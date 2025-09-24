Τραγωδία στη Λάρισα: Άνδρας έχασε τη ζωή του από το αλυσοπρίονο που κρατούσε

Τραγωδία στη Λάρισα όταν ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής έχασε τη ζωή του ενώ εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σύμφωνα με το onlarissa.gr στη Χάλκη Λάρισας, όταν ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 50 ετών, ανέβηκε σε δένδρο, προκειμένου να κόψει ξύλα και κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, έχασε το έλεγχο του αλυσοπρίονου που κρατούσε, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος ακρωτηριάζοντας το πόδι του.

Μάλιστα «βρήκε» στο μηριαίο νεύρο και η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολη για να μπορέσει να παραμείνει στη ζωή, καθώς η αιμορραγία ήταν ακατάσχετη.

Οι διασώστες του ΕKΑΒ που έφθασαν στο σημείο κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες, όμως δυστυχώς ο άνδρας κατέληξε.