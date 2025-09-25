Νέα τραγωδία με νεκρό παιδί στην άσφαλτο – ΙΧ παρέσυρε 4χρονο στην Κίσσαμο

Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση ενός τετράχρονου παιδιού από ΙΧ αυτοκίνητο στην Κίσσαμο Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης.

Το άτυχο παιδάκι παρασύρθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν αρκετά σοβαρή καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όμως έκαναν τα πάντα για το κρατήσουν στη ζωή.

Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.