Αμερικανικές και ιρακινές στρατιωτικές δυνάμεις διεξήγαγαν κοινή επιχείρηση κατά του Ισλαμικού Κράτους στο δυτικό Ιράκ, κατά την οποία σκότωσαν 15 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης, ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

U.S. Central Command (CENTCOM) forces and Iraqi Security Forces conducted a partnered raid in Western Iraq in the early hours of Aug. 29, resulting in the death of 15 ISIS operatives. The ISIS element was armed with numerous weapons, grenades, and explosive «suicide» belts. There… pic.twitter.com/fCOFyxtke1

