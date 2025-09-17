newspaper
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
17.09.2025 | 09:19
Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας σε Έβρο και Αιγαίο
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους
Κόσμος 17 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:56

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την αποστολή όπλων που χρηματοδοτούνται από τους συμμάχους

Οι ΗΠΑ επαναλαμβάνουν την αποστολή όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μίας νέας συμφωνίας που προβλέπει τη χρηματοδότηση τους μέσω κεφαλαίων των χωρών του ΝΑΤΟ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει εγκρίνει τα πρώτα εξοπλιστικά πακέτα προς την Ουκρανία τα οποία θα μπορούσαν να αποσταλούν σύντομα στο Κίεβο, μετά την αναστολή που είχε ανακοινώσει η Ουάσιγκτον ένα προηγούμενο διάστημα.

Πρόκειται για την υλοποίηση της νέας χρηματοοικονομικής συμφωνίας με τους συμμάχους της Ουάσιγκτον  για την προμήθεια όπλων στην Ουκρανία από τα αποθέματα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με το Reuters που φέρνει στη δημοσιότητα το θέμα επικαλούμενο δύο πηγές, ο υφυπουργός Άμυνας για θέματα πολιτικής, Elbridge Colby, ενέκρινε δύο αποστολές αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο του νέου μηχανισμού που ονομάζεται «Λίστα Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας» (Prioritized Ukraine Requirements List), γνωστή με το ακρωνύμιο PURL.

Η ανανεωμένη διατλαντική συνεργασία, που στοχεύει να ενισχύσει το Κίεβο με όπλα αξίας έως και 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις της Μόσχας εναντίον της γειτονικής χώρας, παρά τις προσπάθειές του να επιτύχει το τέλος του πολέμου.

Τα όπλα που χρειάζονται

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ έχει πραγματοποιήσει αποστολές όπλων στην Ουκρανία (δωρεάν ή επί πληρωμή) που είχαν εγκριθεί από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής του Κιέβου.

Οι πηγές αρνήθηκαν να δώσουν ακριβή κατάλογο των όπλων που έχουν εγκριθεί για αγορά από τους Ευρωπαίους για την Ουκρανία, αλλά ανέφεραν ότι περιλαμβάνονται συστήματα αεροπορικής άμυνας, τα οποία η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως λόγω της τεράστιας αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

«Είναι τα πράγματα που ζητούσαν. Πολλά πράγματα», ανέφερε η πηγή. «Είναι η ροή που τους επέτρεψε να σταθεροποιήσουν τις γραμμές μέχρι στιγμής».

Σύμφωνα με ειδικούς, οι ανάγκες της Ουκρανίας παραμένουν ίδιες με τους προηγούμενους μήνες: αεράμυνα, αναχαιτιστικά, συστήματα, ρουκέτες και πυροβολικό.

Πηγή: Reuters

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Το ελληνικό παράδοξο: Υψηλό κόστος εργασίας, χαμηλή παραγωγικότητα

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

Federal Reserve: Τα τρία στρατόπεδα και η «3η εντολή»

