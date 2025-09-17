Ουκρανία: Τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού παραδίδει η Λετονία
Στρατιωτικά οχήματα μεταφοράς προσωπικού Patria 6x6 παραδίδει στο Κίεβο η Λετονία, από τους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.
Η Λετονία παρέδωσε νέα παρτίδα τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 6×6 στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, εν μέσω του συνεχιζόμενου από τον Φεβρουάριο του 2022 πολέμου με τη Ρωσία, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Aμυνας στη Ρίγα (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 ΤΟΜΠ 6×6 στον ουκρανικό στρατό εντός 2025
🇱🇻🤝🇺🇦Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir nogādāta nākamā Latvijā ražoto “Patria” 6×6 bruņutransportieru partija. Kopā Latvija ir apņēmusies ziedot 42 bruņutransportierus.
➡️ Plašāk: https://t.co/gTVMqhg6If pic.twitter.com/O07ZbVem60
— AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) September 16, 2025
Δεν διευκρινίστηκε ο αριθμός τους. Η λετονική κυβέρνηση είχε κάνει ήδη γνωστή την πρόθεσή της να παραδώσει 42 τέτοια οχήματα στον ουκρανικό στρατό εντός 2025.
Παράγονται σε εργοστάσιο της φινλανδικής αμυντικής βιομηχανίας Patria στη βαλτική χώρα, κράτος μέλος της ΕΕ και του NATO.
Δεκαπέντε από τα οχήματα παραδόθηκαν από τη λετονή πρωθυπουργό Eβικα Σίλινια όταν επισκέφθηκε το Κίεβο τον Ιούλιο.
Solīts, darīts! ✅
Pērn, viesojoties Kijivā, es apsolīju, ka Latvija Ukrainai piegādās “Patria” bruņutransportierus.
Šodien es tos svinīgi nododu Ukrainas Bruņotajiem spēkiem. Latvijas atbalsts Ukrainai nav tikai vārdos, bet reālā rīcībā. Ukrainas drošība ir arī mūsu drošība,… pic.twitter.com/FksGvUmfvd
— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) July 15, 2025
Από τους πιο αποφασισμένους
Η Λετονία, πάλαι ποτέ σοβιετική δημοκρατία, που γειτονεύει με τη Ρωσία και τη σύμμαχή της Λευκορωσία, συγκαταλέγεται στους πιο αποφασισμένους υποστηρικτές της Ουκρανίας.
Πηγή: ΑΠΕ
