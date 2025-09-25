Παναθηναϊκός: Ασυνεννοησία στην άμυνα, σε 1-3 μειώνει η Γιουνγκ Μπόις (vids)
Απίστευτη ολιγωρία ανάμεσα σε Λαφόντ και Ρενάτο με τη Γιουνγκ Μπόις να μειώνει σε 1-3. Σκόρερ ο Γιάνκο.
Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εκρηκτικά το ματς και μέσα σε ένα 20λεπτο προηγήθηκε με 3-0 στην Ελβετία επί της Γιουνγκ Μπόις με δύο γκολ του Ζαρουρί και ένα του Σβιντέρσκι.
Οι Ελβετοί μείωσαν σε 3-1 στο 25ο λεπ΄το της συνάντησης με γκολ του Γιάνκο, μετά από λανθασμένη εκτίμηση του Ρενάτο και άστοχη έξοδο του Λαφόντ, καθώς βγήκε μακριά από την εστία του χωρίς κανέναν λόγο.
Δείτε το γκολ της Γιουνγκ Μπόις για το 1-3
Θυμηθείτε και το τρίτο γκολ του Παναθηναϊκού για το 0-3
Το 0-2
Το 0-1
