Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 36χρονος να αυτοϊκονοποιείται έξω από παιδικό σταθμό
Τον άνδρα εντόπισε μια γυναίκα και κάλεσε την Αστυνομία - Ο 36χρονος αλλοδαπός οδηγήθηκε στο ΑΤ στη Νέα Φιλαδέλφεια και συνελήφθη
- Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
- Έρχεται ακραία επικίνδυνη κακοκαιρία: Πότε θα ξεκινήσει και σε ποιες περιοχές υπάρχει φόβος για πλημμύρες
- Συνελήφθη 75χρονη που διατηρούσε τη σορό της κόρης της σε καταψύκτη 20 χρόνια
- «Πιο καλή η μοναξιά»: 1 στους 4 ενήλικες μπορεί να μην παντρευτεί ποτέ, σύμφωνα με νέα έρευνα
Στη σύλληψη ενός 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου να αυνανίζεται έξω από παιδικό σταθμό στη Νέα Φιλαδέλφεια, προχώρησαν άνδρες της Αστυνομίας.
Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 09:00 το πρωί, όταν μια 34χρονη εντόπισε τον δράστη να βρίσκεται έξω από το χώρο του σχολείου να έχει βγάλει σε κοινή θέα τα γεννητικά του όργανα και να αυτοϊκανοποιείται.
Η σύλληψη
Αμέσως, ειδοποίησε την αστυνομία και άμεσα στο έσπασαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ΒΑ Αττικής, οι οποίοι εντόπισαν τον άνδρα και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 36χρονο αλλοδαπό από την Παλαιστίνη, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
- Πίπεν: «Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Ντόντσιτς θα ξαναπάει στους τελικούς – Ποτέ δεν είχα στενή σχέση με Τζόρνταν και Τζάκσον»
- Για τον Πάνο Ρούτσι
- ΗΠΑ: Αστρονομικό πρόστιμο θα πληρώσει η Amazon για «εξαπάτηση των πελατών της»
- Sean «Diddy» Combs: Επιστρέφει στη δικαστική αίθουσα ο ατιμασμένος ράπερ – ποιος ο λόγος
- Πως καταφέρνει η Χαμάς να διοικεί ακόμα μέσα στα ερείπια
- Κλιματική φτώχεια: Η υπερθέρμανση του πλανήτη ίσως κάνει τον μέσο άνθρωπο 24% φτωχότερο μέχρι το 2100
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις