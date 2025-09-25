Νέα τραγωδία με νεκρό παιδί στην άσφαλτο – ΙΧ παρέσυρε 4χρονο στην Κίσσαμο
Ένα τετράχρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά μετά από τροχαίο, χάνοντας στη συνέχεια τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.
- Μαρίσσα Λαιμού: Κύκλος καταθέσεων στο νοσοκομείο για τον θάνατό της – Καταγγελία για παρόμοιο περιστατικό
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- «Αναγνωρίζει η Ελλάδα το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο;» – Ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις κυβερνητικές αναφορές
Τραγική κατάληξη είχε η παράσυρση ενός τετράχρονου παιδιού από ΙΧ αυτοκίνητο στην Κίσσαμο Χανίων το απόγευμα της Πέμπτης.
Το άτυχο παιδάκι παρασύρθηκε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες από το όχημα και μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όμως κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
Οι γιατροί ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν αρκετά σοβαρή καθώς έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, όμως έκαναν τα πάντα για το κρατήσουν στη ζωή.
Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.
- Λευκός Οίκος: Συμφωνία συνήψαν Τουρκία και ΗΠΑ για συνεργασία στην πυρηνική τεχνολογία
- Κρήτη: Ανησυχία από μαζικό εκβρασμό νεκρών φαλαινοειδών Ζιφιών – Τι αναφέρει ο «Αρίων»
- Παναθηναϊκός: Ασυνεννοησία στην άμυνα, σε 1-3 μειώνει η Γιουνγκ Μπόις (vids)
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα «γαλάζια καρφιά» για τον «πράσινο Χνάρη» – Η απάντηση του βουλευτή Ρεθύμνης
- «Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
- Καβάλα: Συγκλονισμένοι οι συγγενείς της 57χρονης υπαλλήλου καθαριότητας που πέθανε ξαφνικά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις