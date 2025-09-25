Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τρομακτικές, περίεργες, αστείες: Αυτές είναι οι 11 πιο συχνές φοβίες μας
Ταχυπαλμίες 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:01

Τρομακτικές, περίεργες, αστείες: Αυτές είναι οι 11 πιο συχνές φοβίες μας

Ταχυκαρδία και τάση λιποθυμίας; Δυστυχώς οι φοβίες είναι κομμάτι της ζωής κάθε ανθρώπου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Spotlight

Οι φοβίες έρχονται με μια έντονη, παράλογη ίσως για πολλούς, αντίδραση για ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ζώο, κατάσταση ή περιβάλλον, που μπορούν να προκαλέσουν ακόμα και σωματικά συμπτώματα, όπως:

  • ταχυκαρδία
  • εφίδρωση
  • ζάλη
  • αίσθημα πνιγμού
  • τάση λιποθυμίας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι ο φόβος τους ίσως σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υπερβολικός, αλλά δεν μπορούν να τον ελέγξουν. Αυτό μάλιστα μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή καταστάσεων, εμπειριών ως και σημαντικό περιορισμό της καθημερινότητας.

Γιατί δημιουργούνται οι φοβίες;

Οι αιτίες των φοβιών είναι συνήθως ένας συνδυασμός εμπειριών και γενετικής προδιάθεσης. Μερικοί πιθανοί λόγοι:

  • Τραυματικά γεγονότα στην παιδική ηλικία
  • Άγχος ή κρίσεις πανικού
  • Γονείς με φοβίες (πρότυπα συμπεριφοράς)
  • Περιβάλλον με υψηλό στρες ή υπερπροστασία

Αυτές θεωρούνται ως οι πιο συχνές φοβίες

  1. Ακροφοβία – Φόβος για τα ύψη

Μπορεί να νιώθετε έντονο άγχος σε μπαλκόνια, σκάλες ή ακόμα και βλέποντας βίντεο με ύψη.

  1. Αραχνοφοβία – Φόβος για τις αράχνες

Από τους πιο συνηθισμένους φόβους. Ακόμα και η εικόνα μιας αράχνης μπορεί να προκαλέσει έντονη δυσφορία, ως και λιποθυμία.

  1. Αγοραφοβία – Φόβος για ανοιχτούς ή πολυσύχναστους χώρους

Συχνά συνδέεται με κρίσεις πανικού. Τα άτομα αποφεύγουν εξόδους, εμπορικά κέντρα ή τα ΜΜΜ.

  1. Κλειστοφοβία – Φόβος για τους κλειστούς χώρους

Ασανσέρ, τούνελ ή γεμάτα δωμάτια μπορεί να προκαλέσουν κρίσεις άγχους.

  1. Αεροφοβία – Φόβος για τα αεροπλάνα

Ακόμη κι αν το αεροπλάνο θεωρείται το ασφαλέστερο μέσο, για πολλούς είναι αδύνατο να ταξιδέψουν.

  1. Κοινωνική φοβία – Φόβος για την έκθεση και την κριτική

Η σκέψη του να μιλήσεις σε κοινό ή να εκφραστείς μπροστά σε άλλους προκαλεί έντονο στρες.

  1. Εμετοφοβία – Φόβος του εμετού

Μπορεί να οδηγήσει σε αποφυγή φαγητών, εστιατορίων ή ακόμα και κοινωνικών συναναστροφών.

  1. Αιματοφοβία – Φόβος για το αίμα ή τις βελόνες

Αφορά κυρίως ιατρικές εξετάσεις ή τραυματισμούς, και συχνά συνοδεύεται από τάση λιποθυμίας.

  1. Φόβος για τα φίδια

Ακόμη και η εικόνα ή η σκέψη ενός φιδιού μπορεί να είναι αρκετή για έντονη αντίδραση.

  1. Κουκλοφοβία – Φόβος για τους κλόουν

Αν και φαίνεται περίεργο, είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο, ειδικά μετά από παιδικές εμπειρίες ή ταινίες τρόμου.

  1. Φόβος του σκοταδιού

Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νιώθουν ανασφάλεια στο σκοτάδι, για τον λόγο αυτό θέλουν να έχουν πάντα ανοιχτό ένα μικρό φωτάκι.

Τι δείχνουν οι έρευνες;

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Anxiety Disorders δείχνει πως το 12-18% του παγκόσμιου πληθυσμού θα βιώσει κάποια μορφή φοβίας σε κάποια φάση της ζωής του. Επίσης:

  • Οι γυναίκες παρουσιάζουν φοβίες διπλάσια πιο συχνά από τους άνδρες.
  • Οι περισσότεροι ξεκινούν να εμφανίζουν φοβίες στην παιδική ή εφηβική ηλικία.
  • Το 60% όσων έχουν μία φοβία, παρουσιάζουν και δεύτερη.

Πώς αντιμετωπίζονται οι φοβίες;

Οι φοβίες μπορούν να θεραπευτούν! Μερικές μέθοδοι:

  • Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)

Σε βοηθά να κατανοήσεις τη σκέψη πίσω από τον φόβο και να αναπτύξεις νέες αντιδράσεις.

  • Έκθεση στο φοβικό ερέθισμα (exposure therapy)

Μικρές, σταδιακές εκθέσεις στον φόβο σου — πάντα με καθοδήγηση ειδικού.

  • Χαλάρωση και αναπνοές

Ασκήσεις όπως βαθιά αναπνοή και διαλογισμός βοηθούν στον έλεγχο των σωματικών συμπτωμάτων.

Οι φοβίες μπορεί να είναι τρομακτικές, αλλά δεν είναι ανίκητες. Με υποστήριξη, γνώση και την κατάλληλη προσέγγιση, μπορείτε να πάρετε ξανά τον έλεγχο της ζωής σας.

Αν νιώθετε ότι κάποια φοβία επηρεάζει την καθημερινότητά σας, μην το αγνοήσετε. Ζητήστε βοήθεια από κάποιον ειδικό— η πρώτη αλλαγή ξεκινά από την αποφασιστικότητά σας.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

ΠΥΡΚΑΛ: Η κατάργηση των «μπόνους» δόμησης ξαναγράφει το σχέδιο για το κυβερνητικό πάρκο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

‘Slowmaxxing’: Η τάση «αντίδοτο» στο burnout

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»
Μπάσκετ 25.09.25

Λιόλιος: «Η θέλησή μας για τον Σπανούλη είναι να συνεχίσει στην Εθνική, αλλά πρέπει να διευθετηθούν κάποια θέματα»

Ο Βαγγέλης Λιόλιος μίλησε για τον Βασίλη Σπανούλη και έκανε σημαντική αποκάλυψη για το μέλλον του στην Εθνική Ελλάδας – Τι είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Σύνταξη
Θρίλερ στη Βοιωτία: «Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» – Μαρτυρία φίλης της 62χρονης
Θρίλερ στη Βοιωτία 25.09.25

«Μου ζήτησε να την πάρω μαζί μου στη Γερμανία» - Τι είπε φίλη της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Φίλη και γειτόνισσά της αποκαλύπτει τι της είπε η 62χρονη προτού μαθευτεί η υπόθεση αλλά και αφού η Αστυνομία ζήτησε να πάει στο σπίτι στη Βοιωτία και να δει την υπέργηρη μητέρα της

Σύνταξη
Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)
Euroleague 25.09.25

Η γαλλική ομοσπονδία κατέβασε την ανάρτηση για τον Ντιλικινά και τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό (pic)

Ο Φρανκ Ντιλικινά φέρεται να είναι κοντά στον Ολυμπιακό, όμως η γαλλική ομοσπονδία προχώρησε σε μία κίνηση που δημιουργεί ερωτηματικά για τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η «Σούπερ Σπάρτη» δεν τα κατάφερε…»
Επίνδυνος παραλληλισμός 25.09.25

Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»

Η επίκληση Αθήνας και Σπάρτης ταυτόχρονα από τον Νετανιάχου όχι μόνο είναι αντιφατική, αλλά αν ληφθεί σοβαρά τότε το Ισραήλ βαδίζει προς διάβρωση κράτους-κοινωνίας και, τελικά, στη στρατιωτική ήττα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν
«Συστημική ρεζέρβα» 25.09.25

Οδηγία ΕΚΤ προς τα νοικοκυριά: Κρατήστε μετρητά στο σπίτι – Tα ψηφιακά συστήματα μπορεί να αποτύχουν

Η μελέτη της ΕΚΤ δεν ορίζει ελάχιστο ποσό σε μετρητά που πρέπει να έχουν τα νοικοκυριά. Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ένα ποσό ανά άτομο σε κάθε σπίτι, για ώρα ανάγκης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»
Χάος 25.09.25

H δημοσιογράφος που αποκάλυψε τις ψεύτικες φάρμες του Spotify: «Σε μια ώρα παράγουν δεκάδες τραγούδια»

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή της στη Βαρκελώνη, η Αμερικανίδα δημοσιογράφος και επίκουρη καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, Liz Pelly, μίλησε στην El País για,το πώς το streaming έσωσε τη βιομηχανία από την πειρατεία, αλλά όχι τους καλλιτέχνες.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πειραιάς: Απεργία στα πλοία μετά τον θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη – Τα ακριβή αίτια αναζητούν οι Αρχές
Εργατικό δυστύχημα 25.09.25

Απεργία στα πλοία μετά τον φριχτό θάνατο 20χρονου ναυτεργάτη - Βίντεο του δυστυχήματος εξετάζουν οι Αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό δυστύχημα στο Blue Star Χίος με θύμα έναν 20χρονο ναυτεργάτη - Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι λόγω απεργίας

Σύνταξη
Απασχόληση: Ένας στους δύο αναζητά άλλη δουλειά – Τα κριτήρια που εξετάζουν οι εργαζόμενοι
Έρευνα 25.09.25

Ένας στους δύο εργαζόμενους αναζητά άλλη δουλειά - Τα κριτήρια που εξετάζει

Η έντονη κινητικότητα στην αναζήτηση νέας εργασίας πέραν της αμοιβής επικεντρώνεται στα ωράρια εργασίας και στην επαγγελματική ανέλιξη - Γυναίκες και νέοι αναζητούν πιο ενεργά δουλειά

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Μαρίσσα Λαιμού: «Παίζουν με τον πόνο μας» – Τι καταγγέλλει η οικογένεια της 30χρονης
«Είναι αμέλεια» 25.09.25

«Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού

Η 30χρονη Μαρίσσα Λαιμού βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της οικογένειας στο Λονδίνο στις 11 Σεπτεμβρίου, βυθίζοντας τους γονείς της, τα δίδυμα αδέρφια της και την ευρύτερη οικογένειά της στο πένθος.

Σύνταξη
Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών
Ιδιωτικοποίηση της υγείας 25.09.25

Σφιχτοί προϋπολογισμοί στα νοσοκομεία παρά την αυξανόμενη ανάγκη των ασθενών

Μισό εκατομμύριο άνθρωποι παραπάνω χρειάστηκαν υπηρεσίες υγείας από το ΕΣΥ το 2024, όμως η έκτακτη επιχορήγηση του υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Κόσμος 25.09.25

Σχέδια μαζικών απολύσεων από τον Λευκό Οίκο στη διάρκεια ενδεχόμενου shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης

Προγράμματα που δεν ωφελούνται από την εισροή χρηματοδοτήσεων θα δεχτούν το πλήγμα διακοπής της λειτουργίας τους”, ανέφερε το ΟΜΒ στο σημείωμά του, το οποίο δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
Μητσοτάκης στη WSJ: Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε με την Τουρκία για τη Chevron
Πολιτική Γραμματεία 25.09.25

Αυτοέπαινοι Μητσοτάκη στη WSJ - To «c'est la vie» για την δυσφορία της Τουρκίας για τη Chevron

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Wall Street Journal, επικεντρώθηκε στη δημιουργία εντυπώσεων εξωραϊζοντας την πραγματικότητα - Μίλησε δε «για εύλογες διαμαρτυρίες από τον κόσμο»

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο