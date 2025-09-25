newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη – Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:01

Ρόδος: Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη – Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Στη διάρκεια επεισοδίου που είχε με τον πατέρα της κοπέλας, ο 52χρονος είχε παραδεχτεί πως ήταν ερωτευμένος μαζί της.

Spotlight

Στις φυλακές οδηγείται για να εκτίσει ποινή φυλάκισης 5 ετών που του επιβλήθηκε από το Τριμελές Εφετείο Δωδεκανήσου (η απόφαση για μη μετατροπή της ποινής ελήφθη κατά πλειοψηφία) ένας 52χρονος εκπαιδευτικός που φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση με 14χρονη και κρίθηκε ένοχος, όπως και πρωτοδίκως, για αποπλάνηση ανηλίκου και προσέλκυση παιδιού για γενετήσιους λόγους. Το δικαστήριο του επέβαλε και χρηματική ποινή ύψους 3.000 ευρώ.

Σύμφωνα με «δημοκρατική», ο εκπαιδευτικός φέρεται στις 30 Νοεμβρίου 2019 στις 03.00 τα ξημερώματα να εισήλθε παράνομα σε περικλεισμένο χώρο της οικίας του 49χρονου πατέρα της μαθήτριας και να του προκάλεσε σωματικές βλάβες, χτυπώντας τον με τα χέρια στο πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, την ίδια μέρα και ώρα ο 49χρονος επέστρεψε στην οικία του στον Αρχάγγελο, με την 45χρονη σύζυγό του και την 14χρονη κόρη του και την στιγμή που ανέβηκαν στον πρώτο όροφο διαπίστωσαν ότι εκεί βρισκόταν ο κατηγορούμενος, που μόλις αντίκρυσε την ανήλικη της είπε «γύριζες έξω» και ακολούθως επιτέθηκε στον πατέρα της και τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 49χρονος ανταπέδωσε τα χτυπήματα, ενώ η σύζυγός του κάλεσε την αστυνομία.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ο κατηγορούμενος, που είχε ακινητοποιηθεί από τον πατέρα, φέρεται να του είπε ότι είναι ερωτευμένος με την κόρη του, ενώ στην πορεία ενημερώθηκε και για την μεταξύ τους σχέση.

Τι κατέθεσε η ανήλικη

Η ανήλικη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε κατάθεσή της ανέφερε ότι είχε αρχικά φιλική σχέση με τον κατηγορούμενο από το σχολείο της και όταν μετατέθηκε από αυτό είχαν επαφές μέσω του facebook.

H σχέση αυτή εξελίχθηκε και τον Σεπτέμβριο του 2018 βρέθηκαν και φιλήθηκαν, ενώ από τον Απρίλιο του 2019 η σχέση τους είχε μετατραπεί σε ερωτική με την ανήλικη να διατείνεται ότι είχε εκφράσει την άρνησή της πολλές φορές.

Στην κατάθεση που έδωσε ενώπιον αξιωματικού της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου η ανήλικη ανασκεύασε μερικώς τα όσα είχε καταθέσει αρχικώς τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι τα όσα συνέβησαν μεταξύ αυτής και του εκπαιδευτικού έγιναν με την θέλησή της χωρίς την άσκηση βίας ή πίεσης, ενώ αναφέρεται διεξοδικά στον τρόπο που γνωρίστηκαν και στις σχέσεις αγάπης που είχαν αναπτύξει μεταξύ τους. Τόνισε ότι ήταν καλός μαζί της, ότι της είχε δωρίσει ένα βραχιόλι και παραπέρα ότι δεν επιθυμεί τη δίωξή του.

Ο εκπαιδευτικός από την άλλη σε υπόμνημα έγγραφων εξηγήσεών του αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται τονίζοντας ότι δεν υπήρξε βιασμός αλλά ούτε σεξουαλική επαφή, προσθέτοντας ότι με την ανήλικη υπήρξε μία πλατωνική αγάπη και δεν θα έκανε κάτι που θα έθιγε την αξιοπρέπειά της και μάλιστα ενάντια στη θέλησή της.

Ο εκπαιδευτικός δήλωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες που θα έθιγαν την προσωπικότητά της, ενώ οποιαδήποτε πράξη κι αν τελέστηκε αυτή έγινε μετά τη συμπλήρωση του 13ου έτους της ηλικίας της.

Από την ιατρική πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη δεν διαπιστώθηκε σεξουαλική επαφή, χωρίς ωστόσο να έχει αποκλειστεί.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Business
Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

Alter Ego Media: Σημαντική οργανική ανάπτυξη το α’ εξάμηνο του 2025

inWellness
inTown
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
25.09.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
25.09.25

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
25.09.25

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
