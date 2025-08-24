Κυριακή 24 Αυγούστου 2025
23.08.2025 | 20:50
Τραγωδία στην Λαγκαδά - Έγκυος πέθανε από ανακοπή καρδιάς
Έχει αντίπαλο ο φόβος; Πέντε τρόποι για να τον αντιμετωπίσουμε
24 Αυγούστου 2025 | 08:01

Έχει αντίπαλο ο φόβος; Πέντε τρόποι για να τον αντιμετωπίσουμε

Ο φόβος υπάρχει και δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε. Όμως, υπάρχουν τρόποι για να τον αντιμετωπίσουμε.

Spotlight

Ο φόβος πρόκειται για ένα κοινό συναίσθημα, που όλοι κάποια στιγμή στην ζωή μας έχουμε νιώσει. Στην προσπάθειά μας να το διαχειριστούμε μπορεί να έχουμε προσπαθήσει να γίνουμε “ατρόμητοι”.

Ωστόσο, ο φόβος είναι ένα πολύτιμο συναίσθημα. Είναι επίσης ένα συναίσθημα που χρειαζόμαστε, όταν βρισκόμαστε πραγματικά σε κίνδυνο. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν αντιδρούμε σε πράγματα που είναι δυσάρεστα ή μας προκαλούν δυσφορία σαν να είναι επικίνδυνα.

Επιπλέον, ο φόβος μπορεί να μας κατευθύνει προς μια καλύτερη κατεύθυνση. Αν ο στόχος μας είναι να γίνουμε ατρόμητοι, θα επικεντρωθούμε στο να απαλλαγούμε από τον φόβο… και όταν καταστέλλουμε ή προσπαθούμε να ελέγξουμε ένα συναίσθημα, τότε μπορεί τελικά να το νιώσουμε εντονότερα.

Αντ’ αυτού, ίσως είναι καλύτερο να μάθουμε να λειτουργούμε ενώ νιώθουμε φόβο, μιας και η παρουσία ενός συναισθήματος μπορεί να είναι σε μεγάλο βαθμό εκτός του ελέγχου μας. Ο τρόπος όμως, με τον οποίο αντιδρούμε σε αυτό είναι υπό τον έλεγχό μας.

Ο φόβος… αλλιώς

Μερικές συμβουλές που θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίζετε διαφορετικά τον φόβο, ώστε να λειτουργείτε παράλληλα με αυτόν, αντί να σας κυριεύει, περιλαμβάνουν:

1. Αναρωτηθείτε «είναι δυσφορία ή κίνδυνος;»

Εκτός αν βρίσκεστε πραγματικά σε κίνδυνο, είναι σημαντικό να υπενθυμίζετε στον εαυτό σας ότι «είναι δυσφορία, όχι κίνδυνος», προκειμένου να καταφέρετε σταδιακά να χαλαρώσετε. Η ήπια κίνηση, όπως μερικές διατάσεις χεριών και ποδιών μαζί με βαθιές αναπνοές μπορούν να βοηθήσουν.

2. Προσπαθήστε να αφήσετε το συναίσθημα να υπάρξει

Είναι αλήθεια ότι τα δυσάρεστα συναισθήματα, όπως για παράδειγμα ο φόβος, ο θυμός, η λύπη, δεν αρέσουν σε κανένα. Παραμένει όμως, σημαντικό να αποδεχθείτε ότι υπάρχει όταν το βιώνετε. Αυτό διότι όσο περισσότερο προσπαθείτε να το ελέγξετε, τόσο πιο έντονος μπορεί να γίνει και τόσο περισσότερο μπορεί τελικά να διαρκέσει. Όσο περισσότερο αφήνετε τον φόβο να υπάρχει, ενώ μετατοπίζετε την προσοχή σας σε κάτι άλλο, τόσο πιο γρήγορα μπορεί να περάσει.

3. Εστιάστε λιγότερο στο συναίσθημα και περισσότερο σε αυτό που κάνετε

Υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι μπορείτε να λειτουργήσετε ενώ αισθάνεστε έτσι, ακόμα και εάν σας φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολο στην αρχή. Όσο περισσότερο καταφέρνετε να αποδεχτείτε το συναίσθημα, τόσο πιο εύκολο θα γίνεται με την πάροδο του χρόνου.

4. Δείτε που κατευθύνεται η προσοχή σας

Όταν νιώθουμε άβολα, είναι εύκολο να μας κατακλύσει αυτή η αμηχανία. Χωρίς να το συνειδητοποιούμε, μπορεί να μας κατακλύσουν οι φόβοι, οι ανησυχίες και οι καταστροφικές σκέψεις για το τι μπορεί να συμβεί. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθείτε ότι η προσοχή σας κατευθύνεται σε φοβισμένες ή ανήσυχες σκέψεις, τόσο το καλύτερο. Στη συνέχεια, πρέπει να επιστρέψετε σε ό,τι κάνατε πριν σας κατακλύσει αυτή η αμηχανία. Αντί να εστιάζετε στο «τι θα γινόταν αν», θα μπορούσατε να δοκιμάσετε να εστιάσετε στο «τι είναι».

5. Επαναλάβετε

Καθώς δοκιμάζετε τα παραπάνω είναι πιθανό η ένταση να κατακλύσει και πάλι το σώμα και το μυαλό. Όταν συμβεί αυτό, θα μπορούσατε να επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα ή όποιο βήμα σας είναι πιο χρήσιμο.

Εάν διαπιστώνετε ότι ο φόβος κατακλύζει την καθημερινότητά σας, μην διστάσετε να ζητήσετε την υποστήριξη των αγαπημένων σας ή και την βοήθεια ενός επαγγελματία ψυχοθεραπευτή.

* Πηγή: Vita

Σύνταξη
