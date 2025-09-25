newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:26
Έκρηξη αυτοκινήτου στο Τελ Αβίβ – Αναφορές για τραυματίες
Σημαντική είδηση:
25.09.2025 | 14:02
Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Κίνηση στους δρόμους: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό – Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία
25 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:39

Κίνηση στους δρόμους: Mποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό – Ακινητοποιήθηκε φορτηγό στην έξοδο για Λαμία

Απομακρύνθηκε το φορτηγό, παραμένουν οι καθυστερήσεις

Σύνταξη
Μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Βιομηχανία: Πυρά για ενεργειακό κόστος και εχθρικό κλίμα στις μεγάλες επιχειρήσεις

Σύνταξη
Μυτιλήνη: Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα – Συνελήφθη ο πατέρας
25.09.25

Απομακρύνθηκαν από το σπίτι τους δύο αδελφάκια με εντολή εισαγγελέα - Γιατί συνελήφθη ο πατέρας

Τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στη Μυτιλήνη για να εξεταστούν από ειδικούς και να εκτιμηθεί αν οι συνθήκες διαβίωσής τους ήταν κατάλληλες, αλλά ο 28χρονος πατέρας πήγε και τα ξαναπήρε

Σύνταξη
Βόλος: «Τρέξτε, φύγετε…» – Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση
25.09.25

«Τρέξτε, φύγετε...» - Οι φίλοι του 20χρονου περιγράφουν τα δραματικά λεπτά πριν από τη μοιραία πτώση

Γιατί δεν ακολούθησε τους άλλους με αποτέλεσμα τη θανατηφόρα πτώση του στον φωταγωγό - Η αγωνιώδης αναζήτηση στον ακάλυπτο και ο τραγικός εντοπισμός του

Σύνταξη
Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή
25.09.25

Παρέμβαση Τσίπρα: Η Ελλάδα να αναγνωρίσει άμεσα παλαιστινιακό κράτος – Δεν μας αξίζει τέτοια ντροπή

«Η χώρα μας πρέπει να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κράτος και να στηρίξει την επιβολή κυρώσεων στην κυβέρνηση Νετανιάχου» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε παρέμβασή του

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη
25.09.25

Στο νοσοκομείο με κάταγμα στη γνάθο οδηγός λεωφορείου που δέχτηκε επίθεση από επιβάτη

Ο οδηγός εκτελούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Κηφισιά - Πειραιάς και σταμάτησε σε στάση για να κατέβει ένας επιβάτης, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία τον πλησίασε και άρχισε να τον γρονθοκοπεί

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο
25.09.25

Λύθηκε το μυστήριο των χιλιάδων σεισμών στη Σαντορίνη – Η άγνωστη σύνδεση με άλλο ηφαίστειο

Οι δονήσεις προήλθαν από την άνοδο μιας μεγάλης ποσότητας μάγματος κάτω από τον βυθό. Το ηφαίστειο της Σαντορίνης αποκαλύπτεται ότι επικοινωνεί με το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπου.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΕΕ: Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης – Μπορεί να επιβιώσει;
25.09.25

Η Ευρώπη μπροστά στην πρόκληση της στρατιωτικοποίησης - Μπορεί να επιβιώσει;

Έχει η ΕΕ τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσει στην εποχή της στρατιωτικοποίησης; Τα πρόσφατα γεγονότα έριξαν φως σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παναθηναϊκός: Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες και το ταξίδι του Παπαδημητρίου
25.09.25

Η αντίδραση Καραγκούνη στις φήμες για Παναθηναϊκό και το ταξίδι του Παπαδημητρίου

Ο Γιώργος Καραγκούνης αντέδρασε στις φήμες για προσέγγιση του Παναθηναϊκού, ο Γιάννης Παπαδημητρίου είναι ξανά με την αποστολή και η απάντηση του Πιλάβιου στον Αλαφούζο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε
25.09.25

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Κουμάτζε

Ο Καλίφα Κουμάτζε ολοκλήρωσε το μηνιαίο συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να μην τον κρατήσει στο ρόστερ.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Θορυβημένη η κυβέρνηση – Ο Φλωρίδης προβλέπει τώρα ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»
25.09.25

Θορυβημένη η κυβέρνηση: Από το δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, ο Φλωρίδης λέει τώρα ότι σύντομα θα γίνει εκταφή

Ο Γιώργος Φλωρίδης που εδώ και μέρες πετούσε το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, θορυβημένος από το κύμα αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι, τώρα προβλέπει ότι «σύντομα θα γίνει εκταφή»

Σύνταξη
Έχετε έντονο στρες; Ισως φταίει το ότι… δεν πίνετε αρκετό νερό
25.09.25

Πώς η αφυδάτωση μπορεί να προκαλέσει στρες και αλυσιδωτά προβλήματα υγείας

Tα αφυδατωμένα άτομα εμφανίζουν επίπεδα της ορμόνης του στρες κορτιζόλης αυξημένα κατά περισσότερο από 50% σε καταστάσεις στρες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
