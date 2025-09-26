Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός
Μετ' εμποδίων η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας
Αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς δρόμους του λεκανοπεδίου το πρωί της Παρασκευής. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό.
Πιο συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 15′-20′ στην έξοδο για Λαμία, 20′-25′ από κόμβο Φυλής έως Κόμβο Κηφισίας, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία και στο τμήμα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,
20΄-25΄ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/yZkAo9jhO5
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 26, 2025
Στον Κηφισό η κίνηση βρίσκεται στο «κόκκινο» από την Ιερά Οδό έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
