# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR
Κόσμος 23 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:18

Τραμπ: Πώς αξιοποιεί τους ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην Ευρώπη – Έρευνα του ECFR

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (EFCR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος κάνει λόγο για «πολιτισμικό πόλεμο» από τη μεριά του Ντόναλντ Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

6 αναπάντεχοι τρόποι να boostάρεις το έντερο: Λίγοι τους ξέρουν

Spotlight

Έρευνα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων (ECFR) και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος αποτυπώνει την προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να αξιοποιήσει ιδεολογικούς του συμμάχους ως «μακρύ χέρι» του στην πολιτική σκηνή των ευρωπαϊκών χωρών.

Ωστόσο, ορισμένα από τα συμπεράσματα της έρευνας, όπως ότι οι πολίτες της Ευρώπης επιθυμούν να ξοδευτούν περισσότερα για την άμυνα ή ότι αισθάνονται συνδεδεμένοι με την ΕΕ είναι αμφιλεγόμενα και προκαλούν ερωτήματα, ειδικά αν εξετάσει κανείς άλλες παρόμοιες έρευνες.

Την έρευνα παρουσιάζει σήμερα ο Guardian.

Ο Ντόναλντ Τραμπ.

Επιθετική προώθηση των υποστηρικτών του κινήματος MAGA

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει έναν πολιτισμικό πόλεμο κατά της Ευρώπης, προωθώντας επιθετικά τους πολιτικούς και ιδεολογικούς συμμάχους του κινήματος MAGA στην ήπειρο και ταπεινώνοντας δημοσίως την ΕΕ στη διεθνή σκηνή, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της κοινής έρευνας του ECFR και του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος.

Η έρευνα υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιδιώκει ενεργά να παρέμβει στις ευρωπαϊκές εκλογές, να μετασχηματίσει τις διατλαντικές σχέσεις προς συντηρητικές αξίες και να συσπειρώσει τους δεξιούς λαϊκιστές της Ευρώπης γύρω από το θέμα της ελευθερίας του λόγου.

Η έκθεση σημειώνει ότι οι διαιρέσεις, οι δισταγμοί και η προσέγγιση «κολακεία, κατευνασμός, απόσπαση της προσοχής» των ηγετών της ΕΕ στην αντιμετώπιση του Τραμπ το μόνο που έχουν πετύχει είναι να ενθαρρύνουν μια τέτοια συμπεριφορά.

Χρησιμοποιώντας έρευνες και δημοσκοπήσεις από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, υποστηρίζει ότι αρκετά από τα κράτη αυτά έχουν φιλοευρωπαϊκές κυβερνήσεις – και η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είναι αρκετά ισχυρή – ώστε η Ένωση να σταθεί όρθια και να «υπερασπιστεί μια Ευρώπη που γράφει το δικό της σενάριο».

Η έκθεση παρομοιάζει τη θέση της Ευρώπης με εκείνη του κεντρικού χαρακτήρα της ταινίας «The Truman Show», ο οποίος τελικά συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε μια τηλεοπτική σειρά της οποίας η μόνη προτεραιότητα είναι να αυξήσει τα νούμερα τηλεθέασης, και πρέπει να αποφασίσει αν θα εγκαταλείψει την άνεση της μόνης πραγματικότητας που γνωρίζει.

Από την ομιλία Βανς στη στήριξη Ευρωπαίων ηγετών στον Αμερικανό πρόεδρο

Υποστηρίζει ότι οι ηγέτες της ΕΕ ξοδεύουν υπερβολική ενέργεια αντιδρώντας σε κρίσεις που προκαλούνται από τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους συμμάχους του – όπως ο Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, η Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία ή ο Ρόμπερτ Φίτσο στη Σλοβακία – από απειλές για δασμούς και διαμάχες για την ελευθερία του λόγου έως δαπάνες για την ασφάλεια και φόβους για τη μετανάστευση.

«Στον πολιτισμικό πόλεμο του Τραμπ, η ίδια η Ευρώπη είναι ο στόχος», δήλωσε ο Πάβελ Ζέρκα του ECFR, επισημαίνοντας την κατηγορία του Τζέι Ντι Βανς τον Φεβρουάριο του 2025 ότι η Ευρώπη «απομακρύνεται από τις θεμελιώδεις κοινές αξίες» ως τη στιγμή που κηρύχθηκε ανοιχτά ο πολιτισμικός πόλεμος.

Η ομιλία του Βανς στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου αποκάλυψε την πρόθεση της Ουάσιγκτον να παρέμβει στις εκλογές, να παρουσιάσει τις σχέσεις ΗΠΑ – ΕΕ ως «διαχωρισμό αξιών» και να κάνει την ελευθερία του λόγου το σύνθημα των κομμάτων που υποστηρίζουν την υπόθεση MAGA στην Ευρώπη, δήλωσε ο Ζέρκα.

O Τζέι Ντι Βανς στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο Τραμπ έκτοτε «αποκάλυψε περαιτέρω τις προθέσεις του σε αυτό το θέμα, αποκλείοντας τους ηγέτες της ΕΕ από τις συνομιλίες για το μέλλον της Ουκρανίας, επιτιθέμενος στα κυρίαρχα πολιτικά κόμματα σε ολόκληρη την ήπειρο και εκβιάζοντας τα θεσμικά όργανα των Βρυξελλών στις εμπορικές διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Η έκθεση αναφέρει την Πολωνία ως παράδειγμα της προσπάθειας του Τραμπ να «μετατοπίσει το ιδεολογικό κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής», καλωσορίζοντας τον εθνικιστή υποψήφιο πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι στον Λευκό Οίκο και προωθώντας τον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφέρει επίσης την έκκληση του υπαλλήλου του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Σάμουελ Σάμσον προς τους «πολιτισμικούς συμμάχους στην Ευρώπη», που φέρεται να είναι «εκκολαπτήριο ψηφιακής λογοκρισίας, μαζικής μετανάστευσης, περιορισμών της θρησκευτικής ελευθερίας και άλλων επιθέσεων κατά της δημοκρατικής αυτοδιακυβέρνησης».

Μπορεί η ΕΕ να είναι αυτόνομος παράγοντας στη διεθνή σκηνή; Τι απαντά ο Ζέρκα από το ECFR

Ο Ζέρκα υποστήριξε ότι ο πολιτισμικός πόλεμος διεξήχθη σε δύο επίπεδα: μια ιδεολογική σύγκρουση σχετικά με τις αξίες που διέπουν την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και «ένας αγώνας για την αξιοπρέπεια, την αξιοπιστία και την ταυτότητα της Ευρώπης ως αυτόνομου παράγοντα στη διεθνή σκηνή».

Οι Βρυξέλλες και οι εθνικές πρωτεύουσες πρέπει να «αποδεχθούν ότι βρίσκονται σε πολιτισμικό πόλεμο – με στόχο την Ευρώπη» και να ενεργήσουν αναλόγως, είπε. «Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να προκαλεί τον Τραμπ σε κάθε ευκαιρία. Μερικές φορές είναι απαραίτητο να κερδίζουμε χρόνο», υποστήριξε.

Ωστόσο, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματά του, ο συνασπισμός μπορεί να «ευημερήσει αντί να υποφέρει σε μια παγκόσμια τάξη που έχει αποσταθεροποιηθεί ακόμη περισσότερο από τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ο ίδιος.

Για το «ευρωπαϊκό αίσθημα»

Η μελέτη υποστηρίζει ότι οι συνθήκες είναι «ώριμες» για τους Ευρωπαίους ηγέτες να αποχωρήσουν από το «κινηματογραφικό σκηνικό» του Τραμπ.

«Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό αίσθημα – η αίσθηση του να ανήκεις σε έναν κοινό χώρο, να μοιράζεσαι ένα κοινό μέλλον και να προσυπογράφεις κοινές αξίες – είναι ισχυρό», όπως αναφέρεται στην έρευνα.

Τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών στην ΕΕ βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007 και έχει αυξηθεί σε 12 χώρες – με μεγαλύτερη ένταση στη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Δανία και την Πορτογαλία – από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η πλειοψηφία των πολιτών σε όλες σχεδόν τις χώρες αισθάνεται συνδεδεμένη με την ΕΕ», υποστηρίζει η έρευνα.

Σχεδόν κανένα κόμμα δεν επιθυμεί πλέον την έξοδο από την ΕΕ, ενώ η πλειοψηφία σε όλες τις χώρες εκτός από τρεις (Ρουμανία, Πολωνία και Τσεχική Δημοκρατία) υποστηρίζει ότι ο ρόλος της ΕΕ στην προστασία των πολιτών της Ευρώπης από τις παγκόσμιες κρίσεις και τους κινδύνους για την ασφάλεια πρέπει να γίνει πιο σημαντικός.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, η δημοσκόπηση του ECFR από τον Μάιο έδειξε επίσης ευρεία υποστήριξη για αύξηση των ευρωπαϊκών αμυντικών δαπανών και στρατιωτική αυτονομία από τις ΗΠΑ, καθώς και μια αυξανόμενη αίσθηση ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν «δύο διαφορετικά μοντέλα δημοκρατίας».

Κριτική στην κολακεία ως στρατηγική απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ

O Guardian σημειώνει ότι αν και η εικόνα αυτή απέχει πολύ από το να είναι ομοιόμορφη, ο Ζάρκα υποστήριξε ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα γλιτώσει από τις επιπτώσεις του πολιτισμικού πολέμου, προτρέποντας ακόμη και τους ευρωσκεπτικιστές ηγέτες να συνειδητοποιήσουν ότι η ΕΕ είναι «το μόνο πλαίσιο στο οποίο μπορούν να προστατεύσουν την εθνική κυριαρχία και την ευημερία».

Ο ίδιος προτείνει ότι οι εθνικοί ηγέτες πρέπει να απορρίψουν την κολακεία ως στρατηγική απέναντι στον Τραμπ, ακόμη και αν αυτό αυξήσει τις διατλαντικές εντάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «πρέπει να είναι τολμηρή» και να χρησιμοποιήσει μέσα όπως ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα εμπορικά εργαλεία.

«’Είναι πολιτισμός, ηλίθιε!’, αυτό πρέπει να μπει επειγόντως στη συνείδηση των Ευρωπαίων ηγετών», δήλωσε ο Αντρέ Βίλκενς του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Ιδρύματος.

«Το ευρωπαϊκό αίσθημα δεν είναι αφηρημένος ουτοπισμός. Πρόκειται για πραγματικά συναισθήματα για την Ευρώπη και την ετοιμότητα των Ευρωπαίων να αγωνιστούν για αυτά», υποστήριξε ο ίδιος.

Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι η έρευνα ωραιοποιεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα, ωστόσο οι προσπάθειες του Τραμπ και των υφισταμένων του να χτίσουν σχέσεις με υποστηρικτές των θέσεων του Αμερικανού προέδρου, είναι κάτι παραπάνω από εντατικές.

Κατασκευές
Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

Αυτοκινητόδρομοι: «Παράθυρο» Δήμα για «παράκαμψη Κηφισού» και «επεκτάσεις Αττικής Οδού»

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στις αγορές σήμερα με νέο 7ετές ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας
Κοινωνικές ανισότητες 23.09.25

Αύξηση της βρεφικής θνησιμότητας στις φτωχές επαρχίες της Γαλλίας

Οι πιο ευκατάστατοι πρέπει «να συμβάλουν λίγο» για να καλυφθούν οι ανισότητες, υποστηρίζει και ο Πιερ Μοσκοβισί. Τα παιδιά πλήττονται περισσότερο από τη φτώχεια στη Γαλλία

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον
Κύμα αναγνωρίσεων 23.09.25

Η Παλαιστίνη, η μεγάλη διπλωματική μετατόπιση υπέρ της και ένα άδηλο μέλλον

Πλειάδα κρατών, και δη ευρωπαϊκών με κομβικό ρόλο, αναγνωρίζει επίσημα την Παλαιστίνη, εντείνοντας όψιμα τις πιέσεις στο Ισραήλ και κυρίως στις ΗΠΑ, ενόσω η Γάζα έχει ήδη γίνει «κόλαση επί Γης»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σοκ για μητέρα από τις εικόνες στο κινητό της 6χρονης κόρης της – Σεξουαλική κακοποίηση από την οικιακή βοηθό
Σεξουαλική κακοποίηση 23.09.25

Σοκ για μητέρα που έλεγξε το κινητό της 6χρονης κόρης της

Οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη σεξουαλική κακοποίηση του 6χρονου κοριτσιού που φρόντιζε, μετά την αποκάλυψη των φωτογραφιών και βίντεο που βρήκε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο του παιδιού.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση
Αφορά τα πάντα 23.09.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μόλις υπέγραψε διάταγμα που ορίζει επίσημα την Antifa ως εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση

Ο αντιφασισμός ή «Antifa» ανακηρύχθηκε εγχώρια τρομοκρατική οργάνωση με έναν πολύ ευρύ ορισμό του τι είναι «Antifa» και ποιες πράξεις κατατάσσουν κάποιον ως «Antifa».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης
Κόσμος 23.09.25

ΟΗΕ: Τι ανέφεραν οι ηγέτες των χωρών που προχώρησαν στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης

Έξι ευρωπαϊκές χώρες, ακολούθησαν τις τέσσερις που προέβησαν χθες στην αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, μιλώντας για τη λύση των Δύο Κρατών και το δικαίωμα της Παλαιστίνης στην αυτοδιάθεση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)
Language 23.09.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δημοκρατίας (Μέρος Β’)

Η Εκκλησία του Δήμου ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο της αθηναϊκής δημοκρατίας, καθώς σε αυτό λαμβάνονταν όλες οι αποφάσεις που αφορούσαν τα μείζονα ζητήματα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό
Κόσμος 23.09.25

Συνάντηση Οικουμενικού Πατριάρχη με Ζελένσκι – Μήνυμα αλληλεγγύης προς τον ουκρανικό λαό

Ο Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, υπογράμμισε την απόλυτη υποστήριξη και αλληλεγγύη της Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό

Σύνταξη
Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή
Πολιτική Γραμματεία 23.09.25

Στήριξη ΚΚΕ σε Π. Ρούτσι: Κυβέρνηση και δικαιοσύνη έχουν ευθύνη – Άμεσα να ικανοποιήσουν το αίτημα για εκταφή

«Κανέναν δεν πείθουν οι δηλώσεις της κυβέρνησης που αποφάσισε όψιμα “να αφήσει τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της”» τονίζει χαρακτηριστικά το ΚΚΕ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά – Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)
Euroleague 23.09.25

Όλες οι λεπτομέρειες για τη μεταγραφή του Ντιλικινά - Η Παρτιζάν, το συμβόλαιο και το buy out (vids)

Ο Ολυμπιακός προχωράει την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικινά για ενίσχυση στα γκαρντ – Όλες οι λεπτομέρειες στο συμβόλαιο του, το buy out και τα δεδομένα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Σύνταξη
Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο
Νέα Υόρκη 23.09.25

Κικίλιας – Concordia Summit: Η Ελλάδα είναι χώρα με σύνορα – Η μετανάστευση πρέπει να γίνεται με νόμιμο τρόπο

Ο κ. Κικίλιας δήλωσε ότι η Ελλάδα θέλει, νόμιμη μετανάστευση - «Κανείς δεν μπορεί και δεν πρέπει να εισέρχεται στην Ελλάδα, την Ευρώπη ή την Αμερική χωρίς άδεια»

Σύνταξη
«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ
Μια ανάσα 23.09.25

«Μα δεν μπορώ να τραγουδήσω»: Όταν η Νταϊάνα παραλίγο να πρωταγωνιστήσει σε ταινία δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ

Λίγους μήνες μετά την εμπορική επιτυχία του φιλμ The Bodyguard, ο Κέβιν Κόστνερ ονειρευόταν το sequel της ταινίας με ηρωίδα του την ίδια την πριγκίπισσα Νταϊάνα. Και παραλίγο να τα καταφέρει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη, απέκτησε μαζί της τρία παιδιά
Φρίκη 23.09.25

Υπόθεση «Γιόζεφ Φριτζλ» στη Βραζιλία: Κρατούσε σκλάβα για 22 χρόνια τη θετή του κόρη - Είχε κάνει μαζί της τρία παιδιά

Μια φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης αποκαλύφθηκε στη Βραζιλία - Μια γυναίκα κατάφερε να ξεφύγει από τον πατριό της, ο οποίος την κρατούσε αιχμάλωτη για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις
Επιτελικό χάος 23.09.25

«Kόφτες» στο (κoυτσουρεμένο) ολοήμερο σχολείο – Πρωθυπουργέ που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις

Το υπ. Παιδείας, καλεί τους γονείς που έχουν ήδη γράψει τα παιδιά τους στο ολοήμερο σχολείο να αποδείξουν ότι εργάζονται ή είναι «ευάλωτοι». Αλλιώς μενουν απ'έξω. Βροχή οι καταγγελίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» – Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;
«Βλακείες!» 23.09.25

Μετά τη Γαλλία, τώρα η Γερμανία: το κοινωνικό κράτος «τρίζει» - Αρκεί 1,35 τρισ ευρώ για να αντέξει;

Οι προσπάθειες στην Ευρώπη να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες αποδείχθηκαν πολιτικά ολισθηρές. Η κρίση χτύπησε την πόρτα ακόμα και στη Γερμανία, το πιο εντυπωσιακό κοινωνικό κράτος της Ευρώπης.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ
Κόσμος 23.09.25

O Ζελένσκι συζήτησε τις προμήθειες αμερικανικών όπλων με τον απεσταλμένο της Ουάσινγκτον Κέλογκ

Συζητήσαμε και την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ”, ανέφερε ο Ζελένσκι σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ

Σύνταξη
