Βλάβη σε πυροσβεστικό αεροσκάφος Air Tractor – Ακινητοποιήθηκε στη λίμνη Πηνειού

Μέσα στην λίμνη του Πηνειού στην βόρεια Ηλεία, ακινητοποιήθηκε ένα αεροσκάφος Air Tractor που χρησιμοποιείται για την αεροπυρόσβεση και εδρεύει στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr το αεροσκάφος επιχειρούσε στην πυρκαγιά της Πάτρας όταν παρουσίασε μηχανική βλάβη κατά την υδροληψία.

Το αεροσκάφος ακινητοποιημένο

Το αεροσκάφος έχει ακινητοποιηθεί στην περιοχή της λίμνης κοντά στον Αγ. Ηλία του δήμου Ήλιδας και ρυμουλκήθηκε κοντά στην ακτή για να εξεταστεί από τους μηχανικούς, προκειμένου να προσπαθήσουν να επισκευάσουν την βλάβη.

Ο πιλότος – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – είναι καλά στην υγεία του.