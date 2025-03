Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορικές επιδρομές εναντίον της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στη βόρεια Σομαλία, σκοτώνοντας «πολλούς μαχητές, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την αφρικανική ήπειρο (U.S. African Command ή AFRICOM).

Κατά την επιχείρηση που διεξήχθη σε συντονισμό της AFRICOM και της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Σομαλίας επλήγησαν θέσεις του ΙΚ νοτιοανατολικά της πόλης Μποσάσο στην ημιαυτόνομη περιοχή Πούντλαντ, σύμφωνα με την ενημέρωση.

Δείτε σχετική ανάρτηση της AFRICOM:

