Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις ήδη από αυτή την εβδομάδα σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Με τον τρόπο αυτό διακινδυνεύονται οι καθημερινές λειτουργίες του δικαστηρίου ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με τα ισραηλινά εγκλήματα πολέμου.

Σύμφωνα με το Reuters, η Ουάσιγκτον έχει ήδη επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε αρκετούς εισαγγελείς και δικαστές, αλλά η αναφορά του ίδιου του δικαστηρίου στον κατάλογο κυρώσεων θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της έντασης.

Έξι πηγές με γνώση του θέματος, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας καθώς πρόκειται για ένα ευαίσθητο διπλωματικό ζήτημα που δεν έχει ανακοινωθεί δημόσια, ανέφεραν ότι αναμένεται σύντομα η απόφαση για τέτοιες «κυρώσεις κατά της οντότητας».

Μια πηγή ανέφερε ότι αξιωματούχοι του δικαστηρίου έχουν ήδη πραγματοποιήσει έκτακτες εσωτερικές συναντήσεις για να συζητήσουν τον αντίκτυπο των πιθανών γενικών κυρώσεων. Δύο άλλες πηγές ανέφεραν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επίσης συναντήσεις διπλωματών των κρατών μελών του δικαστηρίου.

Ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγόρησε το δικαστήριο ότι διεκδικούσε αυτό που αποκαλούσε «υποτιθέμενη δικαιοδοσία» επί του προσωπικού των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον θα λάμβανε «περαιτέρω μέτρα».

«Το ΔΠΔ έχει την ευκαιρία να αλλάξει πορεία, προβαίνοντας σε κρίσιμες και κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι ΗΠΑ θα λάβουν πρόσθετα μέτρα για την προστασία των γενναίων μελών των ενόπλων δυνάμεών μας και άλλων, όσο το ΔΠΔ συνεχίζει να αποτελεί απειλή για τα εθνικά μας συμφέροντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Η πρόκληση οικονομικών δυσκολιών

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στο δικαστήριο ως οντότητα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις βασικές καθημερινές λειτουργίες του, από την ικανότητά του να πληρώνει το προσωπικό του, έως την πρόσβασή του σε τραπεζικούς λογαριασμούς και το συνήθη λογισμικό γραφείου στους υπολογιστές του.

Για να μετριαστεί η πιθανή ζημιά, το προσωπικό του ΔΠΔ έλαβε αυτό το μήνα τους μισθούς του για το υπόλοιπο του 2025 εκ των προτέρων, σύμφωνα με τρεις πηγές, αν και δεν είναι η πρώτη φορά που το δικαστήριο πληρώνει τους μισθούς εκ των προτέρων ως προληπτικό μέτρο σε περίπτωση κυρώσεων.

Το δικαστήριο αναζητά επίσης εναλλακτικούς προμηθευτές τραπεζικών υπηρεσιών και λογισμικού, σύμφωνα με τρεις πηγές.

Το ΔΠΔ, με έδρα τη Χάγη, έχει απαγγείλει κατηγορίες στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και στον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και σε προσωπικότητες της μαχητικής οργάνωσης Χαμάς, για φερόμενα εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Η Ουάσιγκτον έχει στο παρελθόν επιβάλει κυρώσεις σε αξιωματούχους του δικαστηρίου για τον ρόλο τους σε αυτές τις υποθέσεις και σε μια ξεχωριστή έρευνα για υποψίες εγκλημάτων στο Αφγανιστάν, η οποία αρχικά εξέταζε τις ενέργειες των αμερικανικών στρατευμάτων.

🚨 BREAKING – The US REJECTS the accusations by the International Criminal Court against Israel “The ICC has NO Jurisdiction on this matter” “There is no equivalence between Israel and Hamas. None”pic.twitter.com/mJukF3Xj8G — Kosher🎗 (@koshercockney) May 20, 2024

Τα κράτη μέλη του ΔΠΔ αντιδρούν στον ΟΗΕ

Τρεις διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι ορισμένα από τα 125 κράτη μέλη του ΔΠΔ θα προσπαθήσουν να αντιδράσουν στις πρόσθετες κυρώσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, όλα δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον θα εντείνει τις επιθέσεις της κατά του ΔΠΔ, σύμφωνα με τέσσερις διπλωματικές πηγές στη Χάγη και τη Νέα Υόρκη.

«Η οδός των ατομικών κυρώσεων έχει εξαντληθεί. Τώρα το ζήτημα είναι πότε, και όχι αν, θα προχωρήσουν στο επόμενο βήμα», δήλωσε ένας ανώτερος διπλωμάτης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτήρισε το δικαστήριο «απειλή για την εθνική ασφάλεια που έχει αποτελέσει μέσο ένδικής μάχης» κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και του συμμάχου τους, του Ισραήλ.

The UN says Trump administration sanctions on International Criminal Court officials undermine international justice https://t.co/ogJjmz8mzu pic.twitter.com/tBheaIUGsD — Reuters (@Reuters) August 20, 2025

Το δικαστήριο ιδρύθηκε το 2002 με βάση μια συνθήκη που του παρέχει δικαιοδοσία να διώκει γενοκτονίες, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν είτε από πολίτη κράτους μέλους είτε στο έδαφος κράτους μέλους.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μέλη.

Το δικαστήριο αναγνωρίζει το κράτος της Παλαιστίνης ως μέλος και έχει αποφανθεί ότι αυτό του δίνει δικαιοδοσία για ενέργειες στο παλαιστινιακό έδαφος.

Το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα.