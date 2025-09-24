Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί – Η ευθύνη στον πρωθυπουργό
Ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται υπέρ του δικαιώματος του Πάνου Ρούτσι που έχει ζητήσει την εκταφή του παιδιού, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη
Ο Αλέξης Τσίπρας στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.
Για άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας
Ο πρώην πρωθυπουργός αφού υπογραμμίσει ότι αποτελεί «πάνδημη απαίτηση» να μάθει η κοινωνία την αλήθεια για «το έγκλημα των Τεμπών», σημειώνει ότι για τους γονείς είναι «αυτονόητο δικαίωμα».
«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο», προσθέτει, ενώ σημειώνει ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».
Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:
«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.
Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.
Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.
Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.
Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.
Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».
Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα των Τεμπών με συνεχή αρθρογραφία και δηλώσεις του για το τραγικό δυστύχημα και την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης με στόχο τη συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο χειμώνα ο κ. Τσίπρας με το Ινστιτούτο του είχε διοργανώσει και ειδική ημερίδα για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.
