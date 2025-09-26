Στο πένθος έχουν βυθιστεί στα Χανιά, μετά την τραγική είδηση ότι ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Ο πατέρας του παιδιού συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα

Οι λεπτομέρειες της θανατηφόρας παράσυρσης, αργά το απόγευμα της Πέμπτης στο Καστέλλι Κισσάμου, σοκάρουν καθώς το αυτοκίνητο ανήκε στην οικογένειά του και ο τραγικός πατέρας ήταν μπροστά στον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού του, το οποίο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Δεν πρόλαβε να αντιδράσει ο πατέρας

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, η τραγωδία συνέβη όταν το αυτοκίνητο της οικογένειας που βρισκόταν σταθμευμένο σε εξωτερικό χώρο, κινήθηκε προς τα εμπρός – άγνωστο πώς. Το σημείο ήταν κατηφορικό και προτού προλάβει ο πατέρας του παιδιού να αντιδράσει, το όχημα παρέσυρε τον τετράχρονο με αποτέλεσμα το παιδί να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι τραγικοί γονείς πήραν αμέσως το παιδί και το μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου. Εκεί κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του 4χρονου αγοριού στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων λόγω των σοβαρών κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Στο νοσοκομείο το μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρότι οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν, δεν τα κατάφεραν.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της θανατηφόρας παράσυρσης, ενώ ο πατέρας του τετράχρονου συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.