Η Μαρία Μπράνιας Μορέρα, είχε ένα τελευταίο αίτημα πριν πεθάνει. «Παρακαλώ μελετήστε με», είπε στον Δρ. Μανέλ Εστέλερ, πρόεδρο γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης.

Η Μαρία ήταν μια Αμερικανο-Καταλανή υπεραιωνόβια που, μέχρι το θάνατό της το 2024, σε ηλικία 117 ετών, ήταν το γηραιότερο επαληθευμένο άτομο στον κόσμο.

Μια ανάλυση των γονιδίων και του τρόπου ζωής της Μαρίας Μπράνιας Μορέρα έριξε φως στους παράγοντες που μπορεί να συνέβαλαν στην εξαιρετική μακροζωία της.

Η έρευνα, με επικεφαλής τον Μανέλ Εστέλερ του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, δημοσιεύτηκε στο Cell Reports Medicine και επιλέχθηκε από το Nature.

Η Μαρία και ο υγιεινός τρόπος ζωής

Η απάντηση εν μέρει, σύμφωνα με μια δημοσίευση την Τετάρτη στο περιοδικό Cell Reports Medicine, είναι ότι φρόντιζε τον εαυτό της.

Ακολουθούσε μεσογειακή διατροφή, δεν κάπνιζε ούτε έπινε και περπατούσε μία ώρα την ημέρα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν αυτό έγινε πολύ δύσκολο.

Έτσι κέρδισε το γενετικό λαχείο με παραλλαγές που, σύμφωνα με τους ερευνητές, θα μπορούσαν να προβλέψουν τη μακροζωία.

Αυτές οι γενετικές παραλλαγές έχουν αναφερθεί ότι προστατεύουν από κοινούς παράγοντες κινδύνου όπως τα υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, η άνοια, οι καρδιακές παθήσεις και ο καρκίνος.

«Είχε κύτταρα που φαινόντουσαν νεότερα από την ηλικία της», είπε ο Δρ. Εστέλερ.

Τα μικρόβια που ζούσαν μέσα και πάνω στο σώμα της, ή το μικροβίωμά της, σχετίζονται με χαμηλά επίπεδα φλεγμονής, πρόσθεσε. Το μικροβίωμά της είχε αφθονία ενός είδους ευεργετικού βακτηρίου, του Bifidobacterium, του οποίου η ανάπτυξη μπορεί να ενισχυθεί από βακτήρια στο γιαούρτι. Η γυναίκα έτρωγε τρία γιαούρτια την ημέρα.

«Τα υψηλά επίπεδα φλεγμονής σχετίζονται με την προχωρημένη γήρανση», δήλωσε ο Δρ. Εστέλερ.

Καλά γονίδια και μικροβιώματα δεν αρκούν

Η Ιμακουλάτα Ντε Βίβο, μοριακή γενετίστρια στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, δήλωσε ότι οι εξηγήσεις των ερευνητών για τη μακροζωία της γυναίκας ήταν «επιστημονικά λογικές».

Ωστόσο, προειδοποίησε, «είναι πάντα σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί κατά την ερμηνεία αποτελεσμάτων από μεμονωμένες περιπτώσεις, σε αντίθεση με μεγάλες, καλά ελεγχόμενες πληθυσμιακές μελέτες».

Ενώ η γενετική και οι μεταβολικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τις πιθανότητες υπέρ ή κατά της νόσου, «η αιτιώδης συνάφεια της νόσου είναι γενικά θέμα πιθανοτήτων και όχι απόλυτων», δήλωσε η Δρ. Ντε Βίβο.

Με άλλα λόγια, τα καλά γονίδια και τα μικροβιώματα δεν θα σας κρατήσουν ζωντανούς από μόνα τους.

Άλλοι παράγοντες

Η Δρ. Μαίρη Αρμάνιος, ογκολόγος και γενετιστής στην Ιατρική Σχολή Johns Hopkins, ήταν λιγότερο πεπεισμένη. Αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς ότι ορισμένες γενετικές παραλλαγές μπορούν να προβλέψουν τη μακροζωία.

«Η γενετική της μακροζωίας είναι γνωστά περίπλοκη», είπε. Όταν οι ερευνητές αναζήτησαν παραλλαγές που συνδέονται με τη μακροζωία, συνέκριναν τα γονίδια των νεότερων ανθρώπων με εκείνα των εκατονταετών. Αλλά, είπε, οι ερευνητές δεν γνωρίζουν αν αυτοί οι νεότεροι άνθρωποι θα ζήσουν μέχρι τα 100.

«Αυτό που θέλετε είναι ένα γενετικό προφίλ που θα προβλέπει», είπε. Και αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί.

Η Δρ. Αρμάνιος προειδοποίησε ότι η γενετική και ένα καλό μικροβίωμα δεν είναι καν κοντά στην όλη ιστορία του γιατί ορισμένοι άνθρωποι ζουν τόσο πολύ.

Σημείωσε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο προσδόκιμο ζωής που συνδέονται με την εκπαίδευση και τα επίπεδα εισοδήματος. Στη Βαλτιμόρη, είπε, αυτό ισοδυναμεί με μια διαφορά 20 ετών μεταξύ των ανθρώπων στο κέντρο της πόλης και εκείνων στα προάστια.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν προφανώς κακές γενετικές αιτίες που περιορίζουν τη διάρκεια ζωής», είπε. «Αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι οι καλές γενετικές αιτίες επαρκούν για να ξεπεραστούν οι κοινωνικοοικονομικοί περιορισμοί».

Ποια ήταν η Μαρία Μπράνιας

Η Μαρία Μπράνιας, για κάποιο λόγο, φαινόταν εξαιρετικά ανθεκτική.

Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 1907. Οι γονείς της ήταν από την Ισπανία, αλλά είχαν έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες για εργασία. Όταν η Μπράνιας ήταν 8 ετών, ο πατέρας της πέθανε και αυτή και η μητέρα της μετακόμισαν πίσω στην Ισπανία.

Παντρεύτηκε και απέκτησε έναν γιο — ο οποίος πέθανε σε ηλικία 52 ετών — και δύο κόρες, οι οποίες είναι τώρα 92 και 94 ετών.

Μέλη της ευρύτερης οικογένειάς της πέθαναν από κοινές αιτίες – νόσο Αλτσχάιμερ, ατύχημα, καρκίνο, φυματίωση, νεφρική ανεπάρκεια, καρδιακές παθήσεις. Η Μπράνιας έζησε ασταμάτητα.

Φαινόταν να έχει όλες τις υποθετικές προϋποθέσεις για μια μακρά ζωή. Αν οι γενετικές παραλλαγές έχουν τα προτεινόμενα αποτελέσματα, ήταν προετοιμασμένη για να αποφύγει τις χρόνιες ασθένειες. Και ο τρόπος ζωής της φαινόταν ιδανικός.

Είχε έναν στενό κύκλο συγγενών και φίλων, είπε ο Δρ. Εστέλερ, προσθέτοντας ότι καθώς οι φίλοι της πέθαιναν, εκείνη δημιουργούσε καινούργιους. Αυτή και η οικογένειά της ζούσαν στην ίδια πόλη.

Έζησε ανεξάρτητα μέχρι το 2001, όταν η δυσκολία στο περπάτημα την οδήγησε να εισαχθεί σε γηροκομείο. Έπαιζε πιάνο μέχρι πριν από περίπου πέντε χρόνια.

«Έζησε μια υγιή ζωή», είπε ο Δρ. Εστέλερ.