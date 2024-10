Πολυετής κάθειρξη σε αμερικανό στρατιώτη για απόπειρα συνεργασίας με τον ISIS

Ενας 24χρονος αμερικανός στρατιώτης (φωτογραφία, επάνω) ο οποίος ομολόγησε ότι προσπάθησε να βοηθήσει την τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) στον σχεδιασμό επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καταδικάστηκε χθες Παρασκευή σε 14ετή κάθειρξη.

Today, Pfc. Cole Bridges was sentenced to 14 years in prison for attempting to provide material support to a designated foreign terrorist organization, and attempting to murder U.S. military service members, based on his efforts to assist ISIS to attack and kill U.S. soldiers. pic.twitter.com/2yQXQt8REv

— Army Counterintelligence Command (ACIC) (@Real_ArmyCI) October 11, 2024