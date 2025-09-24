newspaper
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί – Η ευθύνη στον πρωθυπουργό
Πολιτική Γραμματεία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:19

Τσίπρας: Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί – Η ευθύνη στον πρωθυπουργό

Ο Αλέξης Τσίπρας τάσσεται υπέρ του δικαιώματος του Πάνου Ρούτσι που έχει ζητήσει την εκταφή του παιδιού, θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη

Σύνταξη
Ο Αλέξης Τσίπρας στέκεται στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, του πατέρα που βρίσκεται σε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, διεκδικώντας την εκταφή του γιου του, Ντένις που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη.

Για άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας κάνει λόγο ο Αλέξης Τσίπρας

Ο πρώην πρωθυπουργός αφού υπογραμμίσει ότι αποτελεί «πάνδημη απαίτηση» να μάθει η κοινωνία την αλήθεια για «το έγκλημα των Τεμπών», σημειώνει ότι για τους γονείς είναι «αυτονόητο δικαίωμα».

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο», προσθέτει, ενώ σημειώνει ότι «η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Ο Πάνος Ρούτσι κατά τη δέκατη ημέρα της απεργίας πείνας που πραγματοποιεί.

Ολόκληρη η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα:

«Αν για την κοινωνία η αλήθεια για το έγκλημα των Τεμπών αποτελεί πάνδημη απαίτηση, για τους τραγικούς γονείς είναι αυτονόητο δικαίωμα.

Η απαγόρευση εκταφής των παιδιών τους προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα, εξ΄ αντικειμένου, αποτελεί άλλη μια απόπειρα ταφής της αλήθειας.

Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να ικανοποιηθεί, πριν βρεθούμε μπροστά σε νέες τραγωδίες.

Η άρνηση της δικαιοσύνης και οι νομικίστικες δικαιολογίες της ηγεσίας της, απλώς επιβεβαιώνουν το πρωτοφανές έλλειμα εμπιστοσύνης που έχει απέναντί της η ελληνική κοινωνία.

Η δε ακραία υποκρισία μιας κυβέρνησης που έχει διαπράξει σωρεία παρεμβάσεων, και στην υπόθεση των Τεμπών, να επικαλείται τώρα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,αποτελεί από μόνη της μια ηχηρή παρέμβαση, αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Και η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πρωθυπουργό».

Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ψηλά στην ατζέντα του το ζήτημα των Τεμπών με συνεχή αρθρογραφία και δηλώσεις του για το τραγικό δυστύχημα και την εργαλειοποίηση της Δικαιοσύνης με στόχο τη συγκάλυψη από την πλευρά της κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο χειμώνα ο κ. Τσίπρας με το Ινστιτούτο του είχε διοργανώσει και ειδική ημερίδα για το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα.

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Ελλείψεις και καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
