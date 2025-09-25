Μποτιλιάρισμα παρατηρείται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού.

Το φορτηγό ακινητοποιήθηκε στην έξοδο της Αττικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων.

Στο σημείο έσπευσε γερανοφόρο όχημα για να μεταφέρει το φορτηγό προκειμένου να απευλευθερωθεί η έξοδος και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων στο σημείο.

Απομάκρυνση του οχήματος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30΄από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις άνω των 30΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. https://t.co/KPENsD6wE7 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 25, 2025