Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου να αυνανίζεται έξω από παιδικό σταθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, προχώρησαν άνδρες της Αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν μια 34χρονη εντόπισε τον δράστη να βρίσκεται έξω από το χώρο του σχολείου να έχει βγάλει σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα και να αυτοϊκανοποιείται.

Η σύλληψη

Αμέσως, ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα στο έσπασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ΒΑ Αττικής, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36χρονο αλλοδαπό από την Παλαιστίνη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.