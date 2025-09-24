Αλλάζει όψη ο παράδρομος της Λ. Μεσογείων

Η Λ. Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού πρόκειται να αλλάξει ριζικά μορφή και λειτουργικότητα αποκτώντας μια νέα, σύγχρονη και ανθρώπινη ταυτότητα στα πλαίσια της ολιστικής της ανάπλασης που μπήκε πλέον σε φάση ωρίμανσης.

Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε με τον Δήμαρχο Παπάγου–Χολαργού Ηλία Αποστολόπουλο προγραμματική σύμβαση ύψους 5,06 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, προκειμένου να δημιουργηθεί η κομβικής σημασίας νέα οδός ήπιας κυκλοφορίας μήκους 1,75 χλμ.

Το εν λόγω τμήμα θα μετασχηματιστεί σε οδό ήπιας κυκλοφορίας με παράλληλη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέες φυτεύσεις και καινούργιο φωτισμό, βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής που μετακινούνται είτε πεζοί είτε με ποδήλατο, ενώ μέριμνα προβλέπεται για τα άτομα με αναπηρία.

Ειδικότερα, οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν αφορούν:

Τη διαμόρφωση του πλάτους του παράδρομου, με διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Τον επανασχεδιασμό της νησίδας διαχωρισμού της Λεωφόρου Μεσογείων από τον παράδρομο με τοπική διαπλάτυνση και δημιουργία εσοχών για νέες θέσεις στάθμευσης, στην πλευρά του παράδρομου. Την τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά σώματα σύγχρονης τεχνολογίας LED Τη δημιουργία περιοχών φύτευσης και την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών πρωτεύουσας σημασίας, όπως είναι οι απορροές όμβριων υδάτων και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις.

Με την ολοκλήρωσή του, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δεν θα αποκτήσει μόνο έναν αισθητά βελτιωμένο παραδρόμο, αλλά και ένα σημείο αναφοράς για την αναζωογόνηση των δημόσιων χώρων στις πόλεις μας. Το συγκεκριμένο άλλωστε τμήμα της Λ. Μεσογείων, μπορεί να θεωρηθεί ως ο πλέον επισκέψιμος χώρος σε όλο το μήκος της, με πολλές επιχειρήσεις και καταστήματα.