Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη

Κρήτη: Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω ασθένειας επιβάτη
Ο πιλότος, που εκτελούσε δρομολόγιο Αίγυπτος - Μάντσεστερ και βρισκόταν πάνω από την Κρήτη, επικοινώνησε αμέσως με τον πύργο ελέγχου που του έδωσε το πράσινο φως να προσγειωθεί
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου στην Κρήτη πραγματοποίησε σήμερα, Παρασκευή, ένα αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο Αίγυπτος – Μάντσεστερ.
Οι διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον Βρετανό επιβάτη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο
Λίγο νωρίτερα και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στον εναέριο χώρο της Κρήτης, είχε προκληθεί μεγάλη αναστάτωση εξαιτίας ασθένειας ενός επιβάτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα όταν ένας Βρετανός επιβάτης που ταξίδευε μαζί με την σύζυγό του, ένιωσε ξαφνικά έντονη αδιαθεσία.
Κρήτη: Στη ΜΕΘ ο Βρετανός επιβάτης
Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο πιλότος, ο οποίος με τη σειρά του – αντιλαμβανόμενος ότι ο Βρετανός είχε ανάγκη επείγουσας φροντίδας – ζήτησε από τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ηρακλείου να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση εξηγώντας τον λόγο.
Άμεσα του δόθηκε το πράσινο φως, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έσπευσε στο αεροδρόμιο.
Μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε, οι διασώστες παρέλαβαν τον Βρετανό επιβάτη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο όπου και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη.
