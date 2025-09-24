ΑΕΛ – Λεβαδειακός 1-2: Σπουδαίο «διπλό» και πρωτιά για τους Βοιωτούς στο Κύπελλο Ελλάδος Betsson

Με 5 νίκες και 1 ισοπαλία σε 7 αγώνες, είναι σαφές πως ο Λεβαδειακός πραγματοποιεί ένα κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν 2025-26 – ίσως το καλύτερο της ιστορίας του!

Η εξαιρετική ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου που τα τελευταία χρόνια πραγματοποιεί σταθερά βήματα προόδου, βρίσκεται πλέον στην 1η θέση του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson μετά από 2 αγωνιστικές, την ώρα που είναι και 5η στη Super League. Για να συμβεί αυτό, το απόγευμα της Τετάρτης ήρθε μια ακόμη σπουδαία νίκη, 2-1 εκτός έδρας επί της ΑΕΛ, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase -και μάλιστα με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη του Λεβαδειακού σε ισάριθμες αγώνες στο Κύπελλο -μετά το τρομερό 4-1 επί του ΠΑΟΚ την πρεμιέρα- και με τους 6 βαθμούς πλέον έχει… στρογγυλοκαθίσει στην πρώτη θέση τους βαθμολογικού πίνακα αφού έχει και συνολική διαφορά τερμάτων στο 6-2. Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι σπουδαία αποτελέσματα έχει πετύχει και στο πρωτάθλημα, όπως το 1-1 με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και το 4-0 επί του ΟΦΗ, την ώρα που η μοναδική του ήττα μέχρι στιγμής φέτος, ήρθε πολύ δύσκολα (0-1) από την ΑΕΚ.

Ως προς το ματς στη Λάρισα, αφού ο Λεβαδειακός… προειδοποίησε με μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με τον Πεντρόσο (στο 22′ πλασέ λίγο άουτ, στο 41′ απόκρουση Αναγνωστόπουλου), οι Βοιωτοί άνοιξαν τελικά το σκορ με το σουτ του Συμελίδη στο 43′. Η ΑΕΛ κατάφερε να ισοφαρίσει στο 82′ με την προσπάθεια του Πασά που βρήκε πάνω και στον Κάτρη, όμως τη λύση για τον Λεβαδειακό έδωσε με ο Παλάσιος με buzzer beater στο 90+5′ με κοντινό πλασέ έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Όζμπολτ.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΕΛ (Γιώργος Πετράκης): Αναγνωστόπουλος, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Κοσονού, Παπαγεωργίου (74′ Πασάς), Δημηνίκος (46′ Βαρσάμης), Σουρλής (10′ λ.τρ. Τούπτα), Στάικος (60′ Σαγάλ), Ατανάσοφ (74′ Πέρεζ), Γιούσης, Γκαράτε.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Φίλων (76′ Λιάγκας), Κάτρης, Τσιβελεκίδης, Τσάπρας (67′ Κωστή), Τσιμπόλα, Λαμαράνα (85′ Όζμπολτ), Μανθάτης, Γκούμας (85′ Παλάσιος), Συμελίδης (67′ Βήχος), Πεντρόσο.