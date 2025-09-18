Δύο ουκρανικά drones επιτέθηκαν στο συγκρότημα επεξεργασίας πετρελαίου και πετροχημικών της Gazprom Neftekhim Salavat, ένα από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία, στην περιοχή Μπασκορτοστάν, δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής Radiy Khabirov στο κανάλι του στο Telegram την Πέμπτη.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drones στις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ρωσίας από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει πριν καν αρχίσουν.

«Αξιολογούμε την έκταση των ζημιών. Αυτή τη στιγμή σβήνουμε την πυρκαγιά. Όλες οι υπηρεσίες (έκτακτης ανάγκης) βρίσκονται επί τόπου», δήλωσε ο περιφερειακός επικεφαλής Khabirov.

Είπε ότι δεν υπήρξαν θύματα και ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του συγκροτήματος άνοιξαν πυρ κατά των drones.

Οι ίδιες εγκαταστάσεις δέχτηκαν επίσης επίθεση από την Ουκρανία τον Μάιο του 2024.

Ουκρανικά drones την περασμένη εβδομάδα επιτέθηκαν επίσης σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Ούφα, την περιφερειακή πρωτεύουσα του Μπασκορτοστάν, η οποία βρίσκεται περίπου 1.400 χιλιόμετρα (870 μίλια) από τα ουκρανικά σύνορα.

Βίντεο μετά την επίθεση

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media και αναπαράγονται από τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φωτιά στις εγκαταστάσεις της Gazprom.

⚡ Massive Explosion in Bashkortostan: Gazprom’s Salavat Petrochemical Plant Hit A major oil and chemical complex, Gazprom Neftekhim Salavat, has been attacked by fixed-wing drones. pic.twitter.com/R2WmhP2Bwi — NEXTA (@nexta_tv) September 18, 2025

Παράλληλα ο Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ, περιφερειακός διοικητής του Μπέλγκοροντ, που είναι στη νότια Ρωσία, στα σύνορα με την Ουκρανία, ανέφερε σήμερα ότι οι Ουκρανικές Ενοπλες Δυνάμεις επιτέθηκαν σε οικισμούς στην περιοχή χρησιμοποιώντας περισσότερα από 110 drones τις τελευταίες 24 ώρες.

«Στην πόλη Σεμπεκίνο, μια επίθεση με drone σε ένα όχημα είχε ως αποτέλεσμα έναν θάνατο και έναν ακόμη τραυματισμό. Ο τραυματίας νοσηλεύτηκε στο περιφερειακό κλινικό νοσοκομείο», δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.