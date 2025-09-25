Καζάνι που βράζει η διαιτησία στην Ιταλία

Χαμός γίνεται με τη διαιτησία στην Ιταλία. Η κατάσταση στην Serie A μπορεί να παρομοιαστεί με καζάνι που βράζει, με τα ιταλικά ΜΜΕ να ασκούν σκληρή κριτική και με την ομοσπονδία των διαιτητών να τιμωρεί διαιτητές μέχρι και με υποβιβασμούς. Κάποια λάθη αποδίδονται και σε κόντρες στο εσωτερικό της διαιτησίας αλλά και στην απειρία κάποιων διαιτητών.

Όλα αυτά, ενώ είμαστε ακόμη στην αρχή. Εχουν περάσει μόλις τέσσερις αγωνιστικές, όμως τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο. Μύλος!

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι του μέσου της Μίλαν, Κρίστοφερ Νκουνκού, ο οποίος ανατράπηκε στην περιοχή της Μπολόνια, αλλά δεν πήρε το πέναλτι. Η περίπτωση προκάλεσε την παρέμβαση της Ενωσης Διαιτητών Ιταλίας η οποία αναγνώρισε ότι υπήρξε διαιτητικό «έγκλημα» σε βάρος της ροσονερι και οι δυο ρέφερι (διαιτητής και VAR) μπήκαν στο «ψυγείο».

Νέος χαμός έγινε στο ματς της Γιουβέντους με την Βερόνα. Σα να μην έφτανε το ανύπαρκτο πέναλτι υπέρ της Γιούβε, δεν αποβλήθηκε και παίκτης της! Νέο σκάνδαλο στη διαιτησία!

Νέα παρέμβαση από την Ενωση Διαιτητών η οποία χρειάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση. Σε αυτή αναφέρει ότι ο διαιτητής τιμωρήθηκε με προσωρινό υποβιβασμό στη Serie B για μερικές εβδομάδες.

«Μετά από μόλις τέσσερις αγωνιστικές, η κατάσταση της διαιτησίας έχει ήδη γίνει εκρηκτική», έγραψε η Il Giornale, η οποία αποκάλυψε: «Τις τελευταίες μέρες πραγματοποιήθηκε μια διασαφηνιστική συνάντηση μεταξύ του προέδρου της Ιταλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, και του εκπροσώπου των διεθνών διαιτητών, Μάρκο Γκίντα, σχετικά με την αποζημίωση εξόδων και άλλες καθυστερήσεις στις εσωτερικές διαδικασίες. Σκοπός ήταν να κατευναστεί η υπερβολική απειλή απεργίας και να δοθούν προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με την επικείμενη εσωτερική μεταρρύθμιση που σχεδιάζει να εγκρίνει η ομοσπονδία».

Αποφασίστηκαν και αλλαγές, όπως η δημιουργία μιας αυτόνομης δομής στη διαιτησία με συμμετοχή της Ομοσπονδίας και της AIA (η τελευταία θα αποκομίζει έσοδα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα της καινοτόμου RefCam). Αυτό θα αφαιρέσει τη σημαντική επιρροή της Ένωσης στις προαγωγές διαιτητών και στις αποφάσεις για πρόωρη συνταξιοδότηση (σ.σ. καρατομήσεις από τον πίνακα). Μια πρόταση είναι οι διαιτητές που μένουν χωρίς ορισμούς δεν θα μένουν χωρίς μισθό ή εργασία. Θα αναλαμβάνουν την πρόσληψη και εκπαίδευση νέων διαιτητών, λαμβάνοντας μεταξύ 1.500 και 2.000 ευρώ.

Οσον αφορά στα αίτια της κρίσης στη διαιτησία η Il Giornale γράφει: «Στην ουσία, υπάρχουν δύο αλληλένδετοι παράγοντες: το αποτέλεσμα της εσωτερικής έντασης και μια ανησυχητική σειρά λαθών από διαιτητές και αξιωματούχους VAR χωρίς διάκριση. Για να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πολύπλοκο και πολυεπίπεδο ζήτημα, το καλύτερο είναι να ξεκινήσει από την εσωτερική ένταση εντός της κατηγορίας».