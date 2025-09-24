Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια μελών σπείρας που διέπραττε απάτες – Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

Αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε περιοχές της Αττικής, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί.

Σκοπός ήταν να αποσπάσουν παράνομο οικονομικό όφελος υποδυόμενοι τους εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης έγιναν έφοδοι των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια στο Ζεφύρι και στα Άνω Λιόσια .

Τα μέλη της σπείρας εμφανίζονταν στα υποψήφια θύματά τους ως εκπρόσωποι της ΑΑΔΕ είτε του ΔΕΔΔΗΕ. Από την μέχρι τώρα έρευνα της Αστυνομίας υπολογίζεται ότι εμπλέκονται σε τουλάχιστον 40 υποθέσεις απάτης.