Καζάνι που βράζει η διαιτησία στην Ιταλία
Πολλά και σημαντικά λάθη στην Serie A ενώ δεν λείπουν οι τιμωρίες και οι υποβιβασμοί διαιτητών. Τα ιταλικά ΜΜΕ ασκούν σκληρή κριτική
- «Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
- Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα – Νεκρός μαθητής που παρασύρθηκε από όχημα γυρνώντας από το σχολείο
- Το ξέσπασμα της Κάρλα Μπρούνι μετά την καταδίκη του Σαρκοζί – Δείτε το βίντεο
- Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
Χαμός γίνεται με τη διαιτησία στην Ιταλία. Η κατάσταση στην Serie A μπορεί να παρομοιαστεί με καζάνι που βράζει, με τα ιταλικά ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική και με την ομοσπονδία των διαιτητών να τιμωρεί διαιτητές μέχρι και με υποβιβασμούς. Κάποια λάθη αποδίδονται και σε κόντρες στο εσωτερικό της διαιτησίας αλλά και στην απειρία κάποιων διαιτητών.
Όλα αυτά, ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή. Εχουν περάσει μόλις τέσσερις αγωνιστικές, όμως τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Μύλος!
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του μέσου της Μίλαν, Κρίστοφερ Νκουνκού, ο οποίος ανατράπηκε στην περιοχή της Μπολόνια, αλλά δεν πήρε το πέναλτι. Η περίπτωση προκάλεσε την παρέμβαση της Ενωσης Διαιτητών Ιταλίας η οποία αναγνώρισε ότι υπήρξε διαιτητικό «έγκλημα» σε βάρος της ροσονερι και οι δυο ρέφερι (διαιτητής και VAR) μπήκαν στο «ψυγείο».
Νέος χαμός έγινε στο ματς της Γιουβέντους με την Βερόνα. Σα να μην έφτανε το ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Γιούβε, δεν αποβλήθηκε και παίκτης της! Νέο σκάνδαλο στη διαιτησία!
Νέα παρέμβαση από την Ενωση Διαιτητών η οποία χρειάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρει ότι ο διαιτητής τιμωρήθηκε με προσωρινό υποβιβασμό στη Serie B για μερικές εβδομάδες.
«Μετά από μόλις τέσσερις αγωνιστικές, η κατάσταση της διαιτησίας έχει ήδη γίνει εκρηκτική», έγραψε η Il Giornale, η οποία αποκάλυψε: «Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκε μια διασαφηνιστική συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, και του εκπροσώπου των διεθνών διαιτητών, Μάρκο Γκίντα, σχετικά με την αποζημίωση εξόδων και άλλες καθυστερήσεις στις εσωτερικές διαδικασίες. Σκοπός ήταν να κατευναστεί η υπερβολική απειλή απεργίας και να δοθούν προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη εσωτερική μεταρρύθμιση που σχεδιάζει να εγκρίνει η ομοσπονδία».
Αποφασίστηκαν και αλλαγές, όπως η δημιουργία μιας αυτόνομης δομής στη διαιτησία με συμμετοχή της Ομοσπονδίας και της AIA (η τελευταία θα αποκομίζει έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της καινοτόμου RefCam). Αυτό θα αφαιρέσει τη σημαντική επιρροή της Ένωσης στις προαγωγές διαιτητών και στις αποφάσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση (σ.σ. καρατομήσεις από τον πίνακα). Μια πρόταση είναι οι διαιτητές που μένουν χωρίς ορισμούς δεν θα μένουν χωρίς μισθό ή εργασία. Θα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και εκπαίδευση νέων διαιτητών, λαμβάνοντας μεταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ.
Οσον αφορά στα αίτια της κρίσης στη διαιτησία η Il Giornale γράφει: «Στην ουσία, υπάρχουν δύο αλληλένδετοι παράγοντες: το αποτέλεσμα της εσωτερικής έντασης και μια ανησυχητική σειρά λαθών από διαιτητές και αξιωματούχους VAR χωρίς διάκριση. Για να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πολύπλοκο και πολυεπίπεδο ζήτημα, το καλύτερο είναι να ξεκινήσει από την εσωτερική ένταση εντός της κατηγορίας».
- Παναθηναϊκός: Με αρκετές αλλαγές η 11άδα κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις (vid)
- Όταν ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας Ουσμάν Ντεμπελέ είχε γίνει viral με απάντησή του (vid)
- Καζάνι που βράζει η διαιτησία στην Ιταλία
- Θέμα ωρών το sold out στο Ολυμπιακός – Λεβαδειακός: Έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια
- «Καμπανάκια» του Μπόρις Μπέκερ στον Λαμίν Γιαμάλ
- Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις