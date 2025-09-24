newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;
Κόσμος 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:28

Ποια περιοχή οδηγείται σε πολεμική κλιμάκωση λόγω τουρκικών drones με θύματα αμάχους;

Δανός αναλυτής εκτιμά ότι οι Τούρκοι έχει εμπλακεί δυναμικά σε αυτό που λέμε «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

Καθώς η Τουρκία παγιώνει την παρουσία της στη Σομαλία, τα πλήγματα από τα drones της είναι πιθανό να αυξηθούν όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με την εγχώρια τρομοκρατική ισλαμιστική οργάνωση, που συνδέεται με την αλ Κάιντα. Αυτό αναφέρει το έγκριτο αμερικανικό περιοδικό Foreign Policy, υπογραμμίζοντας όμως την εγκληματική χρήση των τουρκικών όπλων σε βάρος αμάχων.

Ειδικότερα, η Τουρκία διεξάγει πόλεμο με drones εναντίον της αλ-Σαμπάμπ στη Σομαλία από κοινό κέντρο διοίκησης με τη σομαλική υπηρεσία πληροφοριών.

Όπως σημειώνει στην ανάλυσή του στο Foreign Policy ο Σομαλός δημοσιογράφος Μοχάμεντ Γκαμπόμπε, οι τουρκικές επιθέσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας της Σομαλίας (NISA): η NISA τροφοδοτεί την Άγκυρα με πληροφορίες για στόχους και η Τουρκία εκτελεί τα πλήγματα.

Η Τουρκία αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήματα του Foreign Policy

Η τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με ντόπιους, πραγματοποιεί πολλές αεροπορικές επιθέσεις στη Σομαλία με θύματα αμάχους. «Είδα απανθρακωμένα τα κορμιά των παιδιών μου και άλλων νέων», είπε στο Foreign Policy ένας ντόπιος στην κωμόπολη Κουρακλέι, στην περιφέρεια Χιράαν της Σομαλίας μετά από επίθεση τον Ιανουάριο 2023. «Τα υπολείμματά τους ήταν σκορπισμένα γύρω από ένα δέντρο».

Η χρήση τουρκικών drones, τόσο από την κυβέρνηση της Τουρκίας όσο και από κράτη που υποστηρίζει η Άγκυρα, έχει εξαπλωθεί στην Αφρική, στη ζώνη του Σαχέλ, στη Λιβύη και ακόμη και στην Αιθιοπία, αναφέρει ο Γκαμπόμπε, υπενθυμίζοντας ότι η ανθρωπιστική παρέμβαση στον λιμό του 2011, εξελίχθηκε ώστε η Τουρκία να είναι βαθιά ενσωματωμένη στην αρχιτεκτονική ασφάλειας της χώρας.

Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα

Και μέσα στον κλιμακούμενο πόλεμο της Τουρκίας εναντίον του πιο ισχυρού συμμάχου της αλ Κάιντα, της αλ-Σαμπάμπ, οι άμαχοι πληρώνουν το ύστατο τίμημα.

«Η έλλειψη διαφάνειας γύρω από τις επιθέσεις με drones που διεξάγει η Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των ένοπλων ομάδων που στοχοθετούνται, καθώς αυτές εκμεταλλεύονται την αντίδραση της κοινής γνώμης και το αίσθημα των πληγέντων κοινοτήτων» αναφέρεται στο περιοδικό.

Το 2024, η Διεθνής Αμνηστία δημοσίευσε πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο η τουρκική κυβέρνηση ενδέχεται να έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου στη Σομαλία, όταν τουρκικά drones βομβάρδισαν έναν αγροτικό οικισμό σκοτώνοντας 23 αμάχους, μεταξύ των οποίων 14 παιδιά. Τουρκικά πυρομαχικά βρέθηκαν αργότερα στο σημείο του πλήγματος, ενοχοποιώντας την Άγκυρα για τη μαζική δολοφονία.

Παρά ταύτα, δεν υπήρξε λογοδοσία ούτε για αυτό το πλήγμα ούτε για εκείνο στο Κουρακλέι, σημειώνει ο Σομαλός δημοσιογράφος. «Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι τα πλήγματα με drones στη Σομαλία συχνά λαμβάνουν χώρα είτε σε περιοχές που ελέγχει η αλ-Σαμπάμπ είτε σε «ουδέτερες ζώνες» —περιοχές όπου ούτε η αλ-Σαμπάμπ ούτε η κυβέρνηση έχουν πλήρη έλεγχο και όπου οι κανόνες εμπλοκής συχνά απουσιάζουν» λέει.

Τα τουρκικά συμφέροντα

«Αυτό που ξεκίνησε ως αυθεντική ήπια ισχύς αναμφίβολα εξελίχθηκε σε κάτι πολύ πιο στρατηγικό», είπε ο Τζέθρο Νόρμαν, ανώτερος ερευνητής στο Δανικό Ινστιτούτο Διεθνών Μελετών. «Η Σομαλία είναι σαφώς ένας κόμβος στις ευρύτερες γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Άγκυρας—αυτό που έχει αποκληθεί νεοοθωμανικές φιλοδοξίες επαναδιεκδίκησης τουρκικής επιρροής στο Κέρας της Αφρικής και την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας».

Το Foreign Policy υπογραμμίζει πως η Τουρκία θεωρεί την επιβίωση της κυβέρνησης στο Μογκαντίσου κλειδί για την ασφάλεια των συμφερόντων της στην ευρύτερη περιοχή.

Τον Απρίλιο του 2025, όταν εντάθηκαν οι φόβοι ότι η κυβέρνηση θα ανατραπεί καθώς η αλ-Σαμπάμπ προέλαυνε προς την πρωτεύουσα, η Άγκυρα απάντησε αναπτύσσοντας σχεδόν 500 στρατιώτες στην πόλη.

Αποστολή τους ήταν η προστασία των τουρκικών εγκαταστάσεων στη χώρα -όπως της μεγαλύτερης υπερπόντιας στρατιωτικής βάσης της Τουρκίας, στο λιμάνι του Μογκαντίσου- και στο κλιμάκιο περιλαμβάνονταν Τούρκοι αξιωματούχοι ασφαλείας που χειρίζονταν οπλισμένα drones. Η βάση είχε δημιουργηθεί το 2017, ώστε να εκπαιδεύονται χιλιάδες Σομαλοί στρατιώτες για να πολεμήσουν εναντίον της αλ-Σαμπάμπ.

Πέρα από τον δικό της πόλεμο με drones, η Άγκυρα έχει παράσχει στη σομαλική κυβέρνηση ελικόπτερα και προσωπικό επί του πεδίου, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του Απριλίου.

Η Τουρκία έχει γίνει ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στην υποσαχάρια Αφρική. Με τις εξαγωγές drones να αντιστοιχούν σε σημαντικό μέρος των πωλήσεων όπλων της Τουρκίας, τα Bayraktar και Akıncı είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα σε κυβερνήσεις στη ζώνη του Σαχέλ και στο Κέρας της Αφρικής.

Διπλωματία των drones

«Οι επιχειρήσεις drones της Τουρκίας στη Σομαλία υποδηλώνουν μια ευρύτερη παγκόσμια μετατόπιση στη χρήση drones, αναδεικνύοντας πως ο πόλεμος με drones δεν είναι πια μόνο εργαλείο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά γίνεται ολοένα κεντρικός και για τη διεθνή στρατηγική της Τουρκίας», είπε ο Νόρμαν, κάνοντας λόγο για το φαινόμενο «διπλωματία των drones»: μια επικίνδυνη σύγκλιση φονικής τεχνολογίας, γεωπολιτικών φιλοδοξιών και πωλήσεων όπλων.

Για την Τουρκία, σημειώνει το Foregi Policy, αυτό αποτελεί κρίσιμο στοιχείο μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών, την ενίσχυση της γεωπολιτικής της επιρροής και την προβολή ισχύος πέρα από την παραδοσιακή της σφαίρα.

«Ως μια πιο αδύναμη χώρα με σημαντικούς κινδύνους ασφάλειας, η Σομαλία συχνά πρέπει να κάνει περισσότερα για να προσελκύσει εξωτερικές επενδύσεις, κάτι που μπορεί να σημαίνει ευνοϊκούς όρους», λέει ο Όμαρ Μαχμούντ, ανώτερος αναλυτής για τη Σομαλία και το Κέρας της Αφρικής στο International Crisis Group.

Η Σομαλία υποφέρει από την «κατάρα των πόρων», μια ορολογία που είχε διατυπώσει το 1993, ο Βρετανός οικονομολόγος Ρίτσαρντ Μ. για να περιγράψει τις χώρες πλούσιες σε πόρους που συχνά αναπτύσσονται βραδύτερα, με περισσότερη διαφθορά και βία. Η εμβάθυνση της εξάρτησης του Μογκαντίσου από την Άγκυρα δίνει στην Τουρκία σημαντική επιρροή στις σομαλικές υποθέσεις, ενώ κρατά πιθανούς ανταγωνιστές σε απόσταση.

Το 2024, η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία για έρευνες υδρογονανθράκων με τη Σομαλία για υπεράκτια κοιτάσματα. Τον επόμενο χρόνο, υπέγραψε άλλη συμφωνία για ερευνητικές δραστηριότητες στην ξηρά.

«Η τουρκική στήριξη στην ασφάλεια της σομαλικής κυβέρνησης πιθανότατα συνδέεται με τη συνολική της στρατηγική», είπε ο Μαχμούντ. Όμως, καθώς το σομαλικό κράτος δεν έχει μονοπώλιο στη νόμιμη χρήση βίας σε όλη τη χώρα —και η συντριπτική πλειονότητα της επικράτειας δεν διοικείται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση στο Μογκαντίσου— το κράτος έχει καταφύγει στη χρήση υπερπόντιων επιθέσεων με drones για να αντιμετωπίσει τις αντιλαμβανόμενες απειλές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

Ταμείο Ανάκαμψης: Στην Αθήνα κλιμάκιο της Κομισιόν – Ποιες ανατροπές φέρνει

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Economy
Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

Θεοδωρικάκος: Πρόστιμα «φωτιά» 2,2 εκατομμυρίων ευρώ σε σούπερ μάρκετ

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»
Κόσμος 24.09.25

Έξαλλος ο Τραμπ με την επιστροφή Κίμελ – «Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο…»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News του έδωσε πίσω τη δουλειά του», σχολίασε ο Τραμπ για την επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, εκτοξεύοντας παράλληλα απειλές κατά του δικτύου

Σύνταξη
Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες
«Απίστευτα...» 24.09.25

Νομοσχέδιο βόμβα στις ΗΠΑ: Εξουσιοδοτεί τον Τραμπ για στρατιωτική επέμβαση σε 60 χώρες

Αντλώντας έμπνευση από τον νόμο του Τζορτζ Μπους του 2001, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «μαγειρεύει» κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. προκαλώντας ανησυχία σε νομικούς και αμυντικούς αναλυτές.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία
ΗΠΑ 24.09.25

Η δημοτικότητα του Τραμπ πέφτει καθώς οι Αμερικανοί ανησυχούν για την οικονομία

Η πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos καταγράφει μικρή πτώση στη δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων, λόγω ανησυχιών των Αμερικανών για την οικονομία και το κόστος διαβίωσης

Σύνταξη
Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ
Σκηνικό κρίσης 24.09.25

Επί ξυρού ακμής – Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις «Συμπληγάδες» της Γάζας, της Ουκρανίας και του Τραμπ

Εν μέσω της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, οι προκλήσεις και τα ερωτήματα για την επόμενη ημέρα του διεθνούς οργανισμού πληθαίνουν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο
Fizz 24.09.25

Ο πρίγκιπας – influencer κλείνει το μάτι στο Χόλιγουντ: Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος έχει νέα σύντροφο

Ο γιος του του Παύλου και της Μαρί-Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος, γνωστός και ως «πρίγκιπας - influencer», εθεάθει σε τρυφερές στιγμές σε μπαρ του Μανχάταν με ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»
Τέμπη 24.09.25

Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

«Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια και προκλητικά να λέει ότι 'σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη'» τονίζει μεταξύ άλλων ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»
Διπλωματία 24.09.25

Πρέσβης Σταματόπουλος στο in για Γάζα: Δεν υπάρχουν πάγιοι μηχανισμοί για την επιβολή του «διεθνούς δικαίου»

Ο πρέσβης ε.τ. και πρώην Βοηθός ΓΓ του ΝΑΤΟ, Θρασύβουλος Σταματόπουλος εξηγεί στο in ότι οι δηλώσεις της διεθνούς κοινότητας για τη Γάζα δεν συνδέονται με την αποτελεσματικότητα της πίεσης ενάντια στις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)
Πάλη 24.09.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τον Παγκόσμιο πρωταθλητή, Γιώργο Κουγιουμτσίδη ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων (pics)

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη για να τον συγχαρεί και να του ανακοινώσει πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα στηρίξει τις προσπάθειές του μέχρι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση
Πολιτική 24.09.25

Νέα Αριστερά: Η επίθεση στο Global Sumud Flotilla μέσα στην ελληνική SAR εκθέτει την κυβέρνηση

«Στεκόμαστε στο πλευρό του Global Sumud Flotilla και καλούμε σε εγρήγορση και πίεση προς την κυβέρνηση για να προστατευτεί άμεσα ο στόλος και να αποτραπεί μία πιθανή τραγωδία» αναφέρει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά
Πολιτική Γραμματεία 24.09.25

Πυρά κομμάτων στην κυβέρνηση για Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ και ελληνοτουρκικά

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το έγκλημα στα Τέμπη - Πυρά κομμάτων και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και για την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν

Σύνταξη
Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025
Κινούμενα σχέδια 24.09.25

Η μικρή Φρίντα, ο Ne Zha και ολόκληρο το πρόγραμμα του Animasyros 2025

Με ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από κάθε άλλη φορά, το Animasyros 2025, το μεγαλύτερο Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων στην Ελλάδα κι ένα από τα 20 κορυφαία του είδους στην Ευρώπη συγκεντρώνει 280 ταινίες καταξιωμένων και νέων δημιουργών από 50 διαφορετικές χώρες, περιλαμβάνει 7 διαγωνιστικά τμήματα.

Σύνταξη
Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 24.09.25

Νέα αναβολή στη δίκη για τις υποκλοπές – Ποιος ο λόγος

Το δικαστήριο προχώρησε στη διακοπή της διαδικασίας μετά το αίτημα της υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων για έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  για τα οποία  δεν είχε λάβει γνώση, επειδή  δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις – Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο
«Να επαναεπικαιροποιήσουμε» 24.09.25

Καταγγελία για «κόλπα» διαγνωστικών και έξτρα χρεώσεις - Γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν καλύπτει τον ψηφιακό υπέρηχο

«Ο ΕΟΠΥΥ δεν γνωρίζει ότι πρέπει να γίνονται και αυτές οι πράξεις και να τις κοστολογήσει, ώστε ο πολίτης να μην την πληρώνει», λέει ο πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας ακτινολόγων

Σύνταξη
Ρωσία: Το υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Δυσκολίες 24.09.25

Το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών προτείνει αύξηση του ΦΠΑ για να χρηματοδοτηθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επισήμανε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο