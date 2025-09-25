Παναθηναϊκός: Ασυνεννοησία στην άμυνα, σε 1-3 μειώνει η Γιουνγκ Μπόις (vids)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εκρηκτικά το ματς και μέσα σε ένα 20λεπτο προηγήθηκε με 3-0 στην Ελβετία επί της Γιουνγκ Μπόις με δύο γκολ του Ζαρουρί και ένα του Σβιντέρσκι.

Οι Ελβετοί μείωσαν σε 3-1 στο 25ο λεπ΄το της συνάντησης με γκολ του Γιάνκο, μετά από λανθασμένη εκτίμηση του Ρενάτο και άστοχη έξοδο του Λαφόντ, καθώς βγήκε μακριά από την εστία του χωρίς κανέναν λόγο.

