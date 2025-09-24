Αλλάζει όψη ο παράδρομος της Λ. Μεσογείων
Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση που ανοίγει τον δρόμο για την βιοκλιματική ανάπλαση της Λ. Μεσογείων, στο ύψος του Χολαργού.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Οι μαρτυρίες που «καίνε» την 62χρονη στη Βοιωτία – Πότε έσκαψαν το λάκκο;
- Όλοι χειροκρότησαν την ομιλία του Τραμπ εκτός από... την Μελάνια
- Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» στην Apple TV+ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Η Λ. Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού πρόκειται να αλλάξει ριζικά μορφή και λειτουργικότητα αποκτώντας μια νέα, σύγχρονη και ανθρώπινη ταυτότητα στα πλαίσια της ολιστικής της ανάπλασης που μπήκε πλέον σε φάση ωρίμανσης.
Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε με τον Δήμαρχο Παπάγου–Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργηθεί η κομβικής σημασίας νέα οδός ήπιας κυκλοφορίας μήκους 1,75 χλμ.
- Τη διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων.
- Τον επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της Λεωφόρου Μεσογείων από τον παράδρομο με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου.
- Την τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED
- Τη δημιουργία περιοχών φύτευσης και
- την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών πρωτεύουσας σημασίας, όπως είναι οι απορροές όμβριων υδάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις.
Με την ολοκλήρωσή του, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δεν θα αποκτήσει μόνο έναν αισθητά βελτιωμένο παραδρόμο, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων στις πόλεις μας. Το συγκεκριμένο άλλωστε τμήμα της Λ. Μεσογείων, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πλέον επισκέψιμος χώρος σε όλο το μήκος της, με πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα.
- Ο Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ότι δεν θα επιτρέψει στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
- Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (pic)
- Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 1-2: Με ηγέτη τον Ταρέμι οι ερυθρόλευκοι! (vid)
- Υποκλοπές: στη συνείδηση της κοινωνίας η υπόθεση δεν έχει κλείσει
- Αναβάλλεται η πρεμιέρα της σειράς «The Savant» στην Apple TV+ μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- LIVE: ΑΕΛ Novibet – Λεβαδειακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις