είδηση της ποινής η γαλλική πολιτική σκηνή

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Αυτός είναι ο νέος κανονισμός της UEFA για τους τραυματισμούς που βοηθά τις ομάδες

Η UEFA δίνει, με νέο κανονισμό, τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίκτη στην ευρωπαϊκή λίστα τους μετά από σοβαρους τραυματισμούς και η Λίβερπουλ θα γίνει η πρώτη που θα τον αξιοποιήσει.

Σύνταξη
Ουκρανία: Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο – Καμπανάκι από ΟΗΕ
Κόσμος 26.09.25

Eκρηξη drone κοντά σε πυρηνικό εργοστάσιο της Ουκρανίας - Καμπανάκι από ΟΗΕ

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε και εξερράγη σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από την περίμετρο του πυρηνικού σταθμού, στην περιφέρεια Μικολάιβ, στη νοτιοδυτική Ουκρανία

Σύνταξη
Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Ασπίδα για τη δημόσια υγεία το έργο της ΕΝΔΙΑΛΕ

Στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής Υγείας, η ενημέρωση και η πρόληψη έρχονται να μας θυμίσουν ότι καθαρό περιβάλλον σημαίνει λιγότεροι κίνδυνοι για την υγεία όλων μας.

Σύνταξη
Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»
Αναδρομή 26.09.25

Κώστας Τουρνάς στο in: «Άλλοι έκαναν τα λεφτά τους οικόπεδα· εγώ τα έριξα στη μουσική»

Εν όψει του Αγοραφοβικού Φεστιβάλ, το in φιλοξενεί μια διαφορετική συζήτηση με τον γνωστό τραγουδοποιό για τον πειραματισμό, τη δημιουργική διαδικασία του και τον ρόλο των τραγουδιών στη ζωή μας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση
Στρατηγική αποτυχία 26.09.25

Το φιάσκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη σύμπτωμα μιας διακυβέρνησης σε κρίση

Η παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεφαλαίωσε ευρύτερα προβλήματα σε σχέση τον τρόπο που διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 26.09.25

«Όχι ο Δημήτρης δεν έκανε λάθος» – Και άλλοι γαλάζιοι βουλευτές υπέρ του αιτήματος Ρούτσι

Σύμφωνα με πληροφορίες του in τουλάχιστον δέκα βουλευτές μιλούν για στρατηγικό λάθος με πολιτικές αλλά και ηθικές προεκτάσεις, στηρίζοντας απόλυτα την θέση που διατύπωσε χθες ο βουλευτής Δημήτρης Καλογερόπουλος στο θέμα της αιτήματος του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του παιδιού του

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
