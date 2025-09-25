newspaper
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
25.09.2025 | 14:02
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος να αυτοϊκονοποιείται έξω από παιδικό σταθμό
25 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:56

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος να αυτοϊκονοποιείται έξω από παιδικό σταθμό

Τον άνδρα εντόπισε μια γυναίκα και κάλεσε την Αστυνομία - Ο 36χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στο ΑΤ στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνελήφθη

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Σφιγμένο σώμα; «Ξεμπλοκάροντας» το νευρικό σύστημα

Spotlight

Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου να αυνανίζεται έξω από παιδικό σταθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, προχώρησαν άνδρες της Αστυνομίας.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν μια 34χρονη εντόπισε τον δράστη να βρίσκεται έξω από το χώρο του σχολείου να έχει βγάλει σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα και να αυτοϊκανοποιείται.

Η σύλληψη

Αμέσως, ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα στο έσπασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ΒΑ Αττικής, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36χρονο αλλοδαπό από την Παλαιστίνη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της
25.09.25

Βοιωτία: Μονίμως απούσα από τα ΚΕΠ η 62χρονη – Οι δύο γάμοι, η απομόνωση και η σχέση με τον γιο της

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για την 62χρονη στη Βοιωτία που είχε θάψει τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της και συνέχιζε να εισπράττει τη σύνταξη της υπερήλικης γυναίκας

Σύνταξη
«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη
25.09.25

«Συντονιστής των παράνομων εργασιών ο Τριαντόπουλος» – Νέες καταθέσεις για το μπάζωμα στα Τέμπη

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου επανέλαβαν ότι ο Χρ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις παράνομες εργασίες και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες που εργάζονταν στο χώρο, από τις πρώτες κιόλας ώρες που σημειώθηκε η σιδηροδρομική τραγωδία.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
25.09.25

Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος οτι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς - Δεν είχα στενή σχέση με τον Τζόρνταν»

Ο Σκότι Πίπεν προκάλεσε αίσθηση για μία ακόμη φορά με τις δηλώσεις του βάζοντας στο «στόχαστρο» από τον Τζόρνταν και τον Φιλ Τζάκσον έως τους Ντόντσιτς και Γιόκιτς.

Σύνταξη
Για τον Πάνο Ρούτσι
25.09.25

Για τον Πάνο Ρούτσι

Είναι σαφές πως κυβέρνηση και δικαιοσύνη πιέζονται από έναν πατέρα που χρησιμοποιεί το ύστατο μέσο που διαθέτει για το δίκαιο αίτημα του. Όπως είναι σαφές πως τα Τέμπη ως θέμα επανέρχονται εμφατικά στο προσκήνιο της επικαιρότητας.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
25.09.25

Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια

Ενώ οι Ισραηλινοί απορρίπτουν να διαχωρίσουν κατά παράβση του Διεθνούς Δικαίου πολιτικούς και στρατιωτικούς στόχους, η Χαμάς κατάφερε έναν πραγματικό διοικητικό άθλο στην ισοπεδωμένη παλαιστινιακή «Δρέσδη»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
25.09.25

Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100

Το πραγματικό κόστος της κλιματικής αλλαγής: Η υπερθέρμανση του πλανήτη θα μπορούσε να κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100, προειδοποιούν οι επιστήμονες

Σύνταξη
Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»
25.09.25

Μπλέξαν τις γραμμές τους στη ΝΔ για την υπόθεση Ρούτσι – Γεωργιάδης σε Καλογερόπουλο: «Έκανες λάθος»

Ο Πάνος Ρούτσι κατέθεσε συμπληρωματικό υπόμνημα για την εκταφή του παιδιού του και στη Νέα Δημοκρατία μπλέξαν τις γραμμές τους με τον Άδωνι Γεωργιάδη να «μαλώνει» τον «γαλάζιο» Δημήτρη Καλογερόπουλο που τάχθηκε ανοιχτά υπέρ του αιτήματος εκταφής

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Teufelsberg: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου
25.09.25

«Βουνό του Διαβόλου»: Πρώην κατάσκοποι του Ψυχρού Πολέμου επιστρέφουν στον σταθμό παρακολούθησης του Βερολίνου

Μια ομάδα πρώην Αμερικανών και Βρετανών στρατιωτών επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο εγκαταλελειμμένο Teufelsberg, το παλιό κέντρο κατασκοπείας του Ψυχρού Πολέμου στο δυτικό Βερολίνο

Σύνταξη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της
25.09.25

Μαύρη πρόβλεψη από τον Λευκό Οίκο – Προανήγγειλε μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση διακόψει τη λειτουργία της

Υπόμνημα του Λευκού Οίκου ανέφερε στις εσωτερικές υπηρεσίες την πιθανότητα για μαζικές απολύσεις αν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να συνεχίσει τη λειτουργία της την επόμενη εβδομάδα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
25.09.25

«Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα

Μια νέα έρευνα ανέδειξε μια συνεχιζόμενη τάση για τους νέους ενήλικες να μην θέλουν να παντρευτούν και να είναι ικανοποιημένοι με τη ζωή τους χωρίς σύζυγο ή σύντροφο.

Σύνταξη
«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή
25.09.25

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ένα εκπληκτικό πλάσμα»: Νίκος Γρίτσης και Στράτος Τζώρτζογλου στο πλευρό του τραγουδιστή

«Έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτό φαίνεται. Η οικογένειά του ήταν ό,τι πιο αγαπημένο είχε στη ζωή του. Δεν υπήρξε κάτι πιο σημαντικό για αυτόν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Γρίτσης για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύνταξη
Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες
25.09.25

Ποια εδάφη θεωρεί ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει από τη Ρωσία – Λεπτομερείς χάρτες

Χάρτες παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα εδάφη που η Ρωσία έχει κατακτήσει και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να ανακτήσει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
