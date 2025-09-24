Κουτσούμπας για αίτημα Ρούτσι: «Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με αφορμή την απεργία πείνας που έχει ξεκινήσει ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Δέκατη μέρα απεργίας πείνας σήμερα του Πάνου Ρούτσι. Κυβέρνηση και δικαιοσύνη θα έχουν βαρύτατες ευθύνες αν συμβεί οτιδήποτε σε αυτόν τον άνθρωπο που ζητάει το αυτονόητο, να του επιτραπεί η εκταφή του παιδιού του για να κάνει όσες ενέργειες θεωρεί ο ίδιος απαραίτητες – και δικαιούται – προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια», δήλωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να νίπτει τας χείρας της πετώντας το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, όταν έχει πρωτοστατήσει στη συγκάλυψη του τραγικού εγκλήματος. Η ηγεσία της δικαιοσύνης δεν μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια. Και μάλιστα προκλητικά να αναφέρει ότι ‘σημασία έχει να ξεκινήσει γρήγορα η δίκη’. Σημασία έχει να γίνει ουσιαστική έρευνα και ανάκριση, να διερευνηθούν πλήρως όλα τα αδικήματα και τα δεδομένα που τα στοιχειοθετούν, να αποδοθούν όλες οι κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα, όσο ψηλά κι αν φτάνουν. Να ικανοποιηθεί τώρα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι», πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας και κατέληξε:

«Το ΚΚΕ θα συνεχίσει να παλεύει σε αυτήν την κατεύθυνση και δεν θα αφήσει ‘σε χλωρό κλαρί’ κυβέρνηση και κράτος που νομίζουν ότι θα καταφέρουν να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο: Το σάπιο σύστημα και όλους όσοι το στηρίζουν. Θα δώσει όλες του τις δυνάμεις για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη».

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρειος Πάγος δηλώνει αναρμόδιος για την εκταφή των νεκρών μετά το αίτημα Ρούτσι – Καρυστιανού για την εκταφή θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη. Όπως αναφέρεται, τα αιτήματα αυτά αρμόδιος να κρίνει και να απαντήσει είναι μόνο ο πρόεδρος εφετών στα χέρια του οποίου βρίσκεται πλέον η δικογραφία μετά την εισαγγελική πρόταση.